¡ÚÅê»ñ¡Û¹â»Ô¼«Ì±°µ¾¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÖÂç¡¦±ß°ÂÁê¾ì¡×¤Ç¥¦¥Ï¥¦¥Ï¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó´ë¶È¤Ï¤³¤Î5¼Ò¡ª
¼«Ì±ÅÞ¤Î½°±¡Áª¾¡Íø¤Ë¤è¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×Ï©Àþ¤¬¿®Ç¤¤òÆÀ¤¿¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ë¹ñºÄÁýÈ¯¤ÏºâÀ¯µ¬Î§¤Î´Ë¤ß¤«¤é±ß°Â°µÎÏ¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß°Â¥á¥ê¥Ã¥ÈÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£
TOPIXºÎÍÑ3·î´ü·è»»´ë¶È¤Î2026Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü(2025Ç¯10-12·î)·è»»¤Ï¡¢Áý±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÀª¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£Áý±×¤Î¸£°úÌò¤ÏÀ½Â¤¶È¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê²Á³Ê²þÄê¤Ë¤è¤ë¼ý±×À²þÁ±¡¢ÊÆ¹ñ·Ê¶·´¶¤Î²óÉü¤¬´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±ß°Â¿ä°Ü¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤À¡£
Æü¶äÃ»´Ñ12·îÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÍ¢½Ð´ë¶ÈÁÛÄê¥ì¡¼¥È(Âç´ë¶È¡¦À½Â¤¶È)¤Ï146.53±ß¡£°ìÊý¡¢Â¸µ¤Î¼ÂÀª¥ì¡¼¥È(157±ßÂæÁ°È¾¡¢2·î7Æü»þÅÀ)¤Ï¡¢¼çÍ×Í¢½Ð´ë¶È¤ÎÁÛÄê¥ì¡¼¥È¤òÌó10±ß¾å²ó¤ë¡£±ß°Â¥á¥ê¥Ã¥ÈÌÃÊÁ¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÁÛÄê¥ì¡¼¥È¤Î½¤Àµ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ÈÀÓ¾å¿¶¤ì¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡(¶ÈÀÓ¤Î¾å¿¶¤ìÍ¾ÃÏ)¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤è¤ë¡Ö±ß°Â¥Û¥¯¥Û¥¯¡×È¯¸À¤Ø¤ÎÊªµÄ¤¬¼ýÂ«¤Ë¸þ¤«¤¦°ìÊý¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß°Â¤Ç¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ç¤¤½¤¦¤Ê´ë¶È¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤À¡£
Ç¤Å·Æ²<7974>
¡ü2·î6Æü½ªÃÍ8,441±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê(Í½)2.14%
2026Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Ç¤Ï°ÙÂØº¹±×¤À¤±¤Ç478²¯±ß(Á°Ç¯Èæ7.7ÇÜ)¤ò·×¾å¤·¡¢±Ä¶ÈÍø±×ÃÊ³¬¤Ç¤âÌó175²¯±ß¤Î¥×¥é¥¹¸ú²Ì¤òÆÀ¤¿¡£ÁÛÄê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È(1¥É¥ë=150±ß¡¢1¥æ¡¼¥í=170±ß)¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³¤³°Çä¾å¹âÈæÎ¨¤Ï77%¤È¹â¤¯¡¢°ú¤Â³¤²¸·Ã¤òµý¼õ¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¼ý±×À®Ä¹¤ÎÃì¤Ï²áµîºÇÂ®¥Ú¡¼¥¹¤ÇÉáµÚ¤¬¿Ê¤à¡ÖNintendo Switch 2¡×¤À¡£2025Ç¯12·îÂè4½µ¤Þ¤Ç¤ËÎß·×1,500ËüÂæ¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢»ÅÆþ¤ì¤¬ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ¤Î¤¿¤á¥³¥¹¥ÈÁýÍ×°ø¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï°ÙÂØ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·üÇ°¤µ¤ì¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¡¼²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ï¡ÖÄ¹´üÅª»ëÅÀ¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´üÅª±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤í¤¦¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÇä¾å¹âÈæÎ¨50.4%¤È¤¤¤¦¹â¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤È¡¢¼«¼Ò¥½¥Õ¥ÈÇä¾å¹âÈæÎ¨74.9%¤È¤¤¤¦¶¥¹ç¤Ë¤Ê¤¤¶¯¤ß¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£30Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ê¥ª¡¢¥¼¥ë¥À¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎIP¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ï¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£°ÍÂ¸¤Î¶¥¹çÂ¾¼Ò¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¤ë¡£2026Ç¯4·î¸ø³«Í½Äê¤Î¡Ö¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ê¤ÉÂç·¿IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
»°É©¥±¥ß¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×<4188>
¡ü2·î6Æü½ªÃÍ1,058±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê(Í½)3.02%
Æ±¼Ò¤Ï³¤³°Çä¾å¹âÈæÎ¨54%¤ò¸Ø¤ê¡¢2026Ç¯3·î´ü¤ÎÁÛÄê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È148.1±ß/¥É¥ë(²¼´üÍ½ÁÛ152.9±ß)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1±ß¤Î±ß°Â¤Ç±Ä¶ÈÍø±×¤¬Ìó9²¯±ßÁý²Ã¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Î±ß°Â¿å½à¤¬·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢2027Ç¯3·î´ü¤â1±ßÅö¤¿¤êÌó3²¯±ß¤ÎÁý±×¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÊÆ¥¢¥Þ¥¾¥ó»±²¼Zoox¤Î¥¥å¡¼¥Ö·¿¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼(´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹)¸þ¤±ÃºÁÇÁ¡°Ý¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¤À¡£2025Ç¯9·î¤è¤ê°ìÈÌ¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2026Ç¯3·î´üÂè4»ÍÈ¾´ü¤«¤éÎÌ»º¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Î½Ð²Ù¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡£ÃºÁÇÁ¡°Ý¤ÏÅ´¤Î10ÇÜ¤Î¶¯ÅÙ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é½Å¤µ¤Ï4Ê¬¤Î1¤È¤¤¤¦Ä¶·ÚÎÌ¡¦¹â¶¯ÅÙÁÇºà¤Ç¡¢¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸úÎ¨¸þ¾å¤ä¹ÒÂ³µ÷Î¥±äÄ¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÁÇºà¤À¡£¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼»Ô¾ì¤Ï2030Ç¯Âå¤ËµÞ³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃºÁÇÁ¡°Ý»ö¶È¤¬À®Ä¹¤Î¸£°úÌò¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¹½Â¤²þ³×¤â¿Ê¤à¡£Æ±¼Ò¤Ï¥³¡¼¥¯¥¹(¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤¿ÀÐÃº)»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òÈ¯É½¤·¡¢2027Ç¯ÅÙ²¼´ü¤ËÀ¸»º¤ò½ª¤¨¤ë¡£ÉÔºÎ»»»ö¶È¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î»ö¶È¤Ø·Ð±Ä»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤À¡£2027Ç¯3·î´ü°Ê¹ß¤Ï±ß°Â¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤·¤ä¤¹¤¤¹â¼ý±×»ö¶È¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
TDK<6762>
¡ü2·î6Æü½ªÃÍ2,162.5±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê(Í½)1.57%
Æ±¼Ò¤Ï±ß°Â¤Ë¤è¤ëÍø±×²¡¤·¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸À®AI»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤¬¶ÈÀÓ¤ò°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°Çä¾å¹âÈæÎ¨¤¬92.8%(2026Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü¼ÂÀÓ)¤È¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢±ß°Â¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ëµý¼õ¤¹¤ë¼ý±×¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¡£2026Ç¯3·î´ü¤ÎÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò2,650²¯±ß¤Ø¤È¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁý³ÛÊ¬200²¯±ß¤Î¤¦¤Á¡¢ÌóÈ¾Ê¬¤¬±ß°Â¤Ë¤è¤ë¥×¥é¥¹¸ú²Ì¤À¡£
¸½ºß¤ÎÁÛÄê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï1ÊÆ¥É¥ë=150±ß¡¢1¥æ¡¼¥í=173±ß¤Ç¤¢¤ë¡£°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤¬1±ßÊÑÆ°¤·¤¿ºÝ¤Î´¶±þÅÙ¤Ï¡¢ÂÐÊÆ¥É¥ë¤ÇÇ¯´ÖÌó20²¯±ß¡¢ÂÐ¥æ¡¼¥í¤ÇÌó3²¯±ß¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£Â¸µ¤Î°ÙÂØ¿å½à¤¬ÁÛÄê¤è¤ê±ß°Â¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ì¤Ð¡¢´üËö¤Ë¸þ¤±¤¿¤µ¤é¤Ê¤ëÍø±×¤Î¾åÀÑ¤ß¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£
»ö¶È¼ÂÂÖ¤âÀä¹¥Ä´¤À¡£À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¦¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤±HDD(¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥Ö)ÍÑÉôÉÊ¤ä¡¢AIÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¹âÀÇ½²½¤Ë¤è¤ë¾®·¿Æó¼¡ÅÅÃÓ¤Î¼ûÍ×Áý¤¬¡¢Íø±×Î¨¤ò¹â¤¯²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£AR(³ÈÄ¥¸½¼Â)¥°¥é¥¹¸þ¤±¼¡À¤ÂåÅÅÃÓ¤Ø¤ÎÌó100²¯±ß¤ÎÅê»ñ¤Ê¤É¡¢ÃæÄ¹´ü¤ÎÉÛÀÐ¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¡£³°Éô´Ä¶¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ½ÉÊ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÇÆÈÁö¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î³ô²Á¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉ¾²ÁÉÔÂ¤Î°è¤Ë¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
ÉðÅÄÌôÉÊ¹©¶È<4502>
¡ü2·î6Æü½ªÃÍ5,517±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê(Í½)3.63%
ÆüËÜºÇÂç¼ê¤ÎÀ½Ìô´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Çä¾å¼ý±×¤ÎÌó9³ä¤ò³¤³°¤Ç²Ô¤°¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤À¡£ÆÃ¤ËÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÇä¾åÈæÎ¨¤Ï51.9%¤ËÃ£¤·¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¤¬¶ÈÀÓ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£2026Ç¯3·î´ü¤ÎÁÛÄê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë¤ò147±ß¤«¤é150±ß¡¢¥æ¡¼¥í¤ò170±ß¤«¤é174±ß¤Ø¤È±ß°ÂÊý¸þ¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò4,100²¯±ß(Á°´üÈæ19.7%Áý)¤Ø¤È¾åÊý½¤Àµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ß°Â¤¬¶¯ÎÏ¤ÊÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢±ß°Â¤Î²¸·Ã¤òºÇÂç¸Â¤Ëµý¼õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¼çÎÏÌô¡Ö¥Ó¥Ð¥ó¥»¡×¤ÎÆÃµöÀÚ¤ì(¸åÈ¯ÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ë¼ý±×¸º)¤Î¶ì¶¤òÃ¦¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹³ô¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£2026Ç¯²¼´ü¤Ë¤Ï¿çÌ²¾ã³²¼£ÎÅÌô¡Ö¥ª¥Ù¥Ý¥ì¥¯¥¹¥È¥ó¡×¡¢¿¿ÀÂ¿·ì¾É(PV)¼£ÎÅÌô¡Ö¥é¥¹¥Õ¥§¥ë¥¿¥¤¥É¡×¡¢2027Ç¯¾å´ü¤Ë¤Ï¿Ò¾ïÀ´¥áý¼£ÎÅ¤Î·Ð¸ýÌô¡Ö¥¶¥½¥·¥Á¥Ë¥Ö¡×¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¿·Ìô¤ÎÅêÆþ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ³«È¯¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢¼«Á°¤ÎÀ¤³¦ÈÎÇäÌÖ¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê´ðÈ×¤òÉð´ï¤Ë¡¢2027Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊ£¿ô¤Î³×¿·Åª°åÌôÉÊ¤¬Íø±×À®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£½¾Íè¤Ï¡Ö¸ºÇÛ¤·¤Ê¤¤ÇÛÅöÍø²ó¤êÌÃÊÁ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿Æ±¼Ò³ô¤À¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¿·Ìô¤ÇÀ¤³¦¤ÈÀï¤¦À®Ä¹³ô¡×¤Ø¤ÈÉ¾²Á¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë´üÂÔ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥·¥ªÅÅµ¡<6925>
¡ü2·î6Æü½ªÃÍ2,901±ß¡¡ÇÛÅöÍø²ó¤ê(Í½)2.41%
»º¶ÈÍÑ¥é¥ó¥×¤ÇÀ¤³¦¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥¦¥·¥ªÅÅµ¡¤Ï¡¢³¤³°Çä¾å¹âÈæÎ¨¤¬Ìó8³ä¤ËÃ£¤¹¤ë¡£2026Ç¯3·î´ü¤ÎÁÛÄê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ò1¥É¥ë=146±ß¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¥É¥ë¤¬1±ß±ß°Â¤Ë¿¶¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÄÌ´ü¤ÎÇä¾å¹â¤òÌó10²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤òÌó1.2²¯±ß²¡¤·¾å¤²¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¼¡À¤Âå¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¿ø¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸(Ê£¿ô¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÀºÌ©¤Ë·Ò¤®¹ç¤ï¤»¤ë¹âÅÙ¤Ê¼ÂÁõ¡¦ÀÜÂ³µ»½Ñ)»Ô¾ì¤À¡£2027Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¼ûÍ×ËÜ³Ê²½¤ò¸«¿ø¤¨¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¹¥¯¥ì¥¹¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥£µ»½Ñ(·¿»æ¤ò»È¤ï¤º¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤òÄ¾ÀÜ¾È¼Í¤¹¤ëÏª¸÷¼êË¡)¡×ÁõÃÖ¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£´ðÈÄ¤Î¤¿¤ï¤ß¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊäÀµ¤·¤Ä¤Ä¡¢¶È³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î²òÁüÅÙ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÁõÃÖ¤Ç¡¢À¸À®AI¸þ¤±²èÁüÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤Î¹âÀÇ½·×»»¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Å°Äì¤·¤¿¹½Â¤²þ³×¤â¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÇÄêÈñºï¸º¤Ï¡¢2026Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë50²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î¸ú²Ì¤òÈ¯¸½¤µ¤»¤¿¡£Äã¼ý±×»ö¶È¤ÎÀ°Íý¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¸÷¸»¤«¤éÁõÃÖ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¿âÄ¾Åý¹ç¡×¤Î¶¯¤ß¤òËá¤¾å¤²¡¢¶ÚÆù¼Á¤Ê¼ý±×ÂÎ¼Á¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£ÆÈÀêÅªµ»½Ñ¤È¶¯¸Ç¤Ê¼ý±×´ðÈ×¤Ç´ë¶È²ÁÃÍ¤ò°ìÃÊ¤È¹â¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
º£¸å¤Ï²áÅÙ¤Ê±ß°Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°ÙÂØ²ðÆþ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸½ºß¤Î±ß°Â¿å½à¤¬Â³¤±¤Ð¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡£ÁÛÄê¥ì¡¼¥È¤È¤ÎÐªÎ¥¡¢¿ÊÄ½Î¨¡¢³¤³°Çä¾åÈæÎ¨¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢±ß°Â¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë´ë¶È¤òÁªÊÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
