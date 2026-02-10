¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¡ª¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö´í¸±¤Ê¹ñ²È¡¦ÆüËÜ¡×¤ÈÈ¿Æü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Ä¤Å¤±¤ëÃæ¹ñ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬ºÎ¤ë¤Ù¤¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÊý¿Ë
¡Ö¹â»Ô¼«Ì±¡×°µ¾¡¤ÏÀ¤³¦¤Î¿öÀª
ÂÀÊ¿¤ÎÌ²¤ê¤ò³Ð¤Þ¤¹¡Ö¹â»Ô¼«Ì±¡×¤Î°µ¾¡·à¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿»Ë¾åºÇÂ¿¤Î316µÄÀÊ¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁíÊø¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌîÅÞ¤Ïº£¸å¡¢¹â»Ô¼«Ì±¤ËÊ¿Éú¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡Ö¹â»Ô¸½¾Ý¡×¤ò¡¢¤É¤¦²ò¼á¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÈà½÷¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À¤³¦¤Ç¹¤¬¤ë¡Ö¶¯¸¢À¯¸¢¡×¤ÎÄ¬Î®¤¬¡¢ÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Ë¤â¸½¤ì¤¿¤Î¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Ï¡¢º¸ÇÉ¤È±¦ÇÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡ÖÃæÆ»ÀªÎÏ¡×¤¬¡¢¼ç¤Ë³Æ¹ñ¤ÎÀ¯¸¢¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæÆ»º¸ÇÉ¤Î¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢¡Ê2009Ç¯¡Á2017Ç¯¡Ë¡¢ÃæÆ»±¦ÇÉ¤Î¥É¥¤¥Ä¤Î¥¢¥ó¥²¥é¡¦¥á¥ë¥±¥ëÀ¯¸¢¡Ê2005Ç¯¡Á2021Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¡¢¤½¤ÎÅµ·¿¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢³Æ¹ñ¤ÇÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Áý¤¨Â³¤±¤ëÉÏº¤ÁØ¤Ï¡¢Î®Æþ¤¹¤ë°ÜÌ±¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÜÌ±¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿¦¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÃæÆ»ÀªÎÏ¡×¤ÏÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢º¸±¦Î¾¶Ë¤Î¶Ëº¸¤È¶Ë±¦¤ËÉ¼¤Ï»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤È¤â¤ÈÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ»Ù»ý¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤è¤êÈîÂç¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë±¦ÀªÎÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¡±¿¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ç¤¢¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥ª¥ë¥Ð¥ó¡¦¥ô¥£¥¯¥È¥ë¼óÁê¤ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥ã¡¦¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Ç¤¢¤ë¡£±ÑÊ©ÆÈ¤Ï¤â¤¿¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤È5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¥ß¥Ë¡¦¥È¥é¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬À¤³¦¤ò¼é¤ë¡Ö·Ù»¡´±¡×¤òÊü´þ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¹ñ¤ò¼é¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¡Ö¹â»Ô¶¯¸¢À¯¸¢¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤¤¤ï¤Ð¡ÖÎò»Ë¤ÎÉ¬Á³¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÃæÆ»¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ï»þÂå¤ËµÕ¹Ô
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¤³¦¤Î¿öÀª¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÃæÆ»¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤òÉÕ¤±¤¿ÌîÅÞ¤Î¥»¥ó¥¹¤Î¤Ê¤µ¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤ÏÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¹â»Ô¼«Ì±°µ¾¡¤Î¡Ö¸å²¡¤·Ìò¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤·¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ë¡£ºòÇ¯11·î°Ê¹ß¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ò¡ÖÅ¨ÂÐ»ë¡×¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Ï¡¢¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¤¬Áªµó¤òÍ¥Àª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢²×Î©¤Á¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤ÆÏª¹ü¤ÊÈãÈ½¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¸ú²Ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÁªµó¤ÎÎã¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¤ÎÁªµó¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤êÅ¨ÂÐ»ë¤¹¤ëÌ±¿ÊÅÞ¤òÈóÆñ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¥Ð¥Í¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌ±¿ÊÅÞ¤ËÉ¼¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤½¤ì¤ÇÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤òÃ¸¡¹¤ÈÊó¤¸¤ëÃæ¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¹â»ÔÈãÈ½¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ï´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤À¡£
Áªµó·ë²Ì¤À¤±¤òÅÁ¤¨¤ëÃæ¹ñ
Áªµó2ÆüÁ°¤Î2·î6Æü¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤ÎËÌµþÆÃÇÉ°÷¤¬¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹â»Ô»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¡©¡×¤È¥¤¥ä¥ß¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÎÓ·õÊóÆ»´±¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÎäÃ¸¤ÊÉ½¾ð¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÁªµó¤ÏÆüËÜ¤ÎÆâÀ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¬É¾ÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
¤¿¤·¤«¤ËÆâÀ¯ÉÔ´³¾Ä¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³°¸ò¤Î5¸¶Â§¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¤¬Éé¤±¤Æ¡¢¡Ö¹â»Ô¼óÁêÂà¿Ø¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹â»Ô¼«Ì±ÅÞÂç¾¡¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤âÂ®Êó¤È¤·¤ÆÎ®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï»ö¼Â¤òÃ¸¡¹¤ÈÊó¤¸¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤¬¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¹â»Ô¼«Ì±°µ¾¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç½¬¶áÊ¿¤âÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÅ¨ÂÐ»ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿¶¤ê¾å¤²¤¿·ý¡Ê¤³¤Ö¤·¡Ë¤ò²¼¤í¤¹¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£°ÂÇÜ¿¸»°À¯¸¢¤Î»þ¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡×
Ãæ¹ñÂ¦¤«¤é¸«¤¿¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¡×
¤À¤¬¡¢¡ÖÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú´ÑÏÀ¤Ë¤Ïº¬µò¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬¾¡¼ê¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¯¡Ö¸¸ÁÛ¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Àè½µ¤ÎËÜ¥³¥é¥à¤Ç¾Ü½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¤À¡£
¡ÊÁíÁªµó¤Ç¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤âÃæ¹ñ¤¬Å¨ÂÐ»ë¤·Â³¤±¤ë¡Ö3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡× ËÌµþ¤Î¥é¥ó¥À¥àŽ¥¥¦¥©¡¼¥«¡¼Âè822²ó¡Ë
Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ò¡ÖÂèÆó¤ÎÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¡×¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÃæÆî³¤¡×¡ÊËÌµþ¤ÎºÇ¹â´´Éô¤Î¿¦½»Æâ¡Ë¤ÎÀ¯¶É¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍèÇ¯½©¤ÎÂè21²óÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÆü¶¯¹Åºö¤ò¼è¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÂÅ¶¨¤·¤¿·Á¤Ç¤ÎÂÐÆü´Ø·¸²þÁ±¤Ê¤É¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Î¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÆüÂæ´Ø·¸¤¬¤è¤ê¶ÛÌ©¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍ¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃÎÆüÇÉ¤ÎÄÄ´§ÄîÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤Ï¡¢ÁáÂ®À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂæÏÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂæÆü´Ö¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÅ¾µ¡¤Ç¤¢¤ë¡£ÂæÏÑ¤Ï¤³¤ÎÃÏÀ¯³ØÅªµ¡²ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÂª¤¨¡¢ÃÏ°è°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ª¤è¤Ó·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¼ÁÅª¤ÊÆó¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡£
¹â»ÔÆâ³ÕÈ¯Â¸å¤ËÌ±¿ÊÅÞÀÄÇ¯¶É¤òÎ¨¤¤¤ÆË¬Æü¤·¤¿ºÝ¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤ÏÌ±¼çÅª²ÁÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÌ¤Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÁªµó·ë²Ì¤Ï¹â»ÔÏ©Àþ¤¬Ì±°Õ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Ïº£¸å¡¢¾ðÊó¶¦Í¡¢³¤¾åÊÝ°Â¶¨ÎÏ¡¢Ìµ¿Íµ¡¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡¢Ì±´ÖËÉ±Ò¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÂ¦¤È¤Î¼ÂÌ³¶¨ÎÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¤À¡£ÂæÆü´Ø·¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤È¤â¸À¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤ÆÆüÂæ¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤¬·ý¤ò²¼¤í¤¹¡Ä¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áªµó¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤·¤Æ¤â¡¢°Â°×¤Ê´Ø·¸²þÁ±¤ò´ê¤¦¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡Ö½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤È¸·¤·¤¯ÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯ÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤¿¡×¤È¿È¹½¤¨¤ë³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ø·¸²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¿åÌÌ²¼¤Ç¤Î¶î¤±°ú¤¤ÏÉ¬Í×¤À¤í¤¦¤¬¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢2·î17Æü¤Ë½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2·î2Æü¤«¤é3·î10Æü¤Þ¤Ç¤¬¡Ö½Õ±¿¡×¡Ê¥Á¥å¥ó¥æ¥ó¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖÌ±Â²Âç°ÜÆ°¡×¤Î»þÀá¤Ç¡¢2·î15Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç9Ï¢µÙ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÏÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÍè¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í´«¹ð¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦»Å¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1·î26Æü¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÈ¯Îá¤ò¤·¤¿¡£
¡ã¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¼£°Â¤ÏÉÔ²º¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¸øÌ±¤Ë¸þ¤±¤¿°ãË¡ÈÈºá°Æ·ï¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¤¬Ï¢Â³¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¡¢¿Í¡¹¤¬¥±¥¬¤ò¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â¤¹¤Ç¤ËÍ¾¿Ì¤Î·Ù¹ð¤òÈ¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¸øÌ±¤ÏÆüËÜ¤Ç¸·½Å¤Ê°ÂÁ´¤Î¶¼°Ò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
µìÎñ¤Î½ÕÀá¤¬Ç÷¤ê¡¢³°¸òÉô¤ÈÆüËÜÃóºß¤ÎÃæ¹ñÂç»È´Û¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸øÌ±¤¬ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂ¥¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëÃæ¹ñ¸øÌ±¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¼£°Â¾ðÀª¡¢ÃÏ¿Ì¤ä´ØÏ¢ºÒ³²¤ÎÍ½Â¬¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃí»ë¤·¡¢°ÂÁ´ËÉÈÈ°Õ¼±¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¼«¸ÊÊÝ¸î¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦¤è¤Ó¤«¤±¤ë¡£¶ÛµÞ¤Î¾õ¶·¤ËÁø¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Å¬µ¹ÄÌÊó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃóÆüÂç»È´Û¡¦ÎÎ»ö´Û¤Î¶¨ÎÏÉô½ð¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê°Ê²¼Î¬¡Ë¡ä
¡Ö´í¸±¤ÊÆüËÜ¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤¬´í¸±¤Ê¹ñ¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¹ñ¤À¤È»×¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤ÎÇ§¼±¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ÌºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤è¤êÆüËÜ¤¬´í¸±¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢CCTV¡ÊÃæ¹ñÃæ±û¹ÇÅÅÅ»ëÁíÂæ¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ï¢Æü¡¢¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤±ÇÁü¤ò¤Ä¤±¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤ÇÂçÀã¤Ë¤è¤ê»à¼ÔÂ¿¿ô¡×¡Öº£ÅÙ¤Ï¼óÅÔ¡¦ÅìµþÉÕ¶á¤Ç´í¸±¤ÊÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡×¡Ä¡Ä¡£
Åìµþ¤ÎÃæ¹ñÂç»È´Û¤â¡¢¡Ö´í¸±¤ÊÆüËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ËÊØ¾è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¡£
¡Ú1·î26ÆüÄÌÃÎ¡Û¡ãËèÇ¯Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸øÌ±¤¬ÆüËÜ¤Ç¥¹¥¡¼¤Ê¤É¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Ê±¿Æ°¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤ÆÉé½ý¤·¤¿¤êÁøÆñ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃóÆüÂç»È´Û¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¸øÌ±¤Î¤½¤Î¤è¤¦¤Êµß½õ³èÆ°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ì¤³«Êü¤ÎÃÏ°è¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÌ¿¤Î´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤ÊËÉ¸îÉþ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃóÆüÃæ¹ñÂç»È´Û¤ÏºÆÅÙ¡¢ÍèÆü¤¹¤ëÃæ¹ñ¸øÌ±¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤Ë¡¢¥¹¥¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Ê¸Í³°¤Î±¿Æ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿½àÈ÷¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÂÁ´ËÉ¸æ¤ò¶¯²½¤·¡¢°ÂÁ´µ¬Â§¤ò½å¼é¤·¡¢°ÂÁ´¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¡¢À¸Ì¿¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡ä
¡Ú1·î30ÆüÄÌÃÎ¡Û¡ãÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1·î29ÆüÌë¡¢°ì¿Í¤ÎÃæ¹ñ¸øÌ±¤¬Åìµþ¾åÌîÉÕ¶á¤Ç¡¢ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¿á¤¤«¤±¤é¤ì¡¢4¿Í¤ÎÆ±È¼¼Ô¤â´Þ¤á¤Æ½ê»ýÉÊ¤ò»ý¤Áµî¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î°Æ·ï¤Î·ùµ¿¼Ô¤Ï°ÍÁ³¡¢Æ¨Ë´Ãæ¤À¡£ÃóÆüÃæ¹ñÂç»È´Û¤ÏÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤·¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬°ì¹ï¤âÁá¤¯»ö·ï¤ò²ò·è¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¸øÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤Î°ÂÁ´¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¡£
ÃóÆüÃæ¹ñÂç»È´Û¤ÏºÆÅÙ¡¢Ãæ¹ñ¸øÌ±¤¬¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÆüËÜË¬Ìä¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëÃæ¹ñ¸øÌ±¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¼£°Â¾õ¶·¤òÃà°ìÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÁ´¤ÈËÉÈÈ°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢¼«¸ÊÊÝ¸î¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¡¢Å¬µ¹ÃóÆüÂç»È´Û¡¦ÎÎ»ö´Û¤ËÄÌÊó¤·¡¢µß½õ¤òµá¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡ä
ºò½©¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ï°ìÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆüËÜ¤¬´í¸±¤¤ï¤Þ¤ê¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤´¤È¤¯Àú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥¹¥¡¼¤¬´í¸±¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¸À¤¦¤¬¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÄãÌÂ¤¹¤ëÅìËÌÃÏÊý¤Î·ÐºÑ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¼«¤é´ú¿¶¤êÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÉ¹Àã·ÐºÑ¡×¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿¶¶½¤Ê¤É¡Ë¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢¡Ö¹õÎµ¹¾¾Ê¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤ÎÊý¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÀßÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢°ÂÁ´¤ÇÀ¶·é¤½¤¦¤À¡£
»×¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÆüËÜ¤Ï¾ï¤Ë¡Ö¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤Î³¤³°Î¹¹ÔÀè¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ïºò½©¤Î¹ñ·ÄÀá¡Ê10·î1Æü¤Î·ú¹ñµÇ°Æü¡Ë¤Î8Ï¢µÙ¤Î»þ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢½ç°Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ ÆüËÜ¡¢¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¦´Ú¹ñ¡¢§¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¨¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢©¥¢¥á¥ê¥«¡¢ª¥¤¥®¥ê¥¹
È¾Ç¯Á°¤Ï¡ÖÆüËÜÎé»¿¡×¤À¤Ã¤¿
¤«¤Ä¤ÆÃæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¤äSNS¾å¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÎ¹¹Ô¤òÎé»¿¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ò¥Þ¥é¥ä´ÑÅ·²¼¡×¤È¤¤¤¦Î¹¹Ô¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Î»þÅÀ¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤ä¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤Î¤Ç¡¢Á´Ê¸¤òºÆ·Ç¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¡ãÆüËÜ¤ÏÂè°ì¤Ë¡¢¶áµ÷Î¥¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊËÌµþ¤ä¾å³¤¤«¤é¡Ë¤Ò¤È¤ÃÈô¤Ó¤ÇÅìµþ¤Ë¹Ô¤±¤Æ¡¢¿·áÅ¡Ê¤·¤ó¤¤ç¤¦¡Ë¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¡£¡ÊÂç¼êÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¡Ë·ÈÄø¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤Î¹ñ·ÄÀáÏ¢µÙ¤ÎÅìµþ¹Ô¤¤Î¡Ê±ýÉü¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï2200¸µ¡ÊÌó5Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢¡Ê¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥Ï¥ï¥¤¡×¤³¤È³¤ÆîÅç¤Î¡Ë»°°¡¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤â1¡Á2³ä°Â¤¤¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢¥Ó¥¶¤ÈÆþ¹ñ¤¬ÊØÍø¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¶À¯ºö¤Ï´Ë¤¯¤Æ¡¢¼êÂ³¤¤¬Æ©ÌÀ¤À¡£Âè»°¤Ë¡¢Êª²Á¤¬°Â¤¤¡£¥é¡¼¥á¥ó°ìÇÕ¤¬¿ô½½¿ÍÌ±¸µ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¿ôÉ´¿ÍÌ±¸µ¤Ç½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¹ñÆâ¤ÎÌ±½É¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë°Â¤¤¤Î¤À¡£
ËÌµþ¤ÎÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¡ÖÇÏËªãÝÎ¹¹Ô¡×¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Î¹ñ·ÄÀáÏ¢µÙÁ°¤Î¸¡º÷¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖµþÅÔ¹ÈÍÕ¡×¡ÖÂçºåUSJ¡×¡ÖËÌ³¤Æ»²¹Àô¡×¤¬¡¢¥Û¥Ã¥È¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡¢ºù¡¢¥°¥ë¥á¡¢ÆüËÜ¼°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ä¡Ä¤³¤ì¤é¤ÎÊ¸²½Åª¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ò¤È¤¤ïµÛ°úÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µþÅÔ¤Î½©¤Î¹ÈÍÕ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¿´¤ÏÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¹ñÆâ¤Î¹ñ·ÄÀáÏ¢µÙ¤Ï¡¢¤Ò¤É¤¤ÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Èô¹Ôµ¡Âå¤È¥Û¥Æ¥ëÂå¤Ï¹â¤¤¤·¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ï¤Ò¤É¤¤º®¤ß¤è¤¦¤À¡£Ê¸²½´Ñ¸÷Éô¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤Î¹ñ·ÄÀáÏ¢µÙ¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤Ï¡¢8²¯2600Ëü¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¡Ö¿Íº®¤ß¡×¸½¾Ý¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì¿Í¤ÏÂ¤òí´í°¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©¤Ï¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤¤áºÙ¤«¤¯¡¢¶Ë¤á¤ÆÃá½øÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨ÈñÍÑ¤Ï°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÂÎ¸³¤Ï´°Á´¤Ë°Û¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤¬¡ØÆüËÜ¹¥¤¡Ù¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¤â¸½¼ÂÅª¤Ë3¤Ä¤ÎËþÂ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¶á¤¤¡¦°Â¤¤¡¦¤è¤ÂÎ¸³¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤·¤«¤ËÌ·½â¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´¶¾ð¤ÈÎò»Ë¤Ï°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ºâÉÛ¤ÈÂÎ¸³¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£´Ñ¸÷µÒ¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Â¤ÇÅêÉ¼¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê´Ñ¸÷¾ÃÈñ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ØÍýÀ»þÂå¡Ù¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¡ä
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¤äSNS¾å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀµÏÀ¡×¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºòÇ¯½é½©¤Î¤³¤È¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ë¡£2·î3Æü¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ·Ï¤ÎÎ¹¹Ô»æ¡Ø´ÄµåÎ¹¿Ö¡Ù¤Ï¡¢¡Ö½ÕÀá¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬¤á¤¯¤é¤ì¤¿¡§ÆüËÜ¤ÏÎä¤¿¤¯¡¢¥¿¥¤¤ÏÇ®¤¯¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ä¹Ê¸¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¼¡¡¹¤ËÆüËÜÊØ¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë
¤½¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢ºòÇ¯¤Î½ÕÀá´ü´ÖÃæ¤ÎÃæ¹ñ¤«¤é¸þ¤«¤¦¹Ò¶õÊØ¤ÎÊØ¿ô¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡ ÆüËÜ7539ÊØ¡¢¢¥¿¥¤5851ÊØ¡¢£´Ú¹ñ5389ÊØ¡¢¤¹á¹Á4014ÊØ¡¢¥¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢2955ÊØ¡¢¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë2693ÊØ¡¢§¥Ù¥È¥Ê¥à2324ÊØ¡¢¨ÂæÏÑ1739ÊØ¡¢©¥Þ¥«¥ª1449ÊØ¡¢ª¥í¥·¥¢1127ÊØ
ËÀ¥°¥é¥Õ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¤ÎºòÇ¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Ï447Ëü¿Í¤Ç¡¢910Ëü¿Í¤ÎÆüËÜ¤ÎÈ¾¿ô¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢º£Ç¯¤Î½ÕÀá´ü´ÖÃæ¤ÎÃæ¹ñ¤«¤é³ÆÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¹Ò¶õÊØ¤ÎÍ½Äê¤Ï¡¢ºòÇ¯¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ ¥¿¥¤¡¢¢´Ú¹ñ¡¢£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¤ÆüËÜ¡¢¥¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢§¥í¥·¥¢¡¢¨¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢©¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢ª¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢
ÆüËÜ¤Ï°ì±þ¡¢4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤¬¤¤¤«¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦²òÀâ¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯2·îÃæ¹ñÂçÎ¦¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤Î¹Ò¶õÏ©Àþ¼è¤ê¾Ã¤·Î¨¡×¤È¤¤¤¦É½¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²¼µ¤Îº¸¤«¤é¡¢¡ÖÃæ¹ñ¡ÝÆüËÜ¤ÎÏ©ÀþÌ¾¡×¡Ö¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Ò¶õÊØ¤ÎÊØ¿ô¡×¡Ö¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿³ä¹ç¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÏ©Àþ¤¬¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤òµ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÀöÇ×¡×¡Ê¥·¡¼¥Ñ¡¼¡á¥¬¥é¥¬¥é¥Ý¥ó¡Ë¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ª¾å¤ËµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤Ê¤Î¤À¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿ËÁÆ¬¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤¬¡¢»ä¤ÏÈá´ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
½Å¤Í¤Æ¸À¤¦¤¬¡¢º£²ó¤Î¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤ò´üÂÔ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¤à¤·¤í¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÄäÂÚ¤Ïº£¸å¤È¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤È³Ð¸ç¤·¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤ÈÄÀÃåÎäÀÅ¤ËÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ò¼é¤ë¡×¤¿¤á¤ÎË¡Î§¤ò½Í¡¹¤È²þÀµ¤·¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ¤¬»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æ¡ÖÈ÷¤¨¡×¤òËüÁ´¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
