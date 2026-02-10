¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ç½ÎÏ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼º¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ä¼º¶È¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼Ò²ñ¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿Ê¡»ã¹ñ²ÈÂÎÀ©¤ÎÍýÇ°
GDP¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©
·ÐºÑ³Ø¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©
1·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡Øº£¤³¤½·ÐºÑ³Ø¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡Ù¡ÊÃæÂ¼Î´Ç· Ãø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µ¤±Ô¤Î·ÐºÑ»×ÁÛ²È¤¬»ä¤¿¤Á¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤òµ¿¤¤¡¢À®Ä¹¤Ê¤»þÂå¤Î¡ÖÂçÌäÂê¡×¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¡Ö¤¢¤È100Ç¯¤ÏÄãÂ¯¤Ê»ñËÜ¼çµÁ¤Ç²æËý¡×¤È¸À¤Ã¤¿¥±¥¤¥ó¥º¤¬»Ä¤·¤¿¡Ö¶âÁ¬Åª²ÁÃÍ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î·Ù¹ð¡×¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Ê¡»ã¹ñ²ÈÂÎÀ©¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÃæÂ¼Î´Ç·¡Øº£¤³¤½·ÐºÑ³Ø¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¡»ã¹ñ²ÈÂÎÀ©¨¡¨¡À¯ÉÜ¤ÎÌò³ä¤Î¶¯Ä´
°ì¶å»°¡»Ç¯Âå¤ÎÀ¤³¦Âç¶²¹²¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤È»Ô¾ì¤Î´Ø·¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡£½¾Íè¡¢»Ô¾ì¤Ï´°Á´¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇË¾¤Þ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï»Ô¾ì¤Îµ¡Ç½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÊä½õ¼Ô¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ô¾ì¤ÎÃá½ø·ÁÀ®µ¡Ç½¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î¼º¶È¤¬Ä¹´ü´Ö»ýÂ³¤·¤¿Âç¶²¹²¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÃá½ø·ÁÀ®µ¡Ç½¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤«¤»¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»Ô¾ì¤òÀµ¤·¤¯µ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÌò³ä¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿·¤·¤¤¾ï¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¿·¤·¤¤¾ï¼±¤Î·ÐºÑÍýÏÀÅª´ðÁÃ¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥±¥¤¥ó¥º¡Ø°ìÈÌÍýÏÀ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÍýÏÀ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥é¥Ç¥£¥«¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¨¡¨¡¿Í¤Ó¤È¤Ï¤¯¤ê¤«¤¨¤¹½ÐÍè»ö¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¡¢¾ðÊóÅª´ðÁÃ¤¬Çö¤¯¤Æ³ÎÎ¨¤¹¤é¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ³Î¼Â¤ÊÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¨¡¨¡¤¬¹¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÈó¼«È¯Åª¼º¶È¤¬»ýÂ³Åª¤ËÀ¸¤¸¤¦¤ë¤Î¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬»Ô¾ì¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿¡£
Âç¶²¹²¤Î¸å¤ËÂèÆó¼¡ÂçÀï¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¿Í¤Ó¤È¤Î¹Í¤¨¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÔ¶·´ü¤ÏÁí¼ûÍ×¤ÎÉÔÂ¤¬ÌäÂê¤À¤¬¡¢Àï»þ·ÐºÑ¤Ç¤ÏÀïÁè¿ë¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¡¢Áí¼ûÍ×¤Î²á¾ê¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÀïÁè¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÄøÅÙ¤ÎÊª²Á¾å¾º¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¿¡£ÂèÆó¼¡ÂçÀï´ü¡¢Áí¼ûÍ×¤òÀ¯ÉÜ¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢Êª²Á¾å¾º¤òÍÞÀ©¤¹¤ë»î¤ß¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±·ÐºÑ·×»»¤Î´ðÁÃ¤¬ºî¤é¤ì¡¢Áí¼ûÍ×¤òÁí¶¡µë¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ë¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤È´ÉÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤³¤Î¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÀ¯ºö¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ç¤¢¤ì¤ÐµìÍè¤Î¤ä¤êÊý¤ò¼Î¤Æ¤º¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼Â¸³¤ò·ù¤¦´±Î½¤¿¤Á¤â¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÍ¸úÀ¤ò·Ð¸³¤Î¤Ê¤«¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÉ¬Í×¡×¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Î³È¤¬¤ê
¤«¤¯¤·¤Æ¡¢ÂèÆó¼¡ÂçÀï¸å¡¢¸ÛÍÑ¤Î°ÂÄê¤ò´Þ¤à¹ñÌ±À¸³è¤Î°ÂÄê¤ËÀ¯ÉÜ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡¢Ê¡»ã¹ñ²ÈÂÎÀ©¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ç½ÎÏ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼º¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ¶·´ü¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê·Ð¸³¤«¤é¡¢¼º¶È¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬³È¤¬¤Ã¤¿¡£´°Á´¸ÛÍÑ¡ÊÆ¯¤¤¿¤¤¿Í¤¬¤¹¤Ù¤Æ¿¦¤Ë½¢¤±¤ë¡Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÀÕÇ¤¤È¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡Ø¸ÛÍÑÀ¯ºöÇò½ñ¡Ù¡Ê°ì¶å»Í»ÍÇ¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ø¸ÛÍÑË¡¡Ù¡Ê°ì¶å»ÍÏ»Ç¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬´°Á´¸ÛÍÑ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´°Á´¸ÛÍÑ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤ËºÇÂç¸ÂÅØÎÏ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´°Á´¸ÛÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ï¡¢¥±¥¤¥ó¥ºÅª¤Ê¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÀ¯ºö¡ÊºâÀ¯¡¦¶âÍ»À¯ºö¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï«Æ¯Ë¡¤òÀ°È÷¤·¡¢¼º¶ÈÊÝ¸±¡¦°åÎÅÊÝ¸±Åù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÎ¸¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÀ¸³è¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬¸Ê¤ÎÈó¤Ê¤¯¤·¤Æ¼º¶È¤·¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤ËÉÔÅö¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢ÉÂµ¤¤ÇÀ¸³è¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤¬³Æ¿Í¤Î¼«Î©¤È°ÂÄê¤òÊÝ¾ã¤·¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯²Ô¤°¿Í¡¢·ë²ÌÅª¤Ë°ÂÄêÅª¤Ê¿¦¤Ë½¢¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÀÇÉéÃ´¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¡£¼«Î©¤È°ÂÄê¤ò¼Ò²ñ¤¬ÊÝ¾ã¤¹¤ëÊý¤¬¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ë¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¤¡¢À®Ä¹¤ä³èÌö¤Îµ¡²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¤â¤è¤¤¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡£¤³¤ì¤¬Ê¡»ã¹ñ²È¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÀ¸»º¹×¸¥¼Ô¤¿¤Á¤Î¡ÖÉ¬Í×¡×¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢À¸»º¹×¸¥¼Ô¤É¤¦¤·¤ÎÁê¸ßÉÞ½õ¤À¤¬¡¢Ê¡»ã¹ñ²ÈÂÎÀ©¤Î¼ÍÄø¤Ï¡¢ÈóÀ¸»º¹×¸¥¼Ô¤Î¡ÖÉ¬Í×¡×¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£¹ñÌ±À¸³è¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÀÕÇ¤¤¬¶¯¤¯¾§¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¬À¸»º¹×¸¥¼Ô¡áÏ«Æ¯¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈóÀ¸»º¹×¸¥¼Ô¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç·ûË¡¤Î¤è¤¦¤Êº¬ËÜË¡µ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸Â¸¸¢¤ò´Þ¤à¼Ò²ñ¸¢¤ÎÊÝ¾ã¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÁêÅö¤ÊÀ¸³è¤Î¼êÃÊ¤òµá¤á¤ë¸¢Íø¡×¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¶¦ÏÂ¹ñ·ûË¡¡¢°ì¶å»ÍÏ»Ç¯¡Ë¡¢¡Ö·ò¹¯¤ÇÊ¸²½Åª¤ÊºÇÄã¸ÂÅÙ¤ÎÀ¸³è¡×¡ÊÆüËÜ¹ñ·ûË¡¡¢°ì¶å»Í¼·Ç¯¡Ë¡¢¡Ö·ò¹¯¤ÈÊ¡»ã¤Ë½½Ê¬¤ÊÀ¸³è¿å½à¤òµý¼õ¤¹¤ë¸¢Íø¡×¡ÊÀ¤³¦¿Í¸¢Àë¸À¡¢°ì¶å»ÍÈ¬Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£Ê¸¸À¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÈóÀ¸»º¹×¸¥¼Ô¤ÎÀ¸³èÊÝ¾ã¤Ï»üÁ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¯ÉÜ¤¬¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¿Í¤Ó¤È¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÂèÆó¼¡ÂçÀïÄ¾¸å¤ËÉéÃ´¤òÈ¼¤¦Ê¬ÇÛÀ¯ºö¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Àï»þ¤Ë¤¹¤Ç¤ËÀ¯ÉÜ¤Îµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡ÖÉ¬Í×¡×¤Ë±þ¤¨¤ëÀ¯ºö¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ËÁýÀÇ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¨¡¨¡¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê¡»ã¹ñ²ÈÂÎÀ©¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤Ó¤È¤¬¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ØÉ¬Í×¡Ù¤Ë¤Ï±þ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò¶¦Í¤·¤Æ½ÐÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÌÃµ¤µ¤ì¤Æ¤è¤¤¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆñ¤·¤¤¶¶ø¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¸Ä¿Í¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿°ì¿Í¤¬¤½¤Î½Å²Ù¤ò°ú¤¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢Âç¶²¹²¤«¤éÀ¤³¦ÂçÀï¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤»þÂå·Ð¸³¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¤Ó¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¹¤¯¶¦Í¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ò¼«Í³¶¥Áè¤òÈò¤±¤¿´ë¶È¤¬¼º¤Ã¤¿¡ÖºÇÂç¤ÎÇ½ÎÏ¡×¡Ä¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡ÖÊ¡»ã¹ñ²ÈÂÎÀ©¡×¤Î±¢¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¡×¡Ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ê¡»ã¹ñ²ÈÂÎÀ©¤¬¡¢¤Ê¤¼1970Ç¯Âå¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
