¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡¢ÀèÇÚ¡×¡ÄÇòË²¤¬²£¹ËÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç´¶Ã²¤·¤¿¡¢°úÂà¤¬Ç÷¤ë¡Ö²ðÅº¤¨Ìò¡×¤Î¡É°ì½Ö¤ÎÁá¶È¡É
ÆüËÜ¤Î¹ñµ»¤Ç¤¢¤ë¡ÈÁêËÐ¡É¡£¡Ö½ø¤Î¸ý¡×¤ä¡ÖÈÖ¶¸¤ï¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼Â¤ÏÁêËÐ¤¬Í³Íè¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ç¯¹ñÌ±¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁêËÐ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Îµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÈÆæ¡É¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÁêËÐ³¦¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿ÇòË²¡×¡Ö¹ñµ»´Û¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¾Æ¤Ä»¹©¾ì¡×¤Ê¤É¡¢³Ñ³¦¤ËÀø¤à¥¦¥éÏÃ¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡ØÇòË²¤Ï¤Ê¤¼·ù¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤« ¤À¤ì¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤³Ñ³¦ÉÔ»×µÄÏÃ¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
À½ºî¤¬Ë»¤·¤¤¿·½½Î¾¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·
»þ´Ö¤È¤Î¸·¤·¤¤Æ®¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¿·½½Î¾¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤À¡£
ÂçÁêËÐ¤Ï¡¢Ç¯6ÅÙ¤ÎËÜ¾ì½êÀé½©³Ú¤Î3Æü¸å¤ËÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¿·½½Î¾¤Ê¤É¤¬·è¤Þ¤ë¡£¿·ÈÖÉÕ¤Ï1¥õ·î¸å¤Î¡ÖÈÖÉÕÈ¯É½¡×¤Þ¤Ç¶ËÈë»ö¹à¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¿·½½Î¾¤Ï¡¢·èÄêÅöÆü¤Ë¾º¿Ê¤ÎÄÌÃÎ¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿·½½Î¾¤Ï±©¿¥¤ä¤Ï¤«¤Þ¡¢¤½¤ì¤Ë²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ê¤É¡¢¼¡¤ÎËÜ¾ì½ê¤Î½éÆü¤Þ¤Ç¤ËËÄÂç¤ÊÉÊ¡¹¤ò¤·¤Ä¤é¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¿·½½Î¾¤Î·èÄê¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ÎÈ¯Ãí¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£¤³¤ì¤ò¡¢Íâ¾ì½ê½éÆü¤Þ¤Ç¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤À¡£
¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ëÉÊ¤Ï¡¢¤Ò¤È·îÈ¾¤Çºî¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ëµ¤·¤¿À¾¿·°æÂç»Õ¤¬ÇòË²¤ËÂ£¤Ã¤¿3ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¹½ÁÛ¤«¤é1Ç¯È¾¤«¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î³¨¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Á´Æü¶õ¤¬ÇòË²¤ËÂ£¤Ã¤¿²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£Á´Æü¶õ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤ÎÀÄ¤¤²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ç¡¢Á°¿â¤ì¤Î»É½«¤Ë¤Ï¡ÖÌ´¡×¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¡ÖÌ´¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢Ê¿²¾Ì¾¤Î¡Ö¤Ï¤¯¤Û¤¦¡×¤È¤¤¤¦4Ê¸»ú¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£https://www.anahd.co.jp/pr/14_0406/14-014.html
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢ËÍ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£
ÇòË²¤Ë²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤òÂ£¤ëÁ´Æü¶õ¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²£¹Ë¡¦ÂçË²¤¬¹¥¤ó¤À2¤Ä¤Î´Á»ú
¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¡Öµð¿Í¡¦ÂçË²¡¦Íñ¾Æ¤¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿4È¬Âå²£¹Ë¤Î¸ÎÂçË²¤µ¤ó¤ò¡¢ÇòË²¤Ï¤¤¤Þ¤â¡ÖÉã¡×¤ÈÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂçË²¤µ¤ó¤¬¡¢¥µ¥¤¥ó¤ò¤»¤¬¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¹¥¤ó¤Ç»È¤Ã¤¿´Á»ú¤¬2¤Ä¤¢¤ë¡£
°ì¤Ä¤¬¡ÖÇ¦¡×¡£³òÂÀ¡Ê¥µ¥Ï¥ê¥ó¡Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Î·ì¤ò¤Ò¤¯ÂçË²¤µ¤ó¤ÏÀï¸å¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤éÊì¤È¤È¤â¤ËËÌ³¤Æ»¤ËÆ¨¤ì¤¿¡£¶ËÉÏ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÆ¦Îà¤òÇä¤êÊâ¤¤¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ÂçÁêËÐ¤ÇÂçÀ®¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢Ç¦ÂÑ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¸Á°¡¢»ä¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¿´¤Î¾å¤Ë¿Ï¤òºÜ¤»¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¡ØÇ¦¡Ù¤Î°ìÊ¸»ú¤¬¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÂçË²¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¡ÖÌ´¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¡¢¤è¤¯¿§»æ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÂçË²Éô²°¡×¤ò·Ñ¤¤¤À¸½ºß¤Î¡ÖÂçË²Æ»¾ì¡¡ÂçÖÖÉô²°¡×¤Î·Î¸Å¾ì¤Ë¡¢¡ÖÌ´¡×¤È¤¤¤¦ÂçË²¤µ¤ó¤Î´øÝÝ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¡ÖÌ´¡×¤Î°ìÊ¸»ú¤òÇòË²¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÇòË²¤¬»ä¤Ë¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÇòË²¤Î¡ÖÌ´¡×¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ê¤É¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬°·¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ê¤é¡¢Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»Ò¤É¤âÍÑ¤Ëºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Á³Ê¤Ï¡Ö1ËÜ30Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÄÂ¼¤µ¤ó¡£
ºÇ¶á¤Ï¡Ö°úÂàÁêËÐ¡×¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤òÂ©»Ò¤È°ì½ï¤ËÄù¤á¤ÆÅÚÉ¶Æþ¤ê¤¹¤ë´Ø¼è¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥×¥ê¥«¤òºî¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Â¹¤ÎÃÂÀ¸½Ë¤¤¤äÃ¼¸á¤ÎÀá¶ç¤ËÃíÊ¸¤¹¤ëÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤À¡£
²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ÎÈ¯Ãí¤¬ºÇ¤â»¦Åþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²£¹Ë¾º¿Ê»þ¤À¡£¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê¸½°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¡Ë¤¬²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿ºÝ¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¤Ï17ËÜ¤ÎÈ¯Ãí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¿ô»ú¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
²£¹Ë¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ï¡¢²£¹Ë¤ÈÂÀÅá»ý¤Á¡¢ÏªÊ§¤¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö3ËÜ¥»¥Ã¥È¡×¤À¡£²£¹Ë¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢3¤ÎÇÜ¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¼õÃí¤·¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢17ËÜ¤Î¤«¤é¤¯¤ê¤Ï¡¢¤³¤¦¤À¡£
²£¹Ë¾º¿Ê¸å¡¢¿·µ¬¤ÎÈ¯Ãí¤¬3·ï¤¢¤ê¡¢·×9ËÜ¡£»Ä¤ê8ËÜ¤ÎÆâÌõ¤Ï--¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·
¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬Âç´Ø¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤¤ÎÁá¤¤¥¿¥Ë¥Þ¥Á¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢3ËÜ¥»¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉÁ¤¡¢¤Þ¤º¤Ï²£¹ËÍÑ¤Î1ËÜ¤À¤±ºî¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¤À¤Ã¤¿¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ï¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ä¤ë2ËÜ¤òÈ¯Ãí¤·¤Æ3ËÜ¥»¥Ã¥È¤¬´°À®¤¹¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬4·ï¤¢¤ê¡¢2ËÜ¡ß4¥»¥Ã¥È¤Ç8ËÜ¡£¤³¤ì¤Ç·×17ËÜ¤À¡£
¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê¥¿¥Ë¥Þ¥Á¤¬¡¢¾º¿Ê¤ò¸«±Û¤·¤Æ²£¹Ë¤Î3ËÜ¥»¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÍ¼»Ò¤Ë¤Û¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¤¢¤ëÂç´ØÁý°Ì»³¡Ê¸µ»°ÊÝ¥±´Ø¿ÆÊý¡Ë¤Î¼ÂÉã¤Ç¡¢Æ±¤¸¤·¤³Ì¾¤Î¸µÂç´ØÁý°Ì»³¤Ë¤Ï¡¢¸¸¤Î3ËÜ¥»¥Ã¥È¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤¬¤¢¤ë¡£²£¹Ë¾º¿Ê¤ò¿®¤¸¤¿¸å±ç¼Ô¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¡¢Äï»Ò¤ÎËÌ¤Î¸Ð¤¬²£¹Ë¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¾º¿Ê¾ì½ê¤Î1974Ç¯½©¾ì½ê½éÆü¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¡£
²£¹ËÅÚÉ¶Æþ¤ê¤È²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬¤¢¤ë¡£
¤¢¤é¤æ¤ëºÇ¹âÎðµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿°°Å·Ë²¡Ê¸½ÂçÅç¿ÆÊý¡Ë¤Ï¸½Ìò¤ÎÈÕÇ¯¤Ë¡¢ÇòË²¤Î²£¹ËÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ÇÂÀÅá»ý¤Á¤äÏªÊ§¤¤¤Î¡Ö²ðÅº¤¨Ìò¡×¤òÌ³¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£2013Ç¯¤Î²Æ¾ì½ê4ÆüÌÜ¤Î¤³¤È¤À¡£
Åì¤Î²ÖÆ»¤Î±ü¤Ç½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇòË²¤¬¡¢Â©¤òÀÚ¤é¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿°°Å·Ë²¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¡ÖÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡£¤Ë¤Ã¤³¤ê¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿°°Å·Ë²¤Ë¡¢ÇòË²¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡¢ÀèÇÚ¡×
ÇòË²¤Ï°°Å·Ë²¤Î²¿¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¤È´¶Ã²¤·¤¿¤Î¤«¡£
²£¹ËÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ÎÂÀÅá»ý¤Á¤äÏªÊ§¤¤¤òÌ³¤á¤ëÎÏ»Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¡ÖËëÆâÅÚÉ¶Æþ¤ê¡×¤Ç¡¢²ðÅº¤¨Ìò¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢°°Å·Ë²¤ÏËëÆâÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç¼«Ê¬¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¡¢Ä¾¸å¤Î²£¹ËÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¡¢Äù¤áÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦¸½ÌòÀ¸³è¤âÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿°°Å·Ë²¡£¸å±ç¼Ô¤¬Â£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¸á¸å4»þ¤´¤í¤Ë»Ï¤Þ¤ëËëÆâ¤È²£¹Ë¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¡£´Ø¼è¤¬Äù¤á¤ë²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Î1ËÜ1ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¸å±ç¼Ô¤ä´Ø¼è½°¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö°ìÅÙÂµ¤òÄÌ¤·¤¿Íá°á¤ÏÉ¬¤º¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð¤¹¡×¡Ä¸µÂç´Ø¡¦µ®¥ÎÏ²¤¬»à¤Î´ÖºÝ¤Þ¤Ç´Ó¤¤¤¿¡ÖÀ¶·é´¶¤ÎÈþ³Ø¡×
¡Ú¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö°ìÅÙÂµ¤òÄÌ¤·¤¿Íá°á¤ÏÉ¬¤º¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð¤¹¡×¡Ä¸µÂç´Ø¡¦µ®¥ÎÏ²¤¬»à¤Î´ÖºÝ¤Þ¤Ç´Ó¤¤¤¿¡ÖÀ¶·é´¶¤ÎÈþ³Ø¡×