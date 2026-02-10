±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤¬¥ê¡¼¥°ÇòÀ±È¯¿Ê¡ªóîÆ£Í¥´õ»ÍÃÊ¤Ë¾¡Íø¡Ö¤º¤Ã¤ÈÈùº¹¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿Ç®Àï¡×¡¿¾´ý¡¦²¦°ÌÀïÄ©·è¥ê¡¼¥°
¡¡¾´ý¤Î°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè67´ü²¦°ÌÀïÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°¹ÈÁÈ¤¬2·î9Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂÌ¥±Ã«¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤¬óîÆ£Í¥´õ»ÍÃÊ¡Ê29¡Ë¤Ë94¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±©À¸¶åÃÊ¤¬óîÆ£»ÍÃÊ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡ABEMA¤Ç¥Æ¥¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Â¼Ãæ½¨»Ë¼·ÃÊ¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÁê³Ý¤«¤ê¤«¤é¡¢ÃæÈ×¤Ï¸å¼ê¤Î±©À¸¶åÃÊ¤¬Àè¤Ë¹¶¤á¹þ¤àÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬óîÆ£»ÍÃÊ¤âÀµ³Î¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÊø¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï57¼êÌÜ¤Î·ËÇÏ¤Ç¶â¤ò¤È¤Ã¤¿°ì¼ê¤Ç¡¢Âå¤¨¤Æ¢¥2Æó³Ñ¤Ê¤éÆñ²ò¤Ê¤¬¤é¤âÀè¼ê¤¬ÍË¾¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÉè¤ÏÊâ¤Î²¦¼ê¡Á¶â°ú¤¤¬Ì¯¼ê¤Ç¸å¼ê¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÈùº¹¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿Ç®Àï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿±©À¸¶åÃÊ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°ÇòÀ±È¯¿Ê¡£º£¸å¤Ï¡¢¸½ºß²¦¾Ä©ÀïÃæ¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤Î¤Û¤«¡¢²¦°Ì·Ð¸³¼Ô¤Î¿û°æÎµÌéÈ¬ÃÊ¡¢²¦°ÌÄ©Àï·Ð¸³¤Î¤¢¤ëº´¡¹ÌÚÂçÃÏ¼·ÃÊ¡¢°¤Éô¸÷ÎÜ¼·ÃÊ¤È¤ÎÂÐÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿óîÆ£»ÍÃÊ¤Ï¡¢0¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë