¡Ö¹â»Ô°µ¾¡¥·¥ç¥Ã¥¯¡×ÆüËÜ±ß¡¦¹ñºÄ¡¦³ô¤ÎÆ±»þË½Íî¤Ïµ¯¤¤ë¤«¡© À¤³¦Í¿ô¤ÎÅê»ñ²È¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë
À¤³¦Í¿ô¤ÎÂçÉÙ¹ë¤Ë¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¡¦¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¡ÖÊÆ·ÐºÑ³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡×¡£±¿ÍÑ»ñ»º20Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª»á¤¬¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤È·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¹Ê¸´ó¹Æ¤ò´ó¤»¤¿¡£ÌÂ¤¨¤ëÆüËÜ¹ñÌ±¤Î»Ñ¤Ï¡¢Èà¤ÎÌÜ¤Ë¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
Ï¢Â³´ó¹Æ¥Ñ¡¼¥È2¡Ú¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Ø¤ÎÄó¸À¡Ö¤³¤Î±ß°Â¤ò¡Ø¤¤¤Ä¤«½ª¤ï¤ë¡Ù¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Û¤è¤êÂ³¤¯¡£
¡Öµ¯¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤¬¡Öµ¯¤¤ë¤È¥Þ¥º¤¤¡×
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¸ºÀÇÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÌ²ß¡¦¹ñºÄ¡¦³ô¤¬¡Ö¥È¥ê¥×¥ë°Â¡×¤Ë´Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡¢±Ñ¹ñ¤Çµ¯¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¥È¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎºÆÍè¡×¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï±Ñ¹ñ¤È»÷¤¿´í¤¦¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢·èÄêÅª¤Ë°Û¤Ê¤ëÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜÈÇ¥È¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¡Öµ¯¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤Óµ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Î²óÉü¤Ï±Ñ¹ñ¤è¤ê¤âÃÙ¤¯¡¢º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÈóÂÐ¾Î¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
´í¤¦¤¤Îà»÷ÅÀ¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µð³Û¤ÎÀ¯ÉÜºÄÌ³¡¢À®Ä¹¤Ê¤¸ºÀÇ¤äµëÉÕ¤Ø¤ÎÍ¶ÏÇ¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤¬µ¿¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤À¯¼£´Ä¶¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÄÌ²ß°Â¤¬¤¿¤À¤Á¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤·¤Æ¹ñÌ±À¸³è¤òÄ¾·â¤¹¤ë¹½Â¤¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢»Ô¾ì¤Î¿®Ç§¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Öµß¤¤¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢±Ñ¹ñ¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñºÄ¤ÎÂçÈ¾¤¬¹ñÆâ¤ÇÊÝÍ¤µ¤ì¡¢²È·×ÉôÌç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½ã¶âÍ»»ñ»ºÄ¶²á¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æü¶ä¤¬»ö¼Â¾å¡¢¹ñºÄ¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎÇã¤¤¼ê¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¡¢µÞ·ã¤Ê»ñËÜÎ®½Ð¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢½Ö´ÖÅª¤Ê¶âÍ»¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¶¯ÎÏ¤Ê´Ë¾×ºà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î´Ë¾×ºà¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¤òÊÌ¤Î´íµ¡¤Ø¤ÈÆ³¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤Ä¹´ü¿êÂà¡×¤Ç¤¹¡£
¶âÍ»À¯ºö¤ò¤á¤°¤ëÁªÂò»è¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÞ¾®Ï©¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
´ËÏÂ¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢±ß°Â¤Ï²ÃÂ®¤·¡¢Í¢Æþ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï½Ð¸ý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬»Ô¾ì¤ËÄêÃå¤·¡¢¿®Ç§¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢µÞ·ã¤Ê¶Û½Ì¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ì¤Ð¡¢³ô²Á¤äÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï²¼Íî¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÅÝ»º¤¬Áý¤¨¡¢Ç¯¶âÀ¤Âå¤ÎÉÔ°Â¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ¤è¤êÀè¤ËÀ¯¸¢¤¬ÅÝ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¯¼£¤¬Á°¤Ë½Ð¤¹¤®¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶âÍ»À¯ºö¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö½ç½ø¡×¤È¡Ö¸ì¤êÊý¡×¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¯¼£¤¬Á°¤Ë½Ð¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¯¼£¤¬´ËÏÂ·ÑÂ³¤òÍ×µá¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤ÎÉÔ¿®¤ò¾·¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¶ä¤¬µ»½ÑÅª¡¦ÃÊ³¬Åª¤ÊÀµ¾ï²½¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®Ç§¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÀ¯¼£¤ÏÃæ±û¶ä¹Ô¤òÇû¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°¤Ë½Ð¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤Î¡ÖÎÌ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂÐ¾Ý¡×¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñºÄÇã¤¤Æþ¤ì°ìÊÕÅÝ¤ò¤ä¤á¡¢À®Ä¹Åê»ñ¤ä¿ÍÅªÅê»ñ¤Ø»ñ¶â¤òÍ¶Æ³¤·¡¢¥¾¥ó¥Ó´ë¶È¤Î±äÌ¿¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ö´ËÏÂ¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¿¤ò±äÌ¿¤·¡¢²¿¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤«¡×¤ÎÁªÊÌ¤³¤½¤¬ËÜ¼Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ºâÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖºâÀ¯·òÁ´²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤à¤·¤íÉõ°õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À°¹çÀ¤Ç¤¹¡£¡ÖºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡×¡Ö¾ÍèÀ¤Âå¤Ø¤Î¿®ÍÑ¡×¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÄÂ¶â¹½Â¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê¸À¸ì¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢ºÆÇÛÊ¬¤ÎÀß·×¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁýÀÇ¤«¸ºÀÇ¤«¤È¤¤¤¦Æó¹àÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±À¯ºö¤ÎÌ¾ÌÜ°Ý»ý¡¦¼Â¼ÁÄ´À°¡¢»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤Ø¤ÎÍ½»»½¸Ãæ¡¢»ñ»º²ÝÀÇ¤ÎÀÅ¤«¤Ê³ÈÄ¥¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯Ê¬»¶¤µ¤ì¤¿ÄË¤ß¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏÌµºö¤À¡×¤È¸«È´¤«¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òºî¤ë¤Î¤¬¹ª¤ß¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶¯¤¤ÍýÇ°¤ä¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢À¯ºö¤Î¡ÖÀ°¹çÀ¡×¤ò¤Þ¤º¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÆ²¤¤Î»Ô¾ì¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¯¼£Åª¤Ê°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯ºö±¿±Ä¤Î°ì´ÓÀ¤È¾Íè¤ÎÍ½¸«²ÄÇ½À¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÈÆü¶ä¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤Èµ÷Î¥´¶¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ÈºâÀ¯À¯ºö¤Î½ç½ø¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½Ð¸ýÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë·Á¤ÇÃæÄ¹´ü¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¿®Ç§¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ã±¤Ë¡Ö¶âÍ»´ËÏÂ¤òÂ³¤±¤ë¡×¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¾§¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤½¤ÎÀ¯ºö¤¬É¬Í×¤«¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÌ²ß¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£±ß°Â¤äÍ¢ÆþÊª²Á¤Î¾å¾º¤Ï¹ñÌ±À¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢°ÙÂØ¤äÊª²ÁÆ°¸þ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ´À°¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ºö¤½¤Î¤â¤Î°Ê¾å¤Ë¡¢¡ÖÌµºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¿®Íê¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ø¡Ú¥¹¥¯¡¼¥×´ó¹Æ¡Û¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¡ÖÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡×¤òÄó¸À¡ÖÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÄ©È¯¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ù
Ray Dalio¡Ê¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª¡Ë¡Ê¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡×ÁÏ¶È¼Ô¡Ë¡¿1949Ç¯ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£À¸¤Þ¤ì¡£12ºÐ¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÇMBA¼èÆÀ¸å¡¢1975Ç¯¤Ë¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡×¤òµ¯¶È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¡£¼«¿È¤ÎÅ¯³Ø¤òÄÖ¤Ã¤¿¡Ø¥×¥ê¥ó¥·¥×¥ë¥º¡Ù¤ÏÀ¤³¦¤Ç200ËüÉôÄ¶¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë
¹½À®¡¿ÂçÌîÏÂ´ð¡Ê¤ª¤ª¤Î¡¦¤«¤º¤â¤È¡Ë¡Ê¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2026Ç¯2·î16Æü¹æ¤è¤ê
¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¡ÖÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡×¤òÄó¸À¡ÖÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÄ©È¯¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
