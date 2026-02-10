¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤òÆó¿Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼£ÎÅ¡×¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¡ÖÆñÂê¡×
¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡½¡½¡£
ÉÂµ¤¤Ï¤É¤¦¡ÖÈ¯ÌÀ¡×¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡© À¸¤¤Å¤é¤µ¤ÏÏ¢º¿¤¹¤ë¡© ¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬°å³Ø¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¡© Ì¿¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ä¡ÄÉÂµ¤¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÀ¤³¦¤Î¸«Êý¡×¡£
ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡Ø¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÀ¤³¦¡¢¿ÈÂÎ¤È¿´¡¢Àµ¾ï¤È°Û¾ï¤Î¤¢¤¤¤À¤«¤é¤â¤Î¤´¤È¤ÎËÜ¼Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢ÈþÇÏÃ£ºÈ¡Ø¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡½¡½ÉÂµ¤¤È·ò¹¯¤Î¤¢¤¤¤À¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Î·ë¹çÁÐÀ¸»ù
2018Ç¯11·î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¡¢·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤ÎÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¡¼¥¿¥ó½Ð¿È¤Î1ºÐ3¥õ·î¤ÎÁÐ»Ò½÷»ù¥Ë¥Þ¤Á¤ã¤ó¤È¥À¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë2¿Í¤Ï·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ¤Ï6»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¤¬¡¢2¿Í¤È¤â¸µµ¤¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¤Ï·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢»ä¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Ê¿ÈÂÎ¤Î»Ñ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò»É·ã¤·¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÇëÈøË¾ÅÔ¤Î¡ØÈ¾¿À¡Ù¤Ï¡¢¹ø¤¬²£Æ±»Î¤Ë·ë¹ç¤·¤¿½÷À¤ÎÁÐÀ¸»ù¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿·æºîÃ»ÊÔ¤Ç¤¢¤ê¡¢µº¶Ê²½¡¦ÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÐÆ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤Î·ë¹ç¤·¤¿Æ°Êª¤Ï¸Å¤¯¤«¤é³¨²è¤äÄ¦¹ï¤ÎÂêºà¤È¤µ¤ì¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¿òÇÒ¤µ¤ì¤¿¤ê¶²¤ì¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â¤Ë¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤ÎÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤òÀ§¤¬Èó¤Ç¤âÊ¬Î¥¤¹¤ë¼ê½Ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃ±À¸¼Ô¡×¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤ä¤ªÀá²ð¤äÊÐ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦È¿¾Ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤¦Ã±À¸¼Ô¤È¤Ï¡¢·ë¹çÁÐÀ¸¼Ô¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤Ç1¤Ä¤Î¿ÈÂÎ¤Î¿Í¤Ó¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤¬¶ÛµÞ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¿Í¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç½ÅÉÂ¤ä´íÆÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·ì±Õ½Û´Ä¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¤Û¤¦¤â¤¹¤°À¸Ì¿¤Î´í¸±¤¬µÚ¤Ö¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÈ¾¿À¡Ù¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶ÛµÞ¤ÎÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ëÆÃ¼ì¤Ê»ö¾ð¤¬Ìµ¤¤¤«¤®¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤Þ¤Ç¼ê½Ñ¤ÏÂÔ¤Ä¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤ò¤â¤Á»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤È¤Ï
·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°å³ØÅª¤Ê¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¼õÀºÍñ¤¬°ìÍñÀÁÐÀ¸»ù¡Ê¤Õ¤¿¤´¡Ë¤Ë¤Ê¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢²¿¤«¤Î¸¶°ø¤Ç2¿Í¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£°ìÍñÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë¹ç¤·¤¿2¿Í¤ÏÆ±À¤Ç¡¢½÷À¥Ú¥¢¤¬3Ê¬¤Î2¤Ç¤¹¡£¿ôËü¿Í¤«¤é20Ëü¿Í¤Ë1¿Í¡Ê1¥Ú¥¢¡Ë¤Î³ä¹ç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÂ¡¤Î´ñ·Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢40¡ó¤Ï»à»º¤Ç35¡ó¤ÏÀ¸¸å1Æü¤Ç»àË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¡Ê¥Ú¥¢¡Ë¤´¤È¤Î°ã¤¤¤âÂç¤¤¯¡¢2¿Í¤Î·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹üÈ×¤Î¤È¤³¤í¤Ç²£¤Ë·ë¹ç¤·¤¿Â¦·ë¹çÂÎ¡¢Æ¬¤¬·ë¹ç¤·¤¿Æ¬·ë¹çÂÎ¡¢¤Ø¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬·ë¹ç¤·¤¿çÁÂÓ·ë¹çÂÎ¡¢¶»¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë·ë¹ç¤·¤¿¶»·ë¹çÂÎ¡¢¤ª¿¬¤ÇÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ë·ë¹ç¤·¤¿ç½·ë¹çÂÎ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î³¨»¥¤Î¤è¤¦¤Ë¾å²¼¤Ç¤ª¿¬¤Î·ë¹ç¤·¤¿ºÂ¹ü·ë¹çÂÎ¤Ê¤É¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ë¹ç¤·¤¿2¿Í¤Î´Ö¤Ë¿ÈÂÎÅªÈ¯°é¤äÀº¿ÀÅªÈ¯Ã£¤ÎÂç¤¤Ê³Êº¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢°ìÊý¤ÏÌ¤È¯Ã£¤Ç¼ê¤äÂ¤À¤±¤·¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡Ê´óÀ¸·ë¹çÂÎ¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÍñÀ¤Ê¤Î¤Ç°äÅÁ»Ò¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ÎÀ³Ê¤¬»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¹¥¤·ù¤¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤ä·ìÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï´¶¾ð¤äµ¤Ê¬¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤âÄÌ¤¸¹ç¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤Ï¿Í³Ê¤È¤·¤Æ¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÆÈÎ©¤·¤Ê¤¬¤é¤â·ë¹ç¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢¼êÂ¤ä¿ÈÂÎ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼êÂ¤ò¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤¹¤Î¤«¡Ê¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ë¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ç¤ÎÄ´À°¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã±À¸¼Ô¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Èæ³ÓÅª¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤Ç¼è¤ê·è¤á¤ò¤·¤Æ¿ôÆü¤´¤È¤Ë¸òÂå¤Ç¼ç¤Ë¿ÈÂÎ¤ò»È¤¦Â¦¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë·ë¹çÁÐÀ¸¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÌÌ¤Ç¤³¤Î¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢19À¤µª¤Î¥Á¥ã¥ó¤È¥¨¥ó¤Î¥Ö¥ó¥«¡¼·»Äï¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤é¤Ï¡¢1811Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¥¿¥¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿Í·»Äï¤Ç¡¢10¡Á20¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¶»¤«¤é¤Ø¤½¤Î´Ö¤¬·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢2¿Í¤ò¸«À¤Êª¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ó¥«¡¼·»Äï¤Ï¡Ö¥·¥ã¥à¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÁÐÀ¸»ù¡×¤È¤·¤ÆÁ´ÊÆ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¶½¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢½½Ê¬¤Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ30Âå¤Ç°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤ÇÅÛÎì¤ò»È¤Ã¤ÆÇÀ¾ì¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤ò¡Ö¥·¥ã¥àÁÐÀ¸»ù¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¡Ê¤«¤Ä¤Æ¤Î¥·¥ã¥à¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥«¡¼·»Äï¤Î·ÝÌ¾¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Ï32ºÐ¤Ç¥¢¥Ç¥ì¥¤¥É¤È¥µ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦»ÐËå¤È¤½¤ì¤¾¤ì·ëº§¤·¤Æ¡¢2¤Ä¤Î²È¤Ë½»¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·ëº§À¸³è¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢19À¤µªÅö»þ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¾¤Î·ëº§¤·¤¿·ë¹çÁÐÀ¸¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÀÀ¸³è¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÊý¤¬¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òµá¤á¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ï¿ÈÂÎÅª¤Ë¤½¤³¤Ëµï¤Æ¤âÌµÈ¿±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¤Ï¤½¤³¤Ëµï¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£ÊÌ¡¹¤Ë²ÈÂ²¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢2¤Ä¤Î²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Á¥ã¥ó¤È¥¨¥ó¤Ï¡¢²¿Æü¤«¤´¤È¤Ë¸ò¸ß¤Ë¿ÈÂÎ¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¤È¥µ¥ê¡¼¤Î´Ö¤Ë¤Ï12¿Í¡¢¥Á¥ã¥ó¤È¥¢¥Ç¥ì¥¤¥É¤Î´Ö¤Ë¤Ï10¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¼ø¤«¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â»ÒÂ¹¤ÏÄê´üÅª¤Ë¿ÆÂ²¤Î½¸¤Þ¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆîËÌÀïÁè¸å¤Ë¡¢ÅÛÎì¤ò»È¤Ã¤¿ÇÀ¾ì·Ð±Ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ó¥«¡¼·»Äï¤Ï¶½¶È¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ê¡¢¼ê¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤âÍÌ¾¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢59ºÐ¤Î¤È¤¡¢¥Á¥ã¥ó¤ÏÇ¾Â´Ãæ¤Ç¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢±¦¼êÂ¤ÎÆ°¤«¤Ê¤¤Ëãáã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å2¿Í¤Î¤±¤ó¤«¤ÏÁý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ÆÌ©¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ÏÂ³¤¡¢¥¨¥ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¤Îº¸ÏÓ¤Ë¾¾ÍÕ¾ó¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤ê¡¢Ëãáã¤·¤¿±¦µÓ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
62ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥Á¥ã¥ó¤Ï¿´Â¡ÉÂ¤ÇÌë¤Ë»àË´¤·¡¢¥¨¥ó¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¤Î¿ÈÂÎ¤ò¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÍê¤ß¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Î°äÂÎ¤Ï¡¢°äÂ²¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Âç³Ø¤Ç²òË¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢2¿Í¤Î°ä¸À¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤ò´°Á´¤ËÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²òË¶¤Î·ë²Ì¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Î°å³Øµ»½Ñ¤Ç¤Ï¡¢Ê¬Î¥¼ê½Ñ¤ò¤â¤·¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Å¤¯¡¢¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Î¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä·ë¹çÁÐÀ¸¼Ô¤òÃ±À¸¼Ô¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö250¥Ú¥¢°Ê¾å¤Î·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤ÎÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÎÆ±°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°å»Õ¤Î¤¹¤¹¤á¤ä²ÈÂ²¤Î´õË¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸¦µæ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¤Õ¤Ä¤¦¤Î¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä·ë¹çÁÐÀ¸¼Ô¤òÃ±À¸¼Ô¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤
