¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆþ´É¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æü¡¢¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿...3ºÐ¤ÎÌ¼¤ÈÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¾ÊüÌÈ¤ÎÉã
¡½¡½¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤·¤«ÃÎ¤é¤º¤Ë°é¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤¿¤ºÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤âÆþ¤ì¤º¡¢¿Ê³Ø¤ä½¢Ï«¤ÎÆ»¤âÊÄ¤¶¤µ¤ì¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤ÎÉÔ°Â¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÊª¸ì¤Î¼çÌò¤È¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø²¾ÊüÌÈ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤äÀ¯ºö¤òÀ°Íý¤·¤¿¥³¥é¥à¤â¼ýÏ¿¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î¡Öº£¡×¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢ÃÓÈø ¿°ì¡Ø²¾ÊüÌÈ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¡Ž¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÎÉ¸Åª¡Ù¡Ê£²£¶Ç¯£±·î£²£²ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦°ìÀ¸¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ê¤Î¤«¤â¡×
¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ËÈ¾¥º¥Ü¥ó¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î±¿Æ°·¤¡£3¤ÄÊÔ¤ß¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Þ¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿3ºÐ¤Î¥¢¥æ¥ß¤¬ÆÍÁ³¡¢¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ¶î¤±½Ð¤·¤¿¡£¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤¹¿Í¡¹¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë²¿¤«¤ò¤ß¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£
¥Ñ¥Ñ¤À¡£¥Ñ¥Ñ¤Î¥¨¥ë¥Ð¥ó¡Ê36¡Ë¤¬¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¡¢¼ê¤ò¹¤²¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¤¤¤Ã¤¤êÁö¤ê¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¼¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡¢ÏÓ¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¥Ñ¥Ñ¤ÏÊú¤¤·¤á¡¢¤Û¤ª¤º¤ê¤ò¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥æ¥ß¤ÎÂ¸ºß¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ö¥¢¥æ¥ß¡×¡£¥Ñ¥Ñ¤ÎÎÞ¤Ç¥¢¥æ¥ß¤ÎËË¤âÇ¨¤ì¤¿¡£
¡ÖÂÔ¤Ã¤È¤Ã¤¿¤è¡£¤è¤¦Íè¤¿¡×¡£°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¼þÊÕ¤ÇÄ¹¤¯Êë¤é¤·¤¿¥¨¥ë¥Ð¥ó¡£Ì¾¸Å²°ÊÛ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÎÆüËÜ¸ì¤ÇÂ³¤±¤¿¡£
´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¡£°¦ÃÎ¸©¤ÎÌ¾¸Å²°»Ô¶á¹Ù¤Ë½»¤àÆü·Ï¥Ú¥ë¡¼¿Í¤Î¥ë¥Ê¡Ê36¡Ë¤¬¡¢Ì¼¤Î¥¢¥æ¥ß¤È°ì½ï¤Ë¥È¥ë¥³¿Í¤ÎÉ×¡¢¥¨¥ë¥Ð¥ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ï¤¿¤·¤âÆ±¹Ô¤·¤¿¡£2024Ç¯8·î¤Î¤ªËßµÙ¤ß¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤¬¥¨¥ë¥Ð¥ó¤È²ñ¤¦¤Î¤Ï¤ªÀµ·îµÙ¤ß°ÊÍè¤Ê¤Î¤Ç7¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥ë¥Ê¤ÈÌ¼¥¢¥æ¥ß¤¬¡¢¥¨¥ë¥Ð¥ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¤ªÀµ·î¤Î1½µ´Ö¤È¡¢¤ªËß¤Î1½µ´Ö¤Î¹ç·×2½µ´Ö¤À¤±¤À¡£³¤³°¤ËÉ×¤¬Ã±¿ÈÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ÆÇ¯¤Ë2½µ´Ö¤°¤é¤¤¤·¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÈÂ²¤ÏÉ×¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤ë¡£¥¢¥æ¥ß¤Î²ÈÂ²¤Ï°ã¤¦¡£¤³¤ÎÀè¤â3¿Í°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¤â¤¦°ìÀ¸¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡£¥ë¥Ê¤Ï¸À¤¦¡£
Ž¢¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ
¡Ö9·î15Æü¡¢Æþ´É¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£¿ÈÊ¬³ÎÇ§¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
3Ç¯Á°¤Î2021Ç¯8·îËö¡¢Ì¾¸Å²°Æþ´É¤Î¿¦°÷¤¬¥¨¥ë¥Ð¥ó¤Î²È¤òË¬¤ì¤Æ¹ð¤²¤¿¡£
¡Ê¤¤¤¤¤³¤È¡©¡Ë¡£¥¨¥ë¥Ð¥ó¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¡£ºßÎ±»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡Ö²¾ÊüÌÈ¡×¤Î¾õÂÖ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥ë¥Ð¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È¤ÏºßÎ±»ñ³Ê¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëÉã¿Æ¤òÍê¤Ã¤Æ¥È¥ë¥³¤«¤é2004Ç¯¤ËÍèÆü¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥ì¥ó¥¬ÀÑ¤ß¤Î¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¥¨¥ë¥Ð¥ó¡£Æü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢ÄÂ¶â¤ÎÉÔÊ§¤¤¤ò¤á¤°¤ë½ý³²»ö·ï¤Ç22ºÐ¤Î»þ¤ËÂáÊá¤µ¤ì¼Â·º¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2010Ç¯¤ËºßÎ±»ñ³Ê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸µ¤ÎºÊ¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸å¤Ï¥ë¥Ê¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ì¼¡¦¥¢¥æ¥ß¤âÃÂÀ¸¡£2¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¡¼¥ó¤Ç°ì¸Í·ú¤Æ¤Î¿·ÃÛ¤Î²È¤âÇã¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
½ý³²»ö·ï¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢Áê¼êÂð¤Ë²¡¤·¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤â¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ð¥«¤À¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈ¿¾Ê¤·¤È¤ë¡×¤È¥¨¥ë¥Ð¥ó¤Ï¸ì¤ë¡£¥ë¥Ê¤ÈÆ±À³¤¹¤ë»þ¤ËÂáÊáÎò¤Î¤³¤È¤â¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¹¤Ù¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
9·î15Æü¸áÁ°8»þÈ¾¡¢¤Ò¤½¤«¤Ê´üÂÔ¤ò¶»¤Ë¥¨¥ë¥Ð¥ó¤Ï¼Ö¤ÇÌ¾¸Å²°Æþ´É¤ËÍè¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¤¹¤°¼êÂ³¤¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡£3»þ´Ö°Ê¾å¡¢ÂÔ¤¿¤µ¤ì¡¢¸áÁ°¤ÎÉô¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¤ß¤Êµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡¢ÌÌÃÌ¼¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Æþ¤ê¸ý¤«¤éÇ»º°¤ÎÆþ´É¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤¿ÃËÀ¤Î¿¦°÷¤¬¤¾¤í¤¾¤í¤È10¿Í¤Û¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡£¥¨¥ë¥Ð¥ó¤¬¸À¤¦¤È¡¢¿¦°÷¤Î°ì¿Í¤¬¥¨¥ë¥Ð¥ó¤ÎÎ¾ÏÓ¤ò¤È¤Ã¤Æ¼ê¾û¤ò¤«¤±¤¿¡£¹ø¤Ë¤Ï¤Ò¤â¤â·ë¤ï¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
°ì¿Í¤Î¿¦°÷¤¬¹ð¤²¤¿¡£
¡Ö²¾ÊüÌÈ¤Îµö²Ä¤Ï¡¢º£Æü¤Ï½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤òÊì¹ñ¤ËÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×
°Õ¼±¤ò¼º¤ï¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ä
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼ê¾û¤Þ¤Ç¤«¤±¤ë¤Î¡©¡¡¼ê¾û¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£¥¨¥ë¥Ð¥ó¤Ï¶«¤ó¤À¡£¤½¤ÎÅÓÃ¼¡¢¼ó¤Î¸å¤í¤Ë²¿¤«¤·¤Ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò´¶¤¸¡¢½Ö´Ö¤Ë°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢Æþ´É¤Î¸îÁ÷¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Î¾ÏÆ¤Ë¤ÏÆþ´É¿¦°÷¡£¥¨¥ë¥Ð¥ó¤ò¸îÁ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¹ç·×10¿Í¤Û¤É¤Î¿¦°÷¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥¹¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤â²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥ë¥Ê¤Ï¸À¤¦¡£¥ë¥Ê¤Ï¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ²ñ¼Ò¤Î²¼ÀÁ¤±¤Î¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤â²¾ÊüÌÈ¤Î¹¹¿·¤Î»þ¤Ï¡¢¥ë¥Ê¤Ï»Å»ö¤òµÙ¤ó¤ÇÉ×¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï»Å»ö¤¬µÙ¤á¤ºÆ±¹Ô¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â²¾ÊüÌÈ¤Î¹¹¿·¤Î»þ¤Ï¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤ÇÃÙ¤¯¤È¤â¤ªÃë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¥¨¥ë¥Ð¥ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Íè¤ë¤Î¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÅÅÏÃ¤¬Íè¤Ê¤¤¡£¥¨¥ë¥Ð¥ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¨¥ë¥Ð¥ó¤Î¿È¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ë¡£¤¤¤ä¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿¥ë¥Ê¤Ï¹©¾ì¤òÁáÂà¤·¤Æ¸á¸å4»þ¤´¤íÆþ´É¤ËÃå¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ë¥Ð¥ó¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¿¦°÷¤ËÊ¹¤¯¤¬¡¢¿¦°÷¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤¦¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ö¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¨¥ë¥Ð¥ó¤Îµï¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¥ë¥Ê¤Ïµã¤¤¤ÆÍê¤à¤¬¡¢¿¦°÷¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¥¨¥ë¥Ð¥ó¤È¥ë¥Ê¤Î¼«Âð¤Ë¤â¡Ö°ÛÊÑ¡×¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¥ë¥Ê¤ÎÊì¿Æ¤È¥¢¥æ¥ß¤¬¤¤¤¿¼«Âð¤Ë¡¢¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ç¾è¤ê¤Ä¤±¤¿3¿Í¤ÎÆþ´É¿¦°÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿¦°÷¤Ï¤²¤¿È¢¤ä¤¿¤ó¤¹¤ò¾¡¼ê¤Ë³«¤±¡¢¥¨¥ë¥Ð¥ó¤Î·¤¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¤È¤ë¤È¡¢µî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ë¥Ð¥ó¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥ë¥Ê¤Ï¡¢Èá¤·¤¯¤Æµã¤ÄÌ¤·¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥æ¥ß¤âµã¤½Ð¤·¤¿¡£¥¢¥æ¥ß¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Ã»Ò¤Ç¡¢¥¨¥ë¥Ð¥ó¤¬µ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤¤¤Ä¤âÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿²¤ë»þ¤â¥Ñ¥Ñ¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¥ë¥Ê¤È¥¢¥æ¥ß¤Ï¤è¤¯Ì²¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°ìÈÕ¤ò²á¤´¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤í¡¢¥¨¥ë¥Ð¥ó¤Ï¥È¥ë¥³¤Ë¸þ¤«¤¦Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¡£Î¾ÏÆ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ï¡¢Æþ´É¤Î¿¦°÷¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥È¥ë¥³¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¿©»ö¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¥È¥ë¥³¤Ï¤¤¤Þ½ë¤¤¡©¡×¡£¿¦°÷¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡Ö¥ë¥Ê¤È¥¢¥æ¥ß¤È°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤À¤¿¤ÀÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡×
14»þ´Ö¶á¤¯Èô¤ó¤Ç¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¸áÁ°6»þ¤´¤í¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆü¤ÎÀµ¸á¤´¤í¤À¡£¥¨¥ë¥Ð¥ó¤Ï¶õ¹Á¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ê»ý¶â¤Ï3,000±ß¤À¤±¤·¤«¤Ê¤¤¡£»ý¤ÁÊª¤â¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤«¤ÏÆþ´É¿¦°÷¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿ÂÞ¤ÎÃæ¤Ë¡¢T¥·¥ã¥Ä¤È·¤¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥ë¥Ð¥ó¤Î¼«Âð¤«¤éÆþ´É¿¦°÷¤¬¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤ì¡¢¥È¥ë¥³¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¥ë¥Ê¤È¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥¨¥ë¥Ð¥ó¤ÏÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹©¾ì¤ÎÃëµÙ¤ß¤À¡£¥ë¥Ê¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤ÎÉ×¤Îµã¤´é¤ò¤ß¤Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«°ì½Ö¤ÇÍý²ò¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æµã¤¤¤¿¡£
¡Ê¢¨³°¹ñ¿ÍÅö»ö¼ÔµÚ¤Ó²ÈÂ²¤ÏÃíµ¤Î¤Ê¤¤¸Â¤ê²¾Ì¾¡£·É¾ÎÎ¬¡£Åö»ö¼Ô¤é¤ÎÇ¯Îð¤Ï¼èºà»þÅÀ¡£¡Ë
¡Ø¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢¤Á¤å¤¡×...3ºÐ¤ÎÌ¼¤ò»Ä¤·¡¢Éã¤À¤±¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÁªÂò¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
À¸¤¤ë¸¢Íø¤¬¤Ê¤¤......¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö²¾ÊüÌÈ¡×¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Ï
