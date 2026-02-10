¡É1g¤¢¤¿¤ê100Ëü±ß¡É¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëºÇ¶¯¤Î¹³»À²½Êª¼Á¡Ö¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥°¥í¤Î·ì¹ç¤¤¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉô°Ì¤Ê¤Î¤«¡©
ÌÌÀÑÀ¤³¦Âè6°Ì¡ÊÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡Ë¡¢¤·¤«¤âËÌ¤«¤é¤Î¿ÆÄ¬¤ä¥ê¥Þ¥ó³¤Î®¤È¤¤¤Ã¤¿´¨Î®¡¢Æî¤«¤é¤Î¹õÄ¬¤äÂÐÇÏ³¤Î®¤ÎÃÈÎ®¤¬¸òºø¡¢À¤³¦¤Ç¤âÌ¾¤À¤¿¤ë¹¥µù¾ì¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î³¤¡£¤½¤Î²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤éËÉÙ¤Êµû²ðÎà¤ò³Í¤ê¡¢¿©¤·¡¢ÏÂ¿©Ê¸²½¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÆüËÜ¤Îµû¿©¡¦µù¶È¤¬¤¤¤Þ¡¢´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤ÇÀ¤³¦°ì¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿µù³Í¹â¤â¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È10·÷³°¤«¤éÅ¾Íî¡¢¤¹¤Ç¤Ëµù¶ÈÂç¹ñ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÆüËÜ¤Îµù¶È¤ò30Ç¯°Ê¾å¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤¬¡¢¿·´©¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤Ç¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¡¡
¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡ÙÏ¢ºÜÂè56²ó
¡ØÇ¯´Ö¤Ç¡ÈÌó15,000¥È¥ó¡É¤âÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥°¥í¤ÎÉô°Ì¡ÄÌñ²ð¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ì¹ç¤¤¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
·ì¹ç¤¤¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ëµ®½Å¤Ê¡Ö¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¡×
¥Þ¥°¥í¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯ÌÌ¤ÇÍ¥¤ì¤¿À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥°¥í¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ëEPA¡Ê¥¨¥¤¥³¥µ¥Ú¥ó¥¿¥¨¥ó»À¡Ë¤äDHA¡Ê¥É¥³¥µ¥Ø¥¥µ¥¨¥ó»À¡Ë¤Ï·ì±Õ¤ò¥µ¥é¥µ¥é¤Ë¤·¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÂµ¤Í½ËÉ¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ÃæÀ»éËÃ¤òÍÞ¤¨¤Æ¥á¥¿¥ÜÂÐºö¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤âÍ¸ú¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿¡Ö·ò¹¯¿©¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Þ¥°¥í¤Î¤¦¤Á¡¢¤Ê¤ó¤È·ì¹ç¤¤¤ËºÇ¶á¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¸¦µæ·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Þ¥°¥í¤Î·ì¹ç¤¤¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿µ®½Å¤ÊÀ®Ê¬¤È¤Ï¡¢¡Ö¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦Íµ¡¥»¥ì¥ó²½¹çÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤Ï¡¢2010Ç¯¡¢Åö»þ¤Î¿å»ºÁí¹ç¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê²£ÉÍ»Ô¡¢¸½¡¦¹ñÎ©¸¦µæË¡¿Í¿å»º¸¦µæ¡¦¶µ°éµ¡¹½¡¡¿å»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡Ë¤Î»³²¼Í³Èþ»ÒÇî»Î¤¬È¯¸«¤·¤¿²½³ØÊª¼Á¤Ç¡¢µû¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¸ÂÖ·Ï¤Î¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë¥Þ¥°¥í¤Î¿È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»³²¼Çî»Î¤¬¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¿Í¤Ø¤Î¸ú²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ¶á¤Î¤³¤È¡£2021¡Á22Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿å»ºµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê»°±º»Ô¡Ë¤È¹ñÎ©¸¦µæË¡¿Í¿å»º¸¦µæ¡¦¶µ°éµ¡¹½¡¢À»¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê°å²ÊÂç³Ø¡ÊÀîºê»Ô¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿½é¤ÎÎ×¾²»î¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¸©¤ÈÀ»¥Þ¥ê¥¢¥ó¥ÊÂç¤Î¿¦°÷Ìó100¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Þ¥°¥í¤ÎÀÖ¿È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì½µ3²ó¡Ê1¿©80¥°¥é¥à¤â¤·¤¯¤Ï120¥°¥é¥à¡Ë¡¢3½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤Ï¡¢¤ª¤è¤½2½µ´Ö¤ÇÇ¢¤Ê¤É¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸å3½µ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï·ì¹ç¤¤¤ÎÉôÊ¬¤òÆ±¤¸¾ò·ï¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¡¢·ìÃæÇ»ÅÙ¤òÂ¬Äê¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÀÖ¿È¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤ËÈæ¤Ù¡¢·ì¹ç¤¤¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Î¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤Î·ìÃæÇ»ÅÙ¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬¡¢ÂçÉý¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í¤Ë¤â·ì¹ç¤¤¤ËÀÖ¿È¤ÎÌó100ÇÜ¤Î¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¸ú²Ì
¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤Ï¹³»À²½ºîÍÑ¤¬È´·²¤Ç¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡Ö¿Í¤Î·ì±Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¡ÈËüÉÂ¤Î¸µ¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤òÄ¾ÀÜÂà¼£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö°äÅÁ»Ò¤Ê¤É¤Ë¤â´í³²¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¼«Á³³¦¤ÇºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤Î¹³»À²½Êª¼Á¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£³èÀ»ÀÁÇ¤Î½üµîÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE¤Î500ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
¿Í¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È³èÀ»ÀÁÇ¤¬Áý¤¨¡¢ÉÂµ¤È¯¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À»¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê°å²ÊÂç¤ÎÍ·Æ»ÏÂÍº¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö·ì¹ç¤¤¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¹³»À²½ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¼Â¾Ú¼Â¸³Á°¤Ë¤Ï¡¢7³ä¤Î¿Í¤¬·ÚÅÙ¤«¤é¶¯ÅÙ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ì¹ç¤¤¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Ï¡¢µÕ¤Ë7³ä¤¬Àµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¸ú²Ì¤âÇ§¤á¤é¤ì¡¢Ï·²½ËÉ»ß¤Ø¤ÎÆ¯¤¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤Ï¤ª¤è¤½2½µ´ÖÂÎÆâ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤ÙÂ³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¥Þ¥°¥í¤Î·ì¹ç¤¤¤ËÀø¤ó¤ÀÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÍ¸úÀ®Ê¬¡¦¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¡£°åÌôÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¬»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤ÆÆü¤¬Àõ¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÀºÀ½µ»½Ñ¤¬Ì¤³«È¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð1¥°¥é¥àÀºÀ½¤·¤Æ¥µ¥×¥ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï100Ëü±ß¤Û¤É¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡×¡Ê¸¦µæµ¡´Ø¡Ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê³«È¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤È20Ç¯°Ê¾å¤¬É¬Í×¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Þ¥°¥í´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡×¡£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¸ú²Ì¤òPR¤·¤ÆÇä¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¿å»ºÊª¤ÎÊ£»¨¤ÊÎ®ÄÌ²¼¤Ç¤Ï¡¢µù¹Á¤«¤éºÇ½ª¾ÃÈñ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ëÁ¯µûÅ¹¤äÎÁÍýÅ¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¶È¼Ô¤¬²ðºß¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤â¤½¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤¦¤¯¤é¤¤¡¢·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ì¹ç¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤Î¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¼þÃÎ¤ä¡¢Á¯ÅÙ¤Î°Ý»ý¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Ø¤Î½àÈ÷¡¢¤½¤ì¤Ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ì¹ç¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤ë
¶áÇ¯¡¢»°ºê¹Á¼þÊÕ¤Î¿å»º²Ã¹©¾ì¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥°¥í¤Î·ì¹ç¤¤¤ò»È¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤ò³«È¯¤·¡¢ÈÎÇä¡¦¥á¥Ë¥å¡¼²½¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö·ì¹ç¤¤¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¿å»º²Ã¹©¶È¼Ô¤ä°û¿©Å¹´Ø·¸¼Ô¤é¤Çºî¤ë¡Ö¤Þ¤°¤íÌ¤ÉÂ²þÁ±¸ú²Ì¸¦µæ²ñ¡×¤Ç¿·¤¿¤Ê¸Æ¤ÓÌ¾¤ò°ìÈÌ¸øÊç¤·¤¿¡£
2024Ç¯½©¡¢2500°Ê¾å¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö°«¿È¡×¡£Æ±¸¦µæ²ñ¤Ç¤Ï¡¢»°ºê¤Î¤Þ¤Á¤ò¾å¤²¤Æ°«¿È¤òPR¡£ÃÏ¸µ°û¿©Å¹¤òÂÐ¾Ý¤ËÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Æâ³°¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥°¥í¤Î³¹¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»°±º»Ô¤Î¿å»º²Ã¹©¶È¼Ô¤Ï¡¢¡Ö·ì¹ç¤¤¤Ï¿·Á¯¤Ê¤é»É¿È¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡£ÀÖ¿È¤È°ì½ï¤Ë¡¢±öÆþ¤ê¤Î¥´¥ÞÌý¤ä¡¢¥ï¥µ¥Ó¾ßÌý¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ì¹ç¤¤¤Ï²Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¡¢¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤Ïµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾Æ¤¤¤¿¤êÍÈ¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎÁÍý¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
É®¼Ô¤â»É¿È¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢²òÅàÄ¾¸å¤Ê¤é½¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÌ£¤ï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£·Ú¤¯±ö¥´¥ÞÌý¤òÉÕ¤±¤Æ¸ý¤Ë±¿¤Ù¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¿©¤Ù¤¿ÆÚ¤Î¡Ö¥ì¥Ð»É¤·¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤ÎÃßÀÑ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤À¡£
Æü¤«¤Äµù¶¨¤Î¹áÀîÁÈ¹çÄ¹¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç·ì¹ç¤¤¤ÏÂçÈ¾¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿Éô°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢·ò¹¯¿©ºà¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤ÎPR¤Ë¸þ¤±¡¢°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥°¥í¤Ï¹ñÌ±¿©¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤Éº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢¼÷»Ê¥Í¥¿¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥â¥ó¤Ë¿Íµ¤¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥Þ¥°¥íÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¼ûÍ×¡¦²Á³Ê¤È¤â²¼¤¬¤êµ¤Ì£¡£·ì¹ç¤¤¤¬»ý¤Ä¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¸ú²Ì¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÊÎ®ÄÌ²¼¤Ç¿å»º´Ø·¸¼Ô¤ÎÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£SDGs¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢Í¸úÀ®Ê¬¤Î³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Ø¡ÖÆüËÜ°ì³Í¤ì¤ëµû¡×¤Ï¼Â¤Ï¿©Âî¤ËÊÂ¤Ð¤Ê¤¤!?¡Ä¹ñ»º¥Þ¥¤¥ï¥·¡¦¥µ¥Ð¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖÈó¿©ÍÑ¡×¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡Û
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè°ì¾Ï¡¡¸º¤êÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤Îµû
¡»µù¶ÈÀ¸»º¡¢²áµîºÇÄã¤ò¹¹¿·Ãæ¡»À¤³¦¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤À¤¬Å·Á³µû¤ÏÆ¬ÂÇ ¡»ÆüËÜµù¶È¡¢¿åÍÈ¤²£±°Ì¤Ï¥Þ¥¤¥ï¥· etc.
ÂèÆó¾Ï¡¡³Í¤Ã¤Æ¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¹ñ»ºµû
¡»º£¤Îµû¤Î¼«µëÎ¨¤ÏÈ¾Ê¬¶á¤¯ ¡»¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂæÆ¬¤¬µûÎ¥¤ì¤Î¸¶°ø¤« ¡»¥Þ¥°¥í¤ä¥¢¥¸¤Î³«¤¤â°Â¤µ½Å»ë etc.
Âè»°¾Ï¡¡ÆüËÜ°ì¤Îµû¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡»¥Þ¥¤¥ï¥·¤¬µû¤Î±Â¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ ¡»¥Þ¥¤¥ï¥·¤ÎÎ®ÄÌÁË¤à100¥°¥é¥à¤ÎÊÉ ¡»¿¦¿Í¤«¤é¤âÄ´Íý¤¬·É±ó¤µ¤ì¤ë etc.
Âè»Í¾Ï¡¡¾ÃÈñ¤Î¼çÌò¤Ï³°¹ñµû
¡»ÅÁÅý¡¦¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ë¤â¥Î¥ë¥¦¥§¡¼»º ¡»¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ëµù¹Á¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³ ¡»¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Ç¿Íµ¤¡¢ÆüËÜ»º¤Î¥µ¥Ð etc.
Âè¸Þ¾Ï¡¡½©¤ÎÌ£³Ð¤Ï¤¤¤ÄÉü³è¤¹¤ë¤Î¤«
¡»Ëµù¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¿äÄê»ñ¸»ÎÌ ¡»¥µ¥ó¥Þµù¶È´Ø·¸¼Ô¤Î¶ì¶ ¡»¥Þ¥°¥íµù¤ä¥¤¥«µù¤ØÄ©Àï¡¡etc.
ÂèÏ»¾Ï¡¡ÍÉ¤ìÆ°¤¯ÆüËÜ¤Î¥Þ¥°¥í»ö¾ð
¡»¡ÖÂç´Ö¤Þ¤°¤í¡×¤¬¤Û¤«¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï ¡»¥Þ¥°¥í´ÉÍý¤Î´Å¤µ¤òÏªÄè¡¢¹ñ¤ÎÂÐ±þµÞÌ³ etc.
Âè¼·¾Ï¡¡¶¯²½¤µ¤ì¤ëÆâ³°¤Î¥Þ¥°¥í´ÉÍý
¡»ÆüËÜ¼þÊÕ¤Î¥Þ¥°¥í¡¢°ì»þ¤ÏºÇÄã¿å½à¤Ë ¡»Î®ÄÌ¤Î¼çÌò¡¦ÉáµÚÉÊ¤Î¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í
ÂèÈ¬¾Ï¡¡¥Þ¥°¥í¿Íµ¤¤Ë±¢¤ê¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¤¬ÂæÆ¬
¡»Åö½é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÌµÍý¡×¤ÈÌçÁ°Ê§¤¤ ¡»²óÅ¾¼÷»Ê¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Þ¥°¥í¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤« etc.
Âè¶å¾Ï¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¥Þ¥°¥í¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª
¡»ÎäÅà¥Þ¥°¥í¤Î¤ª¤¤¤·¤¤²òÅàË¡¤È¤Ï ¡»·ì¹ç¤¤¤Ë¤ÏÀÖ¿È¤Î100ÇÜ¤Î¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤¬ etc.
Âè½½¾Ï¡¡Âç½°µû¤ÎÍøÍÑ¤¬¿å»º¶ÈÉü¸¢¤Î¥«¥®
¡»³Í¤ì¤ëµû¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë ¡»¾®¥µ¥Ð¤Î¤¦¤Þ¤¤¿©¤ÙÊý¤È¤Ï¡©etc.
Âè½½°ì¾Ï¡¡µù»Õ¤Î¸º¾¯¤ò¿©¤¤»ß¤á¤è¤¦
¡»10Ç¯Á°¤Î£³³ä¸º ¡»³ÆÃÏ¤ÇÂ³¡¹¡¢½÷Àµù»Õ¤¬ÃÂÀ¸etc.
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖÆüËÜ°ì³Í¤ì¤ëµû¡×¤Ï¼Â¤Ï¿©Âî¤ËÊÂ¤Ð¤Ê¤¤!?¡Ä¹ñ»º¥Þ¥¤¥ï¥·¡¦¥µ¥Ð¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖÈó¿©ÍÑ¡×¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³