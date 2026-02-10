¡Ö¤ª¥»¥ó¥Á¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤ª¥»¥ó¥Á¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¤ª¥»¥ó¥Á¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢7Ê¸»ú¤Î¸ÀÍÕ¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¤ª¥»¥ó¥Á¤È¤Ï¡¢ÀÜÆ¬¸ì¡Ö¤ª¡×¤È¡¢´¶½ýÅª¡¦¾ð½ïÅª¡¦ÎÞ¤â¤í¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä±Ñ¸ì¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡Êsentimental¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Î¤³¤È¡£
Èá°¥¤ä¼ä¤·¤µ¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÎÞ¤â¤í¤¤¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
