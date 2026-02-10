¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÂç¾¦Âç¤ËÃÒÊÛ³Ø±à¡¦ÅÄÃæ¤é¶¯ÎÏ1Ç¯À¸Åê¼ê²ÃÆþ¡¡2µ¨¤Ö¤ê²¦ºÂÃ¥²ó¤Ø
¡¡´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂç¾¦Âç¤ËÍê¤â¤·¤¤¿·ÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£º£½ÕÆþ³ØÍ½Äê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬2·î1Æü¤«¤éÆàÎÉ¸©Æâ¤ÎÂç¾¦Âç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸·¤·¤¤ÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÅê¼ê¤¬Ê£¿ô²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤¬¡¢¿ÔÀ¿³Ø±à¤Î¹À¥¸ÂÁ¤À¡£ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤Ç³èÌö¡£½éÀï¤Î2²óÀï¤ÇÅìÂçºåÂçÇð¸¶¤ò6°ÂÂÇ´°Éõ¤·¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à²Æ1¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿°ì¿Í¤À¡£À»ÃÏ¤Ç·×2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢209µå¤ÎÎÏÅê¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï6ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£¹À¥¤Ï¿Ê³ØÀè¤ËÂç¾¦Âç¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉÙ»³´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÌîµå¤ò¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥×¥í¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢Âç¾¦Âç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸·¤·¤¤´ÆÆÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï147¥¥í¡£¥«¡¼¥Ö¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤âÁà¤ë¡£ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç¤ÏÂÇ·â¤â¸÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÌÌ¤ÏÅê¼ê¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£·Ç¤²¤ëÌÜÉ¸¤ÏÂç¤¤¤¡£¹À¥¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¡¼¥à¤¬Âç³ØÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÒÊÛ³Ø±à¤ÎÅÄÃæ¸¬¿´¤Ï±¦¤ÎËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¤À¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï145¥¥í¡£¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ò»ý¤Ä¡£1Ç¯²Æ¡¢2Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£ÂçÉñÂæ¤ò¿ôÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤À¡£
¡¡ÃÒÊÛ³Ø±à¤Î2³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÃæ»³Í¥·î¤ËÆ´¤ì¡¢Âç¾¦Âç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£½éÎý½¬Á°¤ËÆ¬È±¤ò´Ý´¢¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤Éµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÂç³ØÆüËÜ°ì¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à½Ð¾ì·Ð¸³¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤±¦ÏÓ¤¬¤¤¤ë¡£ÆàÎÉÂçÉÕ¤Ç1Ç¯½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ1¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¿ù»³ÎµÇ·Êå¤À¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï150¥¥í¡£¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥·¥ó¥«¡¼¤È»ý¤Áµå¤ÎÀºÅÙ¤â¹â¤¤¡£
¡¡¡Ö´ØÀ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¥Á¡¼¥à¤òÅÝ¤·¤ÆÁ´¹ñÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£ÉÙ»³´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¤¡¢Âç¾¦Âç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ê¤éÁ´¹ñÍ¥¾¡¤âÁÀ¤¨¤ë¡£ÉÙ»³´ÆÆÄ¤ò¿®¤¸¤ÆÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ËÀäÂÐÅª¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ä¡£Æ±³ØÇ¯¤Î¹À¥¡¢ÅÄÃæ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ìÁÈ¤Ë¤â·ã¤·¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤ò¤¿¤®¤é¤»¤¿¡£¡Ö¡Ê¹À¥¤äÅÄÃæ¤Ë¡Ëµå¤Î¥¥ì¤È¿¤Ó¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¡½¡½¡£Ì¥ÏÇ¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¤Ë´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¡£
¡¡Âç³ØÁª¼ê¸¢¤Ï1975Ç¯¤È76Ç¯¤Ë¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ï82Ç¯¤Ë½àÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÀ¾¤Î¶¯¹ë¡£ºò½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÏ¢ÌÁµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë7µ¨Ï¢Â³Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ºò½©¤Ï2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë½Õ»³ÍÛÅÐ³°Ìî¼ê¡Ê3Ç¯¡áÆØ²ìµ¤Èæ¡Ë¤Î²¼¡¢2µ¨¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥²ó¤òÁÀ¤¦º£½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ø¡¢½¼¼Â¤ÎÀïÎÏ¤ÇÎ×¤à¡£
¡¡¼ç¤Ê¿·ÆþÀ¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ê2·î10Æü»þÅÀ¡Ë¡ú¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì
¡¡¡ãÅê¡¡¼ê¡ä
¡ú¹À¥¡¡¸ÂÁ¡Ê¿ÔÀ¿³Ø±à¡Ë
¡úÅÄÃæ¡¡¸¬¿´¡ÊÃÒÊÛ³Ø±à¡Ë
¡ú²£»³¡¡¹¨¿¡Ê¹âÃÎÃæ±û¡Ë
¡¡¹â¸¶¡¡²í¹¬¡ÊÂçÂÎÂçÏ²¾¦¡Ë
¡¡¿ù»³ÎµÇ·Êå¡ÊÆàÎÉÂçÉÕ¡Ë
¡¡¶¶ËÜ¡¡°ìµ±¡ÊÂçºåÐóÀ±³Ø±à¡Ë
¡¡ßÀ±Ê¡¡Í¥¿Í¡Ê¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡Ë
¡¡ÃæÀî¡¡¶ÇæÆ¡ÊÀ¹²¬ÂçÉÕ¡Ë
¡¡¡ãÌî¡¡¼ê¡ä
¡úÃæÆ»¡¡Í¥ÅÍ¡ÊÃÒÊÛ³Ø±à¡Ë
¡¡ÃÝÅÄ¡¡ÍÛæÆ¡Ê¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡Ë
¡¡Ë·Ìî¡¡¹¬¼ù¡ÊÆ£°æ³Ø±à´¨Àî¡Ë
¡¡µÈÅÄ¡¡ÎèÏÂ¿¿¡ÊÆ£°æ³Ø±à´¨Àî¡Ë
¡ú»Ô¸¶¡¡Íª´õ¡Ê¶á¹¾¡Ë
¡ú¾®À¾¡¡Âç¿´¡ÊÆØ²ìµ¤Èæ¡Ë
¡¡Æ£À¥¡¡±Í»Î¡ÊÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¡Ë
¡¡Ê¡±Ê¡¡É·²ï¡ÊÂçºåÐóÀ±³Ø±à¡Ë
¡¡ÉÙÅÄ¡¡°ìµ±¡ÊÆàÎÉÂçÉÕ¡Ë
¡¡³ÞÌÚ¡¡Å·Ëá¡ÊÃæµþ¡Ë
¡¡¿ÀÂå¡¡¡¡¿¸¡Ê¿À¸Í¹°ÎÍ¡Ë
¡¡Â¼ÅÄ¡¡Íª¿´¡Ê¾åµÜ¡Ë
¡¡´Ø¸ý¡¡¾¡Àµ¡ÊÏ²Â®¡Ë
¡¡¿¹¡¡¡¡¹ÀÌð¡ÊÂçºåÐóÀ±³Ø±à¡Ë
¡¡¡ã¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ä
¡¡¾¾ËÜ¡¡Çµ°¦¡ÊÀ¾¾ò¡Ë
¡¡ÇßÅÄ¡¡Í¼µ±¡ÊÂÀÀ®³Ø±¡Âç¹â¡Ë
¡¡ºä²¼¡¡¡¡ÁÛ¡Ê¹ÎÍ¡Ë¡¡