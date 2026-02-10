ÆüËÜ¤ÏÎò»ËÅª¤Ê¿êÂàÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ÄÃøÌ¾Åê»ñ²È¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ËÌ¢±ä¤¹¤ëÌµÎÏ´¶¤ÎÀµÂÎ¡×
À¤³¦Í¿ô¤ÎÂçÉÙ¹ë¤Ë¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¡¦¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¡ÖÊÆ·ÐºÑ³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡×¡£±¿ÍÑ»ñ»º20Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª»á¤¬¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤È·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¹Ê¸´ó¹Æ¤ò´ó¤»¤¿¡£ÌÂ¤¨¤ëÆüËÜ¹ñÌ±¤Î»Ñ¤Ï¡¢Èà¤ÎÌÜ¤Ë¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
Ï¢Â³´ó¹Æ¥Ñ¡¼¥È3¡Ú¡Ö¹â»Ô°µ¾¡¥·¥ç¥Ã¥¯¡×ÆüËÜ±ß¡¦¹ñºÄ¡¦³ô¤ÎÆ±»þË½Íî¤Ïµ¯¤¤ë¤«¡© À¤³¦Í¿ô¤ÎÅê»ñ²È¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡Û¤è¤êÂ³¤¯¡£
ÆüËÜ¤¬¼¨¤¹¡Ö¸å´ü¿êÂàÃÊ³¬¡×¤ÎÃû¸õ
»ä¤ÏÃø½ñ¤Ê¤É¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎÇÆ¸¢¹ñ²È¤Ï¡¢¤ª¤è¤½500Ç¯¼þ´ü¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶½Ë´¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥µ¥¤¥¯¥ë¡×ÍýÏÀ¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¡¦¶âÍ»À¯ºö¤ò¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤éÄ¯¤á¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ºÝÎ©¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¶µ²Ê½ñÅª¤È¤µ¤¨¸À¤¨¤ë¡Ö¸å´ü¿êÂàÃÊ³¬¡×¤ÎÃû¸õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ì¤ÄÌÜ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ä¹´ü¶âÍ»´ËÏÂ¤Î¾ïÂÖ²½¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î°ì»þÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¤Ç¤Ï´ËÏÂ¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª²½¤·¡¢¡Ö¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤À¯ºö¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤è¤ê¤â¡¢»ñ»º²Á³Ê¤ä¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄê°Ý»ý¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢À¸»ºÀ¤äÀ®Ä¹ÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Æó¤ÄÌÜ¤¬¡¢ºâÀ¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ø¤Îµ¿Ç°¤Ç¤¹¡£ºâÀ¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤È¤Ï¡¢¹ñºÄ¤òÃæ±û¶ä¹Ô¤¬»ö¼Â¾åµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ë¤è¤ëµ¬Î§¤Ï¼å¤Þ¤ê¡¢ºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¤âÇö¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¤Ï°ÂÄê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï²þ³×¤òÀèÁ÷¤ê¤¹¤ëÁõÃÖ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»°¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÀ¯¼£²½¤Ç¤¹¡£ËÜÍèµá¤á¤é¤ì¤ëÆÈÎ©À¤è¤ê¤â¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤ä¼Ò²ñÉÔ°Â¤Î´ËÏÂ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢¶âÍ»À¯ºö¤¬¡ÖÄË¤ß¤òÊ¤¤¤±£¤¹´Ë¾×ºà¡×¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é»°¤Ä¤ÎÀ¯ºö¤ÏÁí¤¸¤Æ¡¢²þ³×¤Î¥³¥¹¥È¤ò²óÈò¤·Â³¤±¤¿¹ñ²È¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁª¤Ó¤¬¤Á¤Ê¡Ö°ÂÄêÁõÃÖ¡×¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÄÀÌÛ¤Î¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¡×
¤Ç¤Ï¡¢½Ð¸ý¤ò¸«¼º¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ä²¤½£¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢²á·ã¤Ê¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤¬Ê®½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤ÅªÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Ê¬ÃÇ¼´¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¿Í¼ï¡¢½¡¶µ¡¢°ÜÌ±¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ³Î¤ÊÂÐÎ©¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Ò²ñÅªÉÔËþ¤¬ÆÃÄê¤Î¡ÖÅ¨¡×¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ë¤¯¤¤¡£ÅÜ¤ê¤¬³°¤Ø¸þ¤«¤ï¤º¡¢Æâ¸þ¤¤ËÄÀÅÂ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤®¤Ë¡¢¹ñ²È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÄã¤µ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï·àÅª¤Ë¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÇÈ÷¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÕÀâÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢´üÂÔ¤¬Äã¤±¤ì¤Ð¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤âÇúÈ¯¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
Á°À¯¸¢¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢´ûÂ¸À¯ÅÞ¡¢¤È¤ê¤ï¤±¼«Ì±ÅÞ¤¬µ¼»÷Åª¤Ê¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤òÆâÉô¤ÇµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬±¦¤âº¸¤âÆâÊñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¿¥¨¥ê¡¼¥ÈÅª¸ÀÀâ¤¬³°Éô¤ÎµÞ¿ÊÀªÎÏ¤È¤·¤Æ·ë½¸¤·¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢À¼¹â¤Ê³×Ì¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤ÊÊÑ¼Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅêÉ¼Î¨¤ÎÄã²¼¤äÀ¯¼£¤Ø¤ÎÌµ´Ø¿´¡¢¡Ö¤É¤¦¤»ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Äü´Ñ¤³¤½¡¢¤¤¤ï¤ÐÄÀÌÛ¤Î¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÊú¤¨¤ë¡ÖÌµÎÏ´¶¡×
¤Þ¤¿¡¢À¯ºö¤äºâÀ¯¤¬¹âÎð¼ÔÁØ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ï·ëº§¡¦½Ð»º¤Î²óÈò¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³¤³°¤Ø¤ÎÀÅ¤«¤ÊÎ®½Ð¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼Ò²ñ¤«¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ´ÖÁØ¤ÎÍÏ²ò¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£Àµ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊë¤é¤·¤Ï³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñ»º¤ò»ý¤ÄÁØ¤È»ý¤¿¤Ê¤¤ÁØ¤Îº¹¤¬¸ÇÄê²½¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅÜ¤ê¤è¤ê¤â¡¢ÌµÎÏ´¶¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼Ò²ñÉÔ°Â¤¬°ìµ¤¤ËÇúÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»¶È¯Åª¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¡£Ìµº¹ÊÌ¥Æ¥í»ö·ï¡¢¸ÉÎ©»à¡¢²ÈÂ²Æâ¤ÎÈá·à¡¢¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤Ç¤Î²á·ã²½¡Ä¡Ä¼Ò²ñ¤Î¡Ö¿À·Ð·Ï¡×¤¬¤·¤À¤¤¤ËÃÇÀþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÉÔ°ÂÄê²½¤Ç¤¹¡£
°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î°Å»¦»ö·ï¤â¡¢ÁÈ¿¥ÅªË½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿¸Ä¿Í¤Î°ïÃ¦¤¬À¯¼£¶õ´Ö¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ·¿ÉÔ°ÂÄê¤Î¾ÝÄ§Åª»öÎã¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Îº£¸å10¡Á20Ç¯¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¤â¸½¼ÂÅª¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢ÄãÀ®Ä¹¤È´Ë¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢±ß°Â¤Î·ÑÂ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶âÍ»ÍÞ°µ¤ÏÂ³¤¡¢ÍÂ¶â¼Ô¤¬ÀÅ¤«¤Ë½Å²Ù¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡£³×Ì¿¤Ïµ¯¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ñÎÏ¤Ï³Î¼Â¤Ë½Ì¾®¤·¡¢ÍÇ½¤Ê¿Íºà¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÎ®½Ð¡¦¸º¾¯¤¬¿Ê¤ß¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÏÌ¾ÌÜ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¼Â¼ÁÅª¤Ë½Ì¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£Êø²õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¤²¼¤êºä¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤ÀÃ×Ì¿Åª¤ÊÃÊ³¬¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ÏÊÝ¤¿¤ì¡¢À©ÅÙ¤Ïµ¡Ç½¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤è¤¦¤ËË½ÎÏ¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥µ¥¤¥¯¥ë¡×ÍýÏÀ¤¬Í½Â¬¤¹¤ëÃæ¤ÇºÇ¤â´í¸±¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿êÂà´ü¤Ë¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁªÂò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Í±Í½¤ÏÄ¹¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¤Ï¡ÖÅÜ¤é¤Ê¤¤¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÅÜ¤ê¤ò³°¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¹ñ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼Ò²ñ¤Î°ÂÄê¤ò»Ù¤¨¤ëÈþÆÁ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿êÂà¤òÄ¹°ú¤«¤»¤ëÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ray Dalio¡Ê¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª¡Ë¡Ê¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡×ÁÏ¶È¼Ô¡Ë¡¿1949Ç¯ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£À¸¤Þ¤ì¡£12ºÐ¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÇMBA¼èÆÀ¸å¡¢1975Ç¯¤Ë¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡×¤òµ¯¶È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¡£¼«¿È¤ÎÅ¯³Ø¤òÄÖ¤Ã¤¿¡Ø¥×¥ê¥ó¥·¥×¥ë¥º¡Ù¤ÏÀ¤³¦¤Ç200ËüÉôÄ¶¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë
¹½À®¡¿ÂçÌîÏÂ´ð¡Ê¤ª¤ª¤Î¡¦¤«¤º¤â¤È¡Ë¡Ê¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2026Ç¯2·î16Æü¹æ¤è¤ê
