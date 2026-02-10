¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢ÆüËÜÀª¤Ï¤Ê¤¼¶¯¤¤¡©¡¡ÌÚÂ¼°ªÍè¡¢Â¼À¥¿´³ñ¤¬¶â¤Ëµ±¤¯²÷µó¡¡¸µÂåÉ½Àï»Î¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡Ö¶¯¤µ¤ÎÍýÍ³¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
ÃË½÷¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Â¼À¥¤ÈÌÚÂ¼(C)Getty Images
¡¡Îò»ËÅª¤Ê²÷µó¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î9Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜÁª¼ê¤ÈÃæ¹ñÁª¼ê¤ÎÍ§¾ð¤ò¸«¤è¡ªÉ½¾´Âæ¤Ç¤Î»Ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡°µ´¬¤Î±éµ»¤Ç²¦¼Ô¤òµÕÅ¾¤·¤¿¡£1²óÌÜ¤«¤é4²óÅ¾¤ÎÂçµ»¤ò·è¤á¤¿Â¼À¥¤Ï¡¢»ÃÄê2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª3²óÌÜ¤Î»îµ»¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¡Ê4²óÅ¾¡Ë¤ÎÂçµ»¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢89.25ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»¸ÞÎØ¤«¤é¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÌÜÏÀ¤ó¤À¥¢¥ó¥Ê¡¦¥¬¥Ã¥µ¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¤ÎÆüËÜÀª¤Î²÷¿Ê·â¤¬¸÷¤ë¡£8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃË»Ò¤Ç¤ÏÌÚÂ¼°ªÍè¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢ÌÚËóÌº¿¿¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸ÞÎØ¤ÎÆ±¼ïÌÜÃË»Ò¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÀª¤ÎÉ½¾´Âæ¤È¤¤¤¦²÷µó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤ò¤¢¤Ã¤È¸À¤ï¤»¤¿¶¯¤µ¤ÎÈë·í¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Ê¿¾»¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëÆ£¿¹Í³¹á»á¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶ì¤·¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤µ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¡£¡Ø¹¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¡Ø³Ú¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹¥¤¤³¤½Êª¤Î¾å¼ê¤Ê¤ì¡½¡½¡£³Æ¹ñ¤ÎÌ¾¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¤é¶ìÀï¤¹¤ëÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤Âçµ»¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½ÂÎÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ø¤ÎË°¤¯¤Ê¤°¦¾ð¤³¤½¤¬¡¢À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]