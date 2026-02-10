¸«»ö¤Êº½»þ·×¥Ü¥Ç¥£¡ÄTWICE¡¦¥â¥â¡¢¹ø¤Þ¤ÇÁ´³«¤Î¡ÈÂçÃÀ¥Ð¥Ã¥¯¥ì¥¹¡É°áÁõ¤ÇÌ¥Î»
TWICE¤Î¥â¥â¤¬¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥â¥â¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤ÜÉ³¤À¤±¡Ä¥â¥â¡¢¡ÈÂçÃÀ¥Ð¥Ã¥¯¥ì¥¹¡É°áÁõ
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥â¥â¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥ì¥¹¥É¥ì¥¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤ä¤¯¤Ó¤ì¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¿À¡×¡Ö¸«»ö¤Êº½»þ·×¥Ü¥Ç¥£¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¥±¥ó¤ÊÉÛÌÌÀÑ¡Ä¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤Û¤Ã¤½¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥â¥â¤¬½êÂ°¤¹¤ëTWICE¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¡Ê¥ß¥µ¥â¡Ë¤Ï¡¢2·î4Æü¤ËÆüËÜ1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡þ¥â¥â ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯11·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤ÏÊ¿°æ¤â¤â¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£2015Ç¯¤ËÂ¿¹ñÀÒ¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯²Æ¤ËK-POP³¦¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëSUPER JUNIOR¥¥à¡¦¥Ò¥Á¥ç¥ë¤È¤ÎÇ®°¦¤¬È¯³Ð¡¢2020Ç¯1·î¤Ë¸òºÝ¤òÀµ¼°¤ËÇ§¤á¤¿¤¬¡¢1Ç¯6¥«·î¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯7·î¤ËÇË¶É¤·¤¿¡£