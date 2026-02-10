『キャプテン・アメリカ』『アベンジャーズ』シリーズのアンソニー・マッキーが、ハリウッドを痛烈に風刺する新作映画『スピード・ザ・ピロウ（原題：Speed The Plow）で、『氷の微笑』シリーズのシャロン・ストーン、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）のベン・メンデルソーンら豪華キャストと共演する。米が報じた。

本作はピューリッツァー賞に輝く劇作家デヴィッド・マメットが監督・脚本を務める、自身が1988年に発表してトニー賞を受賞した戯曲『Speed The Plow』の長編映画版。架空の映画会社プレステージ・スタジオの管理職であるボブ・グラントは、とある娯楽映画の制作を仕切るよう任命されるが、低俗な作品を統括するという職務には、感情面でも思想面でも向いていなかった。スタジオの古参チャーリー・フォックスや臨時事務員のカレン、狂気的な映画スターのジェマ・スピードらは、そんな彼をときに助け、ときに妨害し──。

マッキーはボブ・グラント役を演じ、チャーリー・フォックス役は『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）や「キャシアン・アンドー」のベン・メンデルソーン、ジェマ・スピード役は『カジノ』（1995）『Mr.ノーバディ2』（2025）などにも出演するシャロン・ストーン、カレン役は『ドクター・スリープ』（2019）のエミリー・アリン・リンドが演じる。

また、広報担当のジョージア・コーンチャック＝スタイン役で『バード・ボックス』（2018）のレベッカ・ピジョン、マリブの隠遁者役で『サンダーボルツ*』（2025）のクリス・バウアーがキャスティングされている。

原作・脚本・監督を兼任するマメットは、この“ハリウッド風刺劇”の映画化を10年にわたり望んでいたとのこと。映画版は原作舞台にアレンジが加えられるという。マメットは『アンタッチャブル』（1987）『ハンニバル』（2001）などの脚本を務め、『スパニッシュ・プリズナー』（1997）『ザ・プロフェッショナル』（2001）などでは脚本・監督を務めるなど、映画界でも活躍している。

プロデューサーは『ディザスター・アーティスト』（2017）のヴィンス・ジョリヴェットほか。製作総指揮として『レッドライン 奪還』（2022）のアラン・B・バースティーン＆ドーン・バースティーンらが名を連ねている。

『キャプテン・アメリカ』シリーズのファルコン／サム・ウィルソン役で世界的な人気を獲得したマッキーは、来たる『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にも復帰し、新アベンジャーズのリーダー役を担うとみられる。そのほか『ハート・ロッカー』（2008）『ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ』（2021）など、アクションからサスペンスまで幅広いジャンルで活躍しているが、“低俗な娯楽映画を嫌う映画業界人”という役どころをいかに演じるか。

映画『Speed The Plow（原題）』は、2026年2月18日にアトランタで撮影開始予定。公開スケジュールは未定。

