¤Õ¤Ä¤¦¤Î¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä·ë¹çÁÐÀ¸¼Ô¤òÃ±À¸¼Ô¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤
¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡½¡½¡£
ÉÂµ¤¤Ï¤É¤¦¡ÖÈ¯ÌÀ¡×¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡© À¸¤¤Å¤é¤µ¤ÏÏ¢º¿¤¹¤ë¡© ¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬°å³Ø¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¡© Ì¿¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ä¡ÄÉÂµ¤¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÀ¤³¦¤Î¸«Êý¡×¡£
ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡Ø¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÀ¤³¦¡¢¿ÈÂÎ¤È¿´¡¢Àµ¾ï¤È°Û¾ï¤Î¤¢¤¤¤À¤«¤é¤â¤Î¤´¤È¤ÎËÜ¼Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢ÈþÇÏÃ£ºÈ¡Ø¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡½¡½ÉÂµ¤¤È·ò¹¯¤Î¤¢¤¤¤À¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
·ë¹çÁÐÀ¸¼Ô¤òÃ±À¸¼Ô¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤«
·ë¹çÁÐÀ¸»ù¡¦¼Ô¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¸¦µæ¤·¤¿¥¢¥ê¥¹¡¦¥É¥à¥é¥Ã¥È¡¦¥É¥ì¥¬¡¼Çî»Î¤È¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¥°¥ê¡¼Çî»Î¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬À®¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼«È¯Åª¤Ë´õË¾¤·¤ÆÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏµÏ¿¤Ë»Ä¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥Ó¥¸¥ã¡¼¥Ë»ÐËå¡Ê¥é¥À¥ó¤È¥é¥ì¡Ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Ë´Ö¹î¸ÊÌõ¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö--·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¿ÈÂÎ¤ÎÌ¤Íè¡ÙÎÐÉ÷½ÐÈÇ¡¢2004¡Ë¡£
¤¤¤¤¤«¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î250¥Ú¥¢°Ê¾å¤Î·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤ÎÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÎÆ±°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°å»Õ¤Î¤¹¤¹¤á¤ä²ÈÂ²¤Î´õË¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢·ë¹ç¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ¹¬¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¹¬Ê¡¤«ÉÔ¹¬¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ë¹ç¤·¤ÆÀ¸¤¤ëËÜ¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
19À¤µª¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤ÇÅÛÎì¤Î»Ò¤É¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤Î¤Á¤Ë¡ÖÁÐÆ¬¤Î¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì²Î¼ê·ó¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¥Þ¥Ã¥³¥¤»ÐËå¡Ê¥ß¥ê¡¼¤È¥¯¥ê¥¹¥Á¡¼¥Ê¡¢¹øÉô¤Ç·ë¹ç¡Ë¡¢1990Ç¯¤Ë¥ß¥Í¥½¥¿½£¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¤È¥Ö¥ê¥¿¥Ë¡¼»ÐËå¡Ê2¤Ä¤ÎÆ¬¤Ë¡¢2ËÜ¤Î¼ê¤È2ËÜ¤ÎµÓ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾åÈ¾¿È¤ÎÆâÂ¡¤Ï2ÁÈ¤¢¤ë¤¬²¼È¾¿È¤ÎÆâÂ¡¤Ï1ÁÈ¡Ë¤Ê¤É¡¢·ë¹ç¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¿Í¤Ó¤È¤ÎÎã¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¤È¥Ö¥ê¥¿¥Ë¡¼»ÐËå¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥É¥ì¥¬¡¼Çî»Î¤Ï·ë¹çÁÐÀ¸¼Ô¤ÎÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹Îã¤È¤·¤Æ¡¢·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤¬»à¤ó¤À¤È¤¤Ë»àÂÎ¤È·ë¹ç¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤¬»à¤Ì¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ö¥ó¥«¡¼·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢»Ä¤Ã¤¿1¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÂ¡¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ê¬Î¥¼ê½Ñ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¬Î¥¤ò´õË¾¤·¤¿¥Ó¥¸¥ã¡¼¥Ë»ÐËå¤ÏÈá·àÅª·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1974Ç¯¤Ë¥¤¥é¥ó¤ÇÆ¬¤¬·ë¹ç¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥Æ¥Ø¥é¥óÂç³Ø¤ÇË¡Î§¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥é¥ì¤ÈË¡³Ø¸¦µæ¤òÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¥é¥À¥ó¤Î¿ÊÏ©¤Î°ã¤¤¤«¤éÊ¬Î¥¤ò´õË¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÉÂ±¡¤ÇÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢½Ð·ìÂ¿ÎÌ¤Î¤¿¤á55»þ´Ö¸å¤Ë¥é¥À¥ó¤¬»àË´¤·¡¢¤½¤Î¸å90Ê¬¤Ç¥é¥ì¤â»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ê¬Î¥¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍø±×¤Ï²¿¤«¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤«¡¢¤ò»öÁ°¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¶ãÌ£¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥°¥ê¡¼Çî»Î¤Ï¤½¤ÎÃø½ñ¡Ø·ë¹çÁÐÀ¸»ù¡§Îò»Ë¡¦À¸Êª³Ø¡¦ÎÑÍý³ØÉ´²Ê»öÅµ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊC. Quigley, ¡ÈConjoined Twins¡§ An Historical, Biological and Ethical Issues Encyclopedia,¡É McFarland, 2003¡Ë¡£
¡Ê·ë¹çÁÐÀ¸¼Ô¤Ï¡Ë»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÊ¬Î¥¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£·ë¹çÁÐÀ¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ2¿Í¤¬°ìÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï·ë¹çÁÐÀ¸¼Ô¤ò»ä¤¿¤Á¤Î´ð½à¤Ë¹ç¤ï¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ê¿ÈÂÎ¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¹¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡£
Â¿¤¯¤ÏÃ±À¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Õ¤Ä¤¦¤Î¡Ö¼«Á³Åª¿ÈÂÎ¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤â¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¤Î¼Ò²ñÅª¤Êµ¬ÈÏ¤äÊ¸²½Åª²ÁÃÍ´Ñ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡Öµ¬ÈÏÅª¿ÈÂÎ¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡Ä¡ÖÀµ¾ï¤È°Û¾ï¡×¡ÖÉÂµ¤¤È·ò¹¯¡×¤Î¤¢¤¤¤À¤«¤é¸«¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ÉÂµ¤¤¬¼Â¤Ï¡ÖÈ¯ÌÀ¡×¤µ¤ì¤¿¤ê¡ÖÇä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡Ä¡ÖÀµ¾ï¤È°Û¾ï¡×¡ÖÉÂµ¤¤È·ò¹¯¡×¤Î¤¢¤¤¤À¤«¤é¸«¤¨¤ë¤³¤È
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
³ùÁÒ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÂçÁ¥,
ºßÂð°åÎÅ,
À¸²Ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
»ûÅÄ²°