¸µAKBÂçÏÂÅÄÆîÆá¡¡2Ç¯Á°¤Ë·ëº§¼°µó¤²¤Æ¤¤¤¿¡¡¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î2SÅê¹Æ¤·¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÏÂÅÄÆîÆá¡Ê26¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2Ç¯Á°¤Î2024Ç¯2·î8Æü¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯6·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¼Â¤Ï2024Ç¯2·î8Æü¤Ë·ëº§¼°µó¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2Ç¯·Ð¤Ã¤¿¡¢¡¢¡×¤È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î·ëº§¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿ÍÃ£¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Þ¤¿¼Ì¿¿ºÜ¤»¤Þ¤¹¡Á¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÏÂÅÄ¤Ï2013Ç¯1·î¡¢AKB48Âè15´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£Íâ14Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥àB¤ÇÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£Æ±Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥¾¥ó¥Ó¡×¤ÇÀî±ÉÍûÆà¡¢¹â¶¶¼ëÎ¤¤È¶¦¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Íâ15Ç¯¤Ë¤Ï7¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤àChu!¡×¤Ë»²²Ã¡£17Ç¯3·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¡£Â´¶È¸å¤Ï½÷Í¥¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£24Ç¯6·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¿È¤ÎYouTubeÆâ¤ÇÌ¾Á°¤Ï¡Ö¤¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢´é½Ð¤·½é¸ø³«¡£ÉáÃÊ¤ÏÆ°²èÊÔ½¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¡¼¤µ¤ó¤Î´ðËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢28ºÐ¡£4¸Ä¾å¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£