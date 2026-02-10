¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô´Ñ¸÷²ñµÄ¶É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´Ñ¸÷¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅ¸³«¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¼Â»Ü
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô´Ñ¸÷²ñµÄ¶É¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´Ñ¸÷¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖWhere the World Comes to Play¡ÁÀ¤³¦¤¬PLAY¤·¤ËÍè¤ë³¹ ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦20¤«¹ñ¡¦ÅÔ»Ô¤Ç¡¢6·î¤Þ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Î¥Ð¥¹Ää¡¢¼çÍ×¾¦¶È»ÜÀß¡¢¶õ¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2·î1Æü¤«¤é4·î30Æü¤Þ¤Ç¹¹ð¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¼«Í³¤Î½÷¿ÀÁü¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¡¼¥É¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¤Ê¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤¬¸Ø¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¡ÈPLAY¡ÊÍ·¤Ó¿´¡Ë¡É¤òÉÁ¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤äÂÎ¸³¤ò½Å»ë¤¹¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÁÊµá¤¹¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô´Ñ¸÷²ñµÄ¶É¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤Î5¤Ä¤Î¹ÔÀ¯¶è¤Î¸ø¼°¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡´Ø¡£