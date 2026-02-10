¡ÖÌ¿¤ò³è¤«¤·¤¤ë¡×¶î½ü¤µ¤ì¤¿·§¤¬¡Ö¥«¥Ð¥ó¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡Äµ©¾¯¤Ê¡Ö·§³×¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÌ£¤ï¤¤
·§¤ä¥¤¥Î¥·¥·¡¢¼¯¡Ä¡Ä¥¸¥Ó¥¨³×¤ÎÀ¤³¦
²ñÄÅ¤Î»³¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿·§¤ä¥¤¥Î¥·¥·¡¢¼¯¤Î³×¤Çºî¤Ã¤¿³ó¤äºâÉÛ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë³ó¿¦¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤Þ¤¢¤ß³óÀ½ºî½ê¡×¡ÊÊ¡Åç¸©À¾²ñÄÅÄ®¡Ë¤ÎÊÒ²¬ÈþºÚ¤µ¤ó¤À¡£ÂÌ²Û»Ò²°¤À¤Ã¤¿ÃÛÌó100Ç¯¤ÎÂ¢¤ò²þÁõ¤·¡¢Å¹ÊÞ·ó¹©Ë¼¤ò2021Ç¯¤Ë¹½¤¨¤¿¡£ÂÀ¤¤ÎÂ¡¢¾²¡¢Ãª¤Ê¤ÉÌÚ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢·§³×¤Ê¤É¤Î¥¸¥Ó¥¨³×¤Çºî¤Ã¤¿³ó¤äºâÉÛ¡¢Ì¾»ÉÆþ¤ì¤Ê¤É¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Å¹ÊÞ¤Î±ü¤¬¹©Ë¼¡£¹¤¤¥¢¥È¥ê¥¨¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¹©¶ÈÍÑ¥ß¥·¥ó¤ä³×¹÷¤µ¡¡¢ºÛÃÇµ¡¤Ç¡ÖZICA¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³×À½ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹ÊÞ¤ÎÆþ¸ýÏÆ¤ÎÃª¤Ë¤Ï¡¢·§¤ä¥¤¥Î¥·¥·¡¢¼¯¤ÎÌÓÈé¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£À¾²ñÄÅÄ®¤ËÐÊ¤à³ó¹©Ë¼¤Î¥ì¡¼¥¾¥ó¥Ç¡¼¥È¥ë¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥¸¥Ó¥¨¤ÎÌÓÈé¤¬¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤òÀÅ¤«¤Ë½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
·§³×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ
³ó¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÊ¹¤¯Á°¤Ë¡¢·§³×¤Î¤É¤³¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÁ¡°Ý¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¥·¥Ü¡ÊÆÌ±ú¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×
·§³×¤Ç½é¤á¤Æ³ó¤òÀ½ºî¤·¤¿¤È¤¤Î´¶Æ°¤¬¤¤¤Þ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ºî¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤¬»×¤ï¤º¸«¹û¤ì¤ë¤Û¤É¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·§³×ÆÃÍ¤Î¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤µ¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¤¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
·§¤â´Þ¤á¥¤¥Î¥·¥·¤ä¼¯¤Ê¤É¤Î¥¸¥Ó¥¨³×¤Ë¤Ï¡¢½ý¤ä¥·¥ï¡¢¸ü¤ß¤Î¥à¥é¤Ê¤É¡¢»³¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¶¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Êá³Í¤·¤¿·§¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏËäÀß¤«¾ÆµÑ
ºòÇ¯Ëö¡¢ÆüËÜ¥¸¥Ó¥¨¿¶¶½¶¨²ñ¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤Ë¼èºà¤·¤¿ºÝ¡Ê¼èºàµ»ö¡ÚÈï³²Â¿È¯¡Ö¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¡×Æù¤Î¤È¤í¤±¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡Ä¥¸¥Ó¥¨Å¹¼ç¤¬¸ì¤ë¡ÖÀ¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¡×¶ÛÄ¥´¶¤¬À¸¤ß½Ð¤¹»ÝÌ£¡Û¤è¤ê¡Ë¡¢·§Æù¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¡Ê4·î¤«¤é11·î¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç1Ëü2659Æ¬¤â¤Î·§¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ëä¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¾ÆµÑ½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ì¿¤Ê¤Î¤À¤«¤é¿©ºà¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤¿¡£
³ó¹©Ë¼¤¬¤¢¤ëÀ¾²ñÄÅÄ®¤Ç¤Ï¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê½Ð²ÙÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Êá³Í¤·¤¿·§¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯ÅÙ¡¢Ìó87Æ¬¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬ËäÀß¤«¾ÆµÑ¤µ¤ì¤¿¡£¾ÆµÑ¤¹¤ë·§¤ÏÈé¤ò¤Ï¤¤¤Ç¤«¤é²òÂÎ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢Èé¤â°ì½ï¤Ë¾ÆµÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö·§¤ÎÈé¡×¤ò¡Ö³×¡×¤Ë
¡ÖÎÄ»Õ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÆ°Êª¤Ï¿ÀÍÍ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤À¤«¤é³×¤Ë¤·¤Æ³è¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È·§¤ÎÈé¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÈé¡×¤È¡Ö³×¡×¡£ÆÉ¤ßÊý¤³¤½Æ±¤¸¤À¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤À¡£¡ÖÈé¡×¤Ï¡¢Æ°Êª¤«¤é¤Ï¤¤¤À¤Þ¤Þ¤Î¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÉå¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦À¸¤Î¸¶Èé¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢±öÄÒ¤±¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É°ì»þÅª¤ËËÉÉå½èÍý¤ò»Ü¤·¤¿Êª¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¸¶Èé¤«¤éÌÓ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢ËÉÉå²Ã¹©¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö³×¡×¤À¡£¡ÖÈé¡×¤ò¡Ö³×¡×¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤ë²áÄø¤ò¡Ö¤Ê¤á¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢Èé¤ò¤Ê¤á¤¹À½³×¶È¼Ô¤ò¡Ö¥¿¥ó¥Ê¡¼¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
ÊÒ²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¹©Ë¼¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿·§Èé¤ÎÆùÊÒ¤ä»é¤òÆÃ¼ì¤ÊÊñÃú¤Çºï¤®Íî¤È¤·¡¢´¥Áç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤òËÏÅÄ¶è¤Î¥¿¥ó¥Ê¡¼¡Ö»³¸ý»º¶È¡×¤ËÁ÷¤ê¡¢¤Ê¤á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÈé¤«¤éºî¤ë¤â¤Îºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
·§³×¤â´Þ¤á¡¢¥¸¥Ó¥¨¤Î³×¤Çºî¤Ã¤¿³ó¤Ï1ÅÀ1ÅÀÉ÷¹ç¤¤¤ä½ý¡¢¥·¥Ü¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î°ïÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤È¤¯¤Ë·§³×¤Ï·ÐÇ¯ÊÑ²½¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î¿§¡Ù¤Ë°é¤Æ¤ëÌû¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¸¥Ó¥¨³×¤¬¤¢¤Þ¤êÎ®ÄÌ¤·¤Ê¤¤¥ï¥±
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤ÎÊÒ²¬¤µ¤ó¤¬¡¢²ñÄÅ¤ÎÁÔÂç¤Ê¼«Á³¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆÀ¾²ñÄÅÄ®¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤ÏÂÎ©¶è¤Î³ó¥á¡¼¥«¡¼¤Ç7Ç¯´Ö¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿³ó¤òµí³×¤Ê¤É¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¥¸¥Ó¥¨³×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é»³¸ý»º¶È¤Ç¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤¿¡£Èé¤ò¤Ê¤á¤¹Á°¤Î¡¢Èé¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆùÊÒ¤Ê¤É¤òºï¤®Íî¤È¤¹ºî¶È¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÊÒ²¬¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¸¥Ó¥¨³×¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë³ó¿¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö»ä¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥á¡¼¥«¡¼¡Ê½¾¶È°÷Ìó100¿Í¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÈé¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Èé³×¶È³¦Á´ÂÎ¤¬Ê¬¶È²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³ó¿¦¿Í¤Ê¤É³×¤ò°·¤¦¿¦¿Í¤¬Èé¤Ë¿¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
³ó¿¦¿Í¤¬·§¤Ê¤É¤Î¥¸¥Ó¥¨³×¤ò·É±ó¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤ï¤±¤¬¤¢¤ë¡£½ý¤ä¥·¥ï¡¢¸ü¤ß¤Î¥à¥é¤¬¤¢¤ë¥¸¥Ó¥¨³×¤ÏÊâÎ±¤Þ¤ê¤¬°¤¤¤«¤é¤À¡£ÊÒ²¬¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð½ý¤ä¥·¥ï¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¥¸¥Ó¥¨³×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢³ó¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤¹¤ì¤Ð·ÐºÑ¸úÎ¨¤¬°¤¤¥¸¥Ó¥¨³×¤Ë¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£°ÂÄê¶¡µë¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬Â¤«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¥¨¥¾¥·¥«¤ÏÂçÎÌ¤ËÊá¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é°ÂÄê¶¡µë¤¬¤Û¤Ü³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·§¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÈé¤ÏÎÄ»Õ¤ËÍê¤Þ¤Ê¤¤¸Â¤êÆþ¼ê¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
Ì¿¤ò³è¤«¤·¤¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÀßÎ©¤ò·è°Õ
¤±¤ì¤É¡¢¾®¤µ¤Ê¹©Ë¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎÄ»Õ¤«¤éÆÏ¤±¤é¤ì¤¿½ý¤ä¥à¥é¤¬¤¢¤ë·§³×¤Ç³ó¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢Åìµþ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
OEM¤Çµí³×¤Î³ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤ê¡¢¤È¤¤É¤ÎÄ»Õ¤ËÌã¤¦¥¤¥Î¥·¥·³×¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³ó¤Ê¤É¤òÀ½ºî¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö·§Èé¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤òÄ®Ìò¾ì¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·§¤òÍø³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÎÄ»Õ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÄ»Õ¤Î¹âÎð²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÈé¤À¤±¤Ç¤â³è¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÄ®Ìò¾ì¤ÎÊý¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ì¿¤ò³è¤«¤·ÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â·§Èé¤Ç³ó¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼«Á³¤âÊ¸²½¤âË¤«¤Ê²ñÄÅ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Ä¾¡Ê¤¸¤«¡Ë¤Ë¿¨¤ì¤¿¸¶ºàÎÁ¤Ç³óºî¤ê¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¹þ¤á¡¢¡ÖZICA¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¾²ñÄÅ¤ÇÊá³Í¤·¤¿·§¤Ê¤É¤Î¥¸¥Ó¥¨³×¤¬¼´¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢º¹ÊÌ²½¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
2025Ç¯¤«¤é·§³×¤Î³ó¤äID¥±¡¼¥¹¡¢Ì¾»ÉÆþ¤ì¤¬¤è¤¯½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·§ÌäÂê¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼è¾å¤²¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢·§³×¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊÒ²¬¤µ¤ó¤Ï¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
½ý¤ä¸ÄÂÎº¹¤ò¡ÖÌ£¤ï¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤Ø
ÊÒ²¬¤µ¤ó¤¬·§Èé¤Ê¤É¤Î¤Ê¤á¤·¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤ë»³¸ý»º¶È¤Ç¤Ï¡¢2008Ç¯¤«¤é¡ÖMATAGI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÏÅÄ¶è¤Î¹©¾ì¤Ë·§¤ä¥¤¥Î¥·¥·¡¢¼¯¤Ê¤É¤Î¸¶Èé¤òÁ÷¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤á¤·¤¿¸å¡¢À÷¿§¤·¤¿³×¤òÁ÷¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£»ºÃÏ¤Î»ñ¸»¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢»È¤¤ÀÚ¤ë¾ÃÈñÊ¸²½¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤È·§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅìËÌ¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿·§Èé¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£Ãæ¤Ç¤â½©ÅÄ¤«¤é¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¿ô¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»³¸ý»º¶È¤Î»³¸ýÌÀ¹¨¼ÒÄ¹¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö·§³×¤Ï½ý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤¬µá¤á¤ë¶Ñ°ìÀ¤ÈÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³èÍÑ¤¬¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢½ý¤ä¸ÄÂÎº¹¤ò¡ÖÌ£¤ï¤¤¡×¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤¹¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬É¬Í×¤À¤È»³¸ý¤µ¤ó¤ÏÀâ¤¯¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·§³×¤ÏÆüËÜ¤Î»ñ¸»¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ë¤ÏÍË¾¤ÊÁÇºà¤À¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¶áÇ¯¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤â¡Ä
Ê¼¸Ë¸©¤¿¤Ä¤Î»Ô¤Î¡ÖA.I.C.¡×¤Ç¤â·§Èé¤Î¤Ê¤á¤·¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢»³¸ý»º¶È¤ÎMATAGI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£A.I.C.¤Ç¤Ï¡¢·§¤ä¼¯¤Î¸¶Èé¤ò»ºÃÏ¤«¤éÇã¤¤¼è¤ê¡¢¤Ê¤á¤·¤ÆÀ÷¿§¤·¤¿¤â¤Î¤ò³×Ìä²°¤ä³ó¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò±Ä¶ÈÉô¤ÎÄÔÀ¶¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢5¡Á6Ç¯Á°¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ·§³×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÜµÒ¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·§³×¤Ï³ó¹©Ë¼¤ä³×¾®Êª¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á·§¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢·§Èé¤Ï¼¯Èé¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆþ²Ù¿ô¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¼¯Èé¤ÏÇ¯´ÖÌó1ËüÆ¬°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·§Èé¤Ï30Æ¬Ì¤Ëþ¤À¡£
¡ÖÆþ²Ù¿ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢·§³×¤òÍß¤·¤¬¤ë¿Í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢Í¸ú³èÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
À¾²ñÄÅÄ®¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿Ìó87Æ¬¤Î·§¤Î¤¦¤Á¡¢ÊÒ²¬¤µ¤ó¤Î¹©Ë¼¤ËÆÏ¤¯·§Èé¤Ï¤ï¤º¤«10Æ¬¤Û¤É¡£·§Æù¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢¹õÌÓÏÂµíÊÂ¤ß¤Î¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î³×¤Ï½ý¤ä¥·¥ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¤Æñ¤¤¤¬¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î¤¢¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î³×À½ÉÊ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£Ç¯´Ö1Ëü2659Æ¬¤â¤Î·§¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·Íø³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
