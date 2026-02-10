ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¤Ï4·î½é½Ü¤«¡¡2´üÌÜ½é¡¢Âè1½µ¤ÈÊóÆ»
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¢¥Ý¥ê¥Æ¥£¥³¤Ï9Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬4·î¤ÎÂè1½µ¤ËÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤òË¬Ìä¤·¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥È¥é¥ó¥×»á¤Î2´üÌÜ½¢Ç¤¸å¡¢½é¤ÎË¬Ãæ¤Ç¡¢ËÇ°×¤äÂæÏÑÌäÂê¤¬¼çÍ×µÄÂê¤È¤Ê¤ë¡£Î¾»á¤Ïº£·î4Æü¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢Ë¬Ãæ·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÃæ¼óÇ¾¤ÎÂÐÌÌ²ñÃÌ¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ°ÊÍè¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²ñÃÌ¸å¤Ëº£Ç¯4·î¤ËË¬Ãæ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏË¬Ãæ¤ËÀèÎ©¤Ä3·î19Æü¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¡£