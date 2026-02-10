¡ÚWBC»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÂÇ¼ÔÀìÇ°¡É¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ëÀèÈ¯¿Ø¡¡Æü¥Ï¥à°ËÆ£Âç³¤¡õ¥ª¥êµÜ¾ëÂçÌï¤òµ¯ÍÑ¤«¡¡»³ËÜÍ³¿¤Ï¡È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°Õ¸þ¡É¤ÇÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ë·üÇ°¤â
¡¡WBC¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç¤¤¤è¤¤¤è1¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ÆóÅáÎ®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖWBC¤Ç¤ÏÂÇ¼ÔÀìÇ°¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Î¤â¤ÈÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤«¡£Åê¼ê¿Ø¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÓ¤ò¥à¥Á¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤é¤»¤Ê¤¬¤éÅêµå¤¹¤ëËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤¡£¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ëÂçÌï¤Ê¤É¤â
Åê¼ê¤Ç¤Î»²Àï¤Ï"ÊÝ¸±Å¬ÍÑÉÔ²Ä"¤«
¡ÖWBC¤ÇÈà¡ÊÂçÃ«¡Ë¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¡£Èà¤¬²¼¤·¤¿·èÃÇ¡£º£Ç¯¡¢ÆóÅáÎ®¤ò¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤¦½àÈ÷¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤é¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤À¡×
¡¡1·î31Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î1»þ´ÖÁ°¤Ë¤ÏÂçÃ«¼«¿È¤¬WBC¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÄ´À°¼¡Âè¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÇ¼ÔÀìÇ°¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎWBCÏ¢ÇÆ¤ÏÂçÃ«¤È»³ËÜÍ³¿¤Î½ÐÍè¼¡Âè¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë3Ï¢ÇÆ¤Ë¤âÂçÃ«¤ÎÆóÅáÎ®¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£ºò¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËÅê¼êÉüµ¢¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉü³èÅÓ¾å¤Î¾õ¶·¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¬Éé½ý·ç¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤½¤Î´ü´Ö¤ÎÇ¯Êð¤òµåÃÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬Ê§¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬Åê¼ê¤Ç¤Î»²Àï¤Ë"ÊÝ¸±Å¬ÍÑÉÔ²Ä"¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡ÂçÃ«¤¬ÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢1·î26Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬30Áª¼ê¤ÎÏÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ29¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¡Ö»Ä¤ê1ÏÈ¤òÅê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤«ÂÇ¼Ô¤Ë¤¹¤ë¤«¡£ÂçÃ«¤ÎÆóÅáÎ®¤Î²ÄÈÝ¤Ç·è¤á¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤ÏÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢µÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¡ÊFA¡Ë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ4Ëç¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÁÈ¤ßÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÂçÃ«¤¬È´¤±¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¹ñÆâÁÈ¤Î°ËÆ£Âç³¤¡ÊËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢µÜ¾ëÂçÌï¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£ÆÃ¤Ë65µå¤Îµå¿ôÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢ÂèÆóÀèÈ¯¤ÎÉÛ¿Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤À¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°Õ¸þ
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÏÆñ¤·¤¤ÂÉ¼è¤ê¤òÇ÷¤é¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ãæ·Ñ¤Î²òÀâ¼Ô¤Ç¸µµð¿Í¤ÎÁ°ÅÄ¹¬Ä¹»á¤Ï¤³¤¦¸«¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤âÂçÃ«¤¬ÂÇ¼ÔÀìÇ°¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤Æ½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÇÀèÈ¯¤ËÍÞ¤¨¤Ë¤È¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤¿ÂçÃ«¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢»³ËÜ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£Âç²ñ¤¬¿Ê¤à¤Û¤É¤Ë"Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎWS¤Ç"Ãæ0ÆüÅÐÈÄ"¤ò´º¹Ô¤·¤ÆMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜ¤Î»Ñ¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÁ°²óÂç²ñ·è¾¡¤ÎºÇ½ª²ó¡¢DH¤«¤éÍÞ¤¨¤Ë²ó¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ë½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°Õ¸þ¤À¡£
¡Ö»³ËÜ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤âµåÃÄ¤¬À©¸Â¤ò¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òµÜºê¹ç½É¤«¤éÆ±¹Ô¤µ¤»¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µåÃÄ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È»³ËÜ¤ò"´Æ»ë"¤¹¤ë¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë»³ËÜ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÂå¤ï¤ê¤òºÇ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤ÈÍÞ¤¨¤ÎÌÌ¤Ç¤âÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ï¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤ò½ü¤±¤Ð¹ñÆâÁÈ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊ³µ¯¤âµá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
