Â¨Åú¤Ç¤¤¿¿Í¡¢³Î¼Â¤ËÅ·ºÍ¥¿¥¤¥×¤À¤ï¡Ä¡Ä¡£¢¢¤ËÆþ¤ë´Á»ú¤Ï¥³¥ì¡ª¡Ú´Á»ú·êËä¤á¥¯¥¤¥º¡Û
¢¢¤Ë´Á»ú¤ò1Ê¸»úÆþ¤ì¤ë¤È¡¢4¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤¬´°À®¤¹¤ë¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Àµ²ò¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤º¤Ë¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁáÂ®¡¢Àµ²ò¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¢ö
Q.¤³¤³¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¤Ï¤Ê¤Ë¡©
´ÊÃ±¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ÆÆñ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¢¢¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Answer
Àµ²ò¤Ï¡Ö´Ø¡×♡
¡Ö´Ø¿´¡×¡Ö´ØÍ¿¡×¡Öµ¡´Ø¡×¡ÖÁê´Ø¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¢¨Åú¤¨¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ØÍ¿¡×¤Ï¡¢Êª»ö¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
Ìñ²ð¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´ØÍ¿¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤â¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡