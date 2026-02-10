¤Ê¤¼¹â¹»¤è¤êÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤«? ¡Ö³ØÌä¤Ø¤ÎÆþ¸ý¡×¤È¤·¤ÆÍ½È÷¹»¤òÂª¤¨Ä¾¤¹¡£¡ÚÍ½È÷¹»À¹¿ê»Ë¡Û
¶µ°é¡¦¼õ¸³¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÎÓÅ¯É×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·´©¡ØÍ½È÷¹»À¹¿ê»Ë¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÙÂæ¡¦²Ï¹ç¡¦Âå¥¼¥ß¡£°ËÆ£ÏÂÉ×¡¢¾®ÅÄ¼Â¡¢¶â¥Ô¥«ÀèÀ¸¡Ä¡Ä
Âç³Ø¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÍ½È÷¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¨¡¨¡ÀÎ¤Ï³§¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Ï²¿ÍÀ¸¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤µ¤¨¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡Äº£¤ÏÀÎ¡£¤Ê¤¼¤³¤¦¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÜ½ñ¤Ï1970~90Ç¯Âå¤ò¡ÖÍ½È÷¹»Ê¸²½¡×¤Î²«¶â»þÂå¤È¤·¤ÆÉÁ¤¡¢¿äÁ¦¡¦AOÆþ»îÍ¥Àª¤Î¸½Âå¤¬¸«¼º¤Ã¤¿¡Ö³ØÌä¤Ø¤ÎÆþ¸ý¡×¤È¤·¤ÆÍ½È÷¹»¤òÂª¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£

Í½È÷¹»¤È¤Ï²¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¡Ê¤Þ¤¨¤¬¤¤è¤ê¡Ë
¡¡¡¡Âç³ØÆþ»î¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Ê¤é¤Ð¡¢¤À¤ì¤â¤¬Í½È÷¹»¤È´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³ØÀ¸¤«¤éÏ»½½Âå¡¢¼·½½Âå¤Þ¤Ç¡£
¡¡Ï²¿Í¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸½ÌòÀ¸¤Ç¹Ö½¬²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌÏµ¼»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¡¢Æþ»î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¡¢Í½È÷¹»¹Ö»Õ¤¬½ñ¤¤¤¿»²¹Í½ñ¤«¤é³Ø¤Ö¡¢¤Ê¤É¤À¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï³Ø¹»¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍ½È÷¹»¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼õ¸³À¸¤Ï¡¢¼«³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Í½È÷¹»¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Í½È÷¹»¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤äÀ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤Î¸øÅª¤Ê¶µ°éÀ©ÅÙ¤Ï¡ÖÏ»¡¦»°¡¦»°¡¦»ÍÀ©¡×¤ò´ðËÜÏÈÁÈ¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í½È÷¹»¤ÎÂ¸ºß¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤À¤¬¡¢¼õ¸³À¸¤Ï¡¢Í½È÷¹»¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ºÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÌò²ó¤ê¤ÎÍ½È÷¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¤¿¤¤¤½¤¦±ü¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ÁðÁÏ´ü¤ÎÍ½È÷¹»¤Ë¤Ï¡¢ÃøÌ¾¤ÊÎò»ËÅª¿ÍÊª¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¹â¹»¤Î¼ø¶È¤¬¼õ¸³¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ÆÂà¶þ¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ê¤é¤ÐÅ°ÄìÅª¤ËÃµ¤Ã¤Æ¡¢Í½È÷¹»¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤È²ÄÇ½À¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ½ñ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤ÏÍ½È÷¹»¤òÉý¹¤¯ÄêµÁ¤·¤¿¡£½ÙÂæÍ½È÷³Ø¹»¡¢²Ï¹ç½Î¡¢Âå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Êー¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÏ²¿ÍÀ¸¸þ¤±¤ÎÂç³Ø¼õ¸³½àÈ÷µ¡´Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ÌòÀ¸¸þ¤±¤Î¡Ö½Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤¿¡¢ºòº£ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½È÷¹»¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡¢Å´ÎÐ²ñ¡Ê¤Æ¤Ä¤ê¤ç¤¯¤«¤¤¡Ë¡¢¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¤Ê¤É¤À¡£ÂÐÌÌ¡¢±ÒÀ±¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ê¤É¡¢¼ø¶È¤Î·ÁÂÖ¤Î°ã¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÍ½È÷¡×¶µ°éµ¡´Ø¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢Í½È÷¹»¤È¤Ï²¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢²¿¤Ç¤¢¤ê¤¦¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤È¤È¤â¤ËÆÈÆÃ¤Î¡ÖÍ½È÷¹»Ê¸²½¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¤¹¤ë¡£Âç³ØÆþ»î¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤ò¤³¤¦¤·¤¿ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤È¤é¤¨¤¿½ñÀÒ¡¢ÏÀÊ¸¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²û¤«¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Í½È÷¹»Ê¸²½¤¬¤É¤ì¤À¤±³ØÌä¤È¿ÆÏÂÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤è¤¦¤³¤½¡¢Í½È÷¹»¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤Ø¡£
¡¡¤³¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ¤³¦¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤¤¤ÞÍ½È÷¹»¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡ÊÂè°ì¾Ï¤è¤ê¡Ë½ÙÂæ¤¬¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Î¸øÉ½¤ò¤ä¤á¤¿
¡¡¤½¤ì¤ÏÍ½È÷¹»¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó¡»Æó¸ÞÇ¯È¬·î¡¢½ÙÂæÍ½È÷³Ø¹»¡Ê½ÙÂæ¡Ë¤Ï¡¢Æó¡»ÆóÏ»Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï¹ç³Ê¼Ô¿ô¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Í½È÷¹»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç³Ø¤Î¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ï¼õ¸³À¸¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÂç¤Î»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¡£ÅìµþÂç¡¢µþÅÔÂç¡¢Áá°ðÅÄÂç¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç¤Ê¤ÉÆñ´ØÂç³Ø¤Î¹ç³Ê¼Ô¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÍ½È÷¹»¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢À¸ÅÌÊç½¸¤ËÂ¿Âç¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ·Ð±Ä¤Î°ÂÄê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½ÙÂæ¤ÏÂç³Ø¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Î¤¢¤êÊý¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼õ¸³À¸¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ê£¿ô¤Î½Î¡¦Í½È÷¹»¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µºàÅù¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤È¤Ê¤ê¡¢Ã±°ì¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¹ç³Ê¼Ô¿ô¤¬¡¢ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æó¡»Æó¸ÞÇ¯ÅÙÆþ»î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Î°ìÈÌÁªÈ´Á°´üÆüÄø¤Î¹ç³Ê¼Ô¿ô¤ÏÆóÀé¶åÉ´¶å½½¼·Ì¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼çÍ×¤Ê½Î¡¦Í½È÷¹»¤Î¹ç³Ê¼Ô¿ô¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄê°÷¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ôÃÍ¤Î¿®ÍêÀ¤ä°ÕÌ£¤¬·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÌÃæÎ¬¡Í¼õ¸³¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤àº£¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡ÖÂè°ì»ÖË¾¹ç³Ê¡×¤ä¡ÖÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¿ÊÏ©¼Â¸½¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤ÊÀ®²Ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÙÂæÍ½È÷³Ø¹»¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆó¡»Æó¸ÞÇ¯È¬·î°ìÆü
¡¡½ÙÂæ¤¬Á°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡£Æó¡»Æó¸ÞÇ¯¡¢¤ª¤â¤ÊÍ½È÷¹»¤ÎÆñ´ØÂç³Ø¹ç³Ê¼Ô¿ô¤òÉ½¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡Ê¿ÞÉ½1-1¡Ë¡£½ÙÂæ¤È²Ï¹ç½Î¤ÏÏ²¿Í¤¬¡¢Åì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¤ÈÅ´ÎÐ²ñ¤Ï¸½ÌòÀ¸¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¤Û¤«¤Ï¡¢°Ê¾å»Í¹»¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¹¥¯ー¥ëÅª¤ÊÂ¸ºß¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£Âå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Êー¥ë¡ÊÂå¥¼¥ß¡Ë¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤µ¤Ó¤·¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ½È÷¹»¤ÏÅìµþÂç¡¢µþÂç¤Î¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ò¹â¤é¤«¤Ëëð¡Ê¤¦¤¿¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤òÁ´ÉôÂ¤»¤ÐÄê°÷¤ò·Ú¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¤¿¤È¤¨¤ÐÅìµþÂç¤Ï¤³¤ÎÉ½¤Î¥Çー¥¿¤À¤±¤Ç¤â¸ÞÀé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤¬¡¢Æ±Ç¯¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤Ï»°ÀéÉ´Æó½½Æó¿Í¡Ë¡£¡Ö¿ôÃÍ¤Î¿®ÍêÀ¤ä°ÕÌ£¤¬·Á³¼²½¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼õ¸³À¸¤¬Ê£¿ô¤ÎÍ½È÷¹»¤ò¡ÖÊ»ÍÑ¡×¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ì¶å¼·¡»Ç¯Âå¤«¤é¡¢½ÙÂæËÜ²Ê¤ËºßÀÒ¤·¤Ê¤¬¤éÂå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Êー¥ë¤ÎÃ±²Ê¥¼¥ß¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á²ÊÌÜ¤´¤È¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¹ÖµÁ¤òÄ°¹Ö¤¹¤ë»Ñ¤Ï¤è¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£Æó¡»Æó¡»Ç¯Âå¤Î¤¤¤Þ¤â»ö¾ð¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÊ»ÍÑ¡×¤Ï¤à¤·¤íÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Í½È÷¹»¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æñ´ØÂç³Ø¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢½ÙÂæ¡¢Åì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡¢Å´ÎÐ²ñ¤Î¼ø¶È¤ò¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¼õ¸³À¸¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆó¡»Æó¸ÞÇ¯¡¢ÅìµþÂç¤ÇºÇÆñ´Ø¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍý²Ê»°Îà¤ËÆþ³Ø¤·¤¿ÃË»Ò¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦¶Í°þ³Ø±à½Ð¿È¡Ë¤Ï¹ç³ÊÂÎ¸³µ¤Ç¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅ´ÎÐ²ñ¤Ï¾®ÏÀÊ¸ÂÐºö¹ÖºÂ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Çö¤¤¤È¤³¤í¤ò½ÙÂæ¤Ç¥«¥Ðー¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡ØÅìÂçÍýⅢ Æó¡»Æó¸Þ¡Ù³Þ´Ö½ñ±¡ Æó¡»Æó¸ÞÇ¯¡Ë¡£¼õ¸³À¸¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ½È÷¹»¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÉ¾È½¤¬¹â¤¤¼ø¶È¤òÁª¤ó¤Ç¼õ¤±¤ë――¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¤¹¤ë――¤³¤È¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯ÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¹Ö½¬²ñ¡¢ÌÏµ¼»î¸³¡¢ÂÎ¸³¼ø¶È¡¢ÀâÌÀ²ñ¡¢Æþ»îÂÐºö¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±»²²Ã¤·¤¿À¸ÅÌ¤â¼«¹»¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ë´Þ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢¼ÂÀÓ¤¬µ¿¤ï¤·¤¤Í½È÷¹»¤Ï¤¢¤ë¡£Èæ³Ó¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÃí°Õ¤ÏÉ¬Í×¤À¡£°ìÊý¡¢½ÙÂæ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Æñ´ØÂç³Ø¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¡ÖÅìµþÂç¹ç³Ê¡û¡û¿Í¡×¤ÈÀëÅÁ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«¹»¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¼ÂÀÓ¤Î²ÁÃÍ¤ÏÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼õ¸³À¸¤¬Í½È÷¹»¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£¤Î¤Á¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÅì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¤äÅ´ÎÐ²ñ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÂç¹ç³Ê¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡£¤·¤«¤·½ÙÂæ¤Ï¹ç³Ê¼Ô¿ôÈó¸øÉ½¤òÀë¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ç³Ê¼ÂÀÓ¥¢¥Ôー¥ë¶¥Áè¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤¿¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ½ÙÂæ¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ëÍ½È÷¹»¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£Æñ´ØÂç³Ø¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤³¤½Í½È÷¹»¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡½ÙÂæ¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤¢¤ë¡¢¡ÖÀ¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡ÖÂè°ì»ÖË¾¹ç³Ê¡×¤ä¡ÖÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¿ÊÏ©¼Â¸½¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤ÊÀ®²Ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ê¬¤Ï¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÍ½È÷¹»´Ø·¸¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Æñ´ØÂç¤Ø¤Îµ±¤«¤·¤¤¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÍ½È÷¹»¤À¤«¤é¤³¤½¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¡¢¤È¡£
¡ØÍ½È÷¹»À¹¿ê»Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°ì¸«¤½¤¦¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÃÏÊý¤ÎÍ½È÷¹»¤Î¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢
Âè°ì¾Ï¡¡¤¤¤ÞÍ½È÷¹»¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
ÂèÆó¾Ï¡¡ÁðÁÏ´ü¤Î¶½Ë´――ÌÀ¼£¤«¤éÀïÃæ´ü¤Þ¤Ç
Âè»°¾Ï¡¡³ÈÂç´ü¤Î·²Íº³äµò――Àï¸å¤«¤éºÇÀ¹´ü¤Þ¤Ç
Âè»Í¾Ï¡¡à¥½Ï´ü¤Î²ÉÀê¡¦ÅñÂÁ¡¦È¯Å¸――È¬¡»Ç¯Âå¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç
Âè¸Þ¾Ï¡¡Í½È÷¹»¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£――¤½¤Î¸úÍÑ¤È¥È¥é¥Ö¥ë
ÂèÏ»¾Ï¡¡Í½È÷¹»Ê¸²½¤È¤Ï²¿¤«――Â«Çû¤ò¤Ï¤Í½ü¤±¤¿ÉÔµ¤Ì£¤Ê¥¢¥Êー¥¥¹¥à
Âè¼·¾Ï¡¡¡ÖÊ¸²½¡×¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¿Í¤Ó¤È――½ÙÂæ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¦Ê¸¶µ¸¦¡¦¥ÙÊ¿Ï¢
ÂèÈ¬¾Ï¡¡Ì¤Íè¤ÎÍ½È÷¹»――¾¯»Ò²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë
¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ç¡¢¡Ö³ØÌä¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡×¤È¤·¤ÆÍ½È÷¹»¤òÂª¤¨Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ¡¡Å¯É×¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤Æ¤Ä¤ª¡Ë
¶µ°é¡¦¼õ¸³¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡£1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¡ØÂç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿ÀÆ¸¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø²þÄûÈÇ¡¡ÅìÂç¹ç³Ê¹â¹»À¹¿ê»Ë¡Ù¡ØµþÂç¹ç³Ê¹â¹»À¹¿ê»Ë¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÂç³Ø¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÃæ³Ø¡¦¹â¹»¡¦Âç³Ø ºÇ¿·³Ø¹»¥Þ¥Ã¥×¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡ÖµìÀ©Âè°ìÃæ³Ø¡×¤ÎÌÌÌÜ¡§Á´¹ñ47¹â¹»¤òÈëÂ¢¥Çー¥¿¤ÇÆÉ¤à¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¹â¹»Ê¶Áè 1969-1970¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
