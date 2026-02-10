CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò9³äºï¸º¡¡¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥¤¥óÇ³ÎÁ¡×¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤òµß¤¦¡©¡¡²¤½£¤Ç´Ø¿´¹â¤Þ¤ëHVO
¼«Æ°¼Ö¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤·»Ï¤á¤¿º¢¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òºÇ¤â¿×Â®¤Ëºï¸º¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç³ÎÁ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¿··¿¼Ö¤ò°ì¤«¤é³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿ôÇ¯¤òÍ×¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆâÇ³µ¡´Ø¤ËÂå¤ï¤ëºÇÎÉ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢°Ü¹Ô´ü´Ö¤Ï¿ô½½Ç¯Ã±°Ì¤ËµÚ¤Ö¡£
²¤½£¤Ç¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥É¥í¥Ã¥×¥¤¥óÇ³ÎÁ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥½¥ê¥ó¤ä·ÚÌý¤Ë¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤òº®¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ìÄê¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Î»ÈÍÑÎ¨¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¡£¤·¤«¤·º£¡¢100¡ó²½ÀÐÇ³ÎÁ¥Õ¥ê¡¼¤ÎÇ³ÎÁ³«È¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÇ³ÎÁ¤Ï´ûÂ¸¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤º¡¢²þÂ¤ÉÔÍ×¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥¤¥óÇ³ÎÁ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¼çÍ×¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼«¼Ò¼ÖÎ¾¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Ç³ÎÁ¤Î1¤Ä¤¬HVO100¡ÊHVO¤Ï¿åÁÇ²½¿¢ÊªÌý¤Î¤³¤È¡Ë¤À¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥Ö¥ë¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡ÊRD¡Ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢½¾Íè¤Î²½ÀÐ¥Ù¡¼¥¹¤Î·ÚÌý¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÃº²½¿åÁÇÇ³ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÊÌÊª¤À¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¸¶ÎÁ¤«¤éºî¤é¤ì¤ëÅÀ¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Ï»éËÃ»À¥á¥Á¥ë¥¨¥¹¥Æ¥ë¡ÊFAME¡Ë¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¤¿¤á¸ß´¹À¤¬Äã¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤ÏÇ³ÎÁ¤Ø¤Îº®¹çÈæÎ¨¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¯¡¢ÄÌ¾ï7¡óÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç³ÎÁ¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇCO2¤òÂçÉýºï¸º¡©
ºòÇ¯¡¢¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Ï¼«¼Ò¤ÎÁ´¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬HVO¤Î»ÈÍÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»î¸³¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¥æ¡¼¥í5¤ª¤è¤Ó¥æ¡¼¥í6µ¬³Ê¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¸ß´¹À¤ò»ý¤Ä¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
10·î¤Ë¤Ï¡¢BMW¤¬²¤½£¸þ¤±¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÇ³ÎÁ¤ÈEV¤ÎÊ»ÍÑ¤ÇCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤¹¤ëÊýË¡¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤âËÜ¹Æ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ç³ÎÁ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
BMW¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬HVOÂÐ±þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¤½£¤Ë¤Ï2²¯5000ËüÂæ¤Î¼ÖÎ¾¤¬Áö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½Ç³ÎÁ¤Î»ÈÍÑÈæÎ¨¤ò¹â¤á¤ì¤Ð¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òµÞÂ®¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
º£Ç¯1·î¤è¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ëBMW¤ÎÁ´¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼Ç¼ÉÊÁ°¤ËHVO100¤¬5¡Á8L¡Ê¼Ö¼ï¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë½¼Å¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
BMW¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤ÎÇ³ÎÁ¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Í¥¹¥ÆMY¼Ò¤¬À¸»º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥§¥ë¡¦¥È¥¥¡¦¥Û¥¤¡¼¥ë¡ÊÌý°æ¤«¤é¼ÖÎØ¤Þ¤Ç¡Ë´ð½à¤Ç½¾Íè¤Î·ÚÌý¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò90¡óºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¦¥§¥ë¡¦¥È¥¥¡¦¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ç³ÎÁ¤ÎÇ³¾Æ¤Ë¤è¤ëÇÓ½ÐÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¶ºàÎÁ¤ÎºÎ·¡¤ÈÀ¸»º¡¢Ç³ÎÁÀºÀ½¡¢Í¢Á÷¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
BMW¤Ï2020Ç¯3·î°Ê¹ß¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢HVO100¤Î»ÈÍÑ¤ò¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤â¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢BMW¤ÈÆ±ÍÍ¡¢À¸»º»þ´ü¤¬1¤Ä¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£