¡Ô¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤Ï9·î¤Ç½ªÎ»¤â¡Ä¡Õ¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡Ù¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆNHK¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¡¼¥ó¡Ù¡¡¸á¸å¤Î¾ðÊó¥ï¥¤¥É¤ÎÂç·ãÀï¤ò»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¤µ¤ó¤¬Ê¬ÀÏ
¡¡ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸á¸å¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢ÃÏÊý¶ÉÀ©ºî¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂç·ãÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤Ç¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¤µ¤ó¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤äÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¡£Â¾¡¢¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¤â
¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂçºå¤Î¥ª¥Ð¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÜº¬À¿»Ê¤µ¤ó¡Ê62ºÍ¡Ë¤¬2006Ç¯¤«¤é20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¡¢9·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä«ÆüÊüÁ÷¤Î¶É¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿µÜº¬¤µ¤ó¤¬2004Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢2005Ç¯¡¢¡Ø¡Á¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤ÎÁ°¿È¡Ø·ã¥Æ¥ì¡ú¶âÍËÆü¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î»Ê²ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¡£¤½¤Î¸å¡¢"¥ß¥ä¥Í²°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼"¤À¤Ã¤¿»þÂå¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ªÎ»ÊóÆ»¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬Æ¬¤ò½ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2010Ç¯3·î¤Þ¤Ç¸ÅÁã¤Ç¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¤Î»Ê²ñ¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤é¤·¤¿¤·¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤äËèÆüÊüÁ÷¤Ç¤âÂ¿¿ô¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤·¤¿µÜº¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ØÀ¾¤Î¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¤È¤³¤È¤ó³Ú¤·¤Þ¤»¤ëµÜº¬¤µ¤ó¤ÎÏÃ½Ñ¤Ï¡¢¤ß¤Î¤µ¤ó¤È¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ºßºå¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤¿¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¤âÀ®¸ù¤·¤¿¤«¤¿¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÃÏ¸µ¤Î¥ª¥Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤ÏÀäÂç¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÜº¬¤µ¤ó¤«¤éÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÀëÈÖÁÈ¡Ø¤×¤×¤Ã¤Ô10¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂçºå¤Î¥ª¥Ð¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2010Ç¯4·î¤«¤é¤Ï½µËö¤ËÅìµþ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ØMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤âÃ´Åö¡£ÆüÍËÆü¤ÎÃë´Ö¡¢Ë¿Å¹¤Ç¥é¥ó¥Á¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎË»¤·¤µ¤Ï¤è¡Á¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢µÜº¬¤µ¤ó¡¢Èè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¤È¡£µÜº¬¤µ¤ó¤¬¹ßÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢"¤½¤ÎÆü"¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ø¡Á¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ù¤¯¡¢2013Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°È¯¤Î¸á¸å¥ï¥¤¥É¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile¡ª¡Á¡Ù¡ÊCBC¡¦TBS·Ï¡Ë¡£»Ê²ñ¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¤µ¤ó¡Ê48ºÍ¡Ë¤â¶É¥¢¥Ê¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ø¡Á¥´¥´¥¹¥Þ¡Ù¤Ç¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÌð¸ý¿¿Î¤¤µ¤ó¡Ê43ºÍ¡Ë¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¡¢Ä¾¸å¤Ë¤¢¤Î"ÁûÆ°"¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÆÉÔ±¿¤ÊÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä´ØÅìÃÏ¶è¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ç¡Ø¡Á¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤òÈ´¤¯Æü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ªÅ·µ¤¡×¤Ë¶¯¤¤¤³¤È¡£¶É¥¢¥Ê¤Ç¤â¤¢¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ÂôÊþ¹¨¥¢¥Ê¡Ê52ºÍ¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¸ÅÀî»ÞÎ¤»Ò¥¢¥Ê¡Ê41ºÍ¡Ë¡¢¼ã¼ê¤ÎÍ§×¢Æî¼Â¥¢¥Ê¡Ê24ºÍ¡Ë¡¢¾®Àî¼Âºù¥¢¥Ê¡Ê24ºÍ¡Ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤À¤é¤±¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¤ÏËÉºÒ»Î¤Èµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÀ¶¸¶ÇîÊÛ¸î»Î¡Ê55ºÍ¡Ë¤ä¡¢Ä¶¿Íµ¤¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿³§Æ£°¦»Ò¤µ¤ó¡Ê42ºÍ¡Ë¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡ª
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31ºÍ¡Ë¤Î¾ðÊó¤Ë¤â¶¯¤¯¤Æ¡¢Ä¹¼Ü¤Ç°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ç¤ÏÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Î¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡Ù¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤â¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£»ëÄ°Î¨³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ç»¤æ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤µ¤Ð¤Â³¤±¤ëÅØÎÏ¤È¤¬¤ó¤Ð¤ê¤ËÇï¼ê
¡¡¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2·î25Æü¤«¤é¤Ä¤¤¤ËÂè1Éô¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î»Ê²ñ¼Ô¡¦ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¡Ê42ºÍ¡Ë¤âËº¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó»þÂå¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Î¾ðÊó¥ï¥¤¥É¡ØPON¡ª¡Ù¤ä¡Ø¥Ð¥²¥Ã¥È¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ëÄÌ¤È¤·¤Æ¤â»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯9·î¤ËÂà¼Ò¡£2023Ç¯10·î³«»Ï¤Î¡Ø¡Á¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤ËÄ©¤à¤¿¤á¡¢¤´²ÈÂ²¤È¶¦¤ËÂçºå¤Ø°Ü½»¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢µÙÆü¤Ë²¿ÅÙ¤«Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤¬¤¢¤ê¡¢2025Ç¯9·î¤«¤é¤ÏÂè2Éô¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÊüÁ÷¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ìÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥Ô¡¼¥È½ª¤ï¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤«¤éÂè2Éô¤ò¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â½Ð±é¼Ô¤â¡¢¤µ¤¾¤ä¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ØÀ¾¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¥º¥¤Î»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¤µ¤ó¡Ê64ºÍ¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦µÈÅÄ·É¤µ¤ó¡Ê52ºÍ¡Ë¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¹õÅÄÍ¤µ¤ó¡Ê56ºÍ¡Ë¡¢¾®é®ÀéË¤µ¤ó¡Ê52ºÍ¡Ë¤éÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤ËÌÜ¤â¼ª¤âÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢¤½¤ó¤ÊÇ»¤æ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤µ¤Ð¤Â³¤±¤ëÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤ÎÅØÎÏ¤È¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Ë¤ÏÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¡Ö¾¡Éé¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¡×¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö»°¤ÄÇÃ¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤3ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦1ËÜ¡¢¡Ø¸á¸åLIVE ¥Ë¥å¡¼¥¹¡¼¥ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸á¸åÂÓ¤Î¥¶¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏËÜÅö¤ËË»¤·¤µ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°½Ð¤Î3ÈÖÁÈ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÓÅÄ¿»Ò¥¢¥Ê¡Ê39ºÍ¡Ë¡¢°ËÆ£³¤É§¥¢¥Ê¡Ê40ºÍ¡Ë¤â¶Ë¤á¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ãæ·Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ö²ìÈ»ºÈ¥¢¥Ê¡Ê34ºÍ¡Ë¡¢À¥¸Í¸÷¥¢¥Ê¡Ê31ºÍ¡Ë¡¢ºØÆ£´õ¼Â»Ò¥¢¥Ê¡Ê26ºÍ¡Ë¤À¤±¤¬»þÀÞ¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡Ê¡ª¡Ë¥«¥ó¥¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¡Ä¡ÄÈÖÀë¥²¥¹¥È¤¬¡ØÅÚ¥¹¥¿¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤È¸«´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢Ä¶¹ë²Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢Ìë¥É¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿NHK¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀ¸¤Ç¤¤¤é¤·¤¿¤ê¡£»ä¤Ï¤½¤Îµ¡²ñ¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥È¥³¥È¡Á¤ª¤¤¤·¤¤¿´¤È½Ð²ñ¤¦Î¹¡Á¡Ù¤òÃÎ¤ê¡¢¸ÅÀîÍºÂç¤µ¤ó¡Ê38ºÍ¡Ë¤Ë¾Â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¡Á¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤ÎÀµ¼°»²Àï¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤½¤¦¤Ê¸á¸åÂÓ¤Î¾ðÊó¥ï¥¤¥É¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
