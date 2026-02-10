『パイレーツ・オブ・カリビアン』のリブート新作映画が進行中であることについて、これまでの映画で監督を手がけたゴア・ヴァービンスキーが米でコメントした。

ヴァービンスキーはシリーズ初期3作である『パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち』（2003）『パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト』（2006）『パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド』（2007）にて監督を手がけた。4作目『生命の泉』（2011）5作目『最後の海賊』（2017）では船を降りており、現在伝えられているリブート版にも携わっていない。

『最後の海賊』からおよそ10年ぶりとなる新たな船出についてヴァービンスキーは「彼らの健闘を祈っています」と話しながら、自身の経験を次のように振り返っている。

「私には何も残っていません。3作をやって、私にとっては学びと挑戦の素晴らしい機会となりました。私たちは、“これでは失敗するかもしれない”という場所にいるべきだと思います。一度やり方がわかってしまうと、面白みや危険性が薄れてしまう。時間はほとんどないのに、語るべき物語はたくさんあるんです。」

リブート版の詳細はまだ明らかになっていないが、自身の離婚裁判騒動でディズニーから解雇状態となっていたジャック・スパロウ役ジョニー・デップが復帰に向けて調整中。シリーズの脚本家テッド・エリオットも参加の脚本が準備されており、そのことになると見られる。

プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーによれば、過去シリーズから。一時はマーゴット・ロビーを主演に迎えた新作が予定されていたが、こちらは頓挫。ただし、ロビーはまだであるという。

