¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂç¾¦Âç¤ËÍê¤â¤·¤¤¿·ÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£º£½ÕÆþ³ØÍ½Äê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬2·î1Æü¤«¤éÆàÎÉ¸©Æâ¤ÎÂç¾¦Âç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸·¤·¤¤ÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÅê¼ê¤¬Ê£¿ô²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤¬¡¢¿ÔÀ¿³Ø±à¤Î¹­À¥¸­ÂÁ¤À¡£ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤Ç³èÌö¡£½éÀï¤Î2²óÀï¤ÇÅìÂçºåÂçÇð¸¶¤ò6°ÂÂÇ´°Éõ¤·¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à²Æ1¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿°ì¿Í¤À¡£À»ÃÏ¤Ç·×2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢209µå¤ÎÎÏÅê¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï6ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£¹­À¥¤Ï¿Ê³ØÀè¤ËÂç¾¦Âç¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡¡ÖÉÙ»³´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÌîµå¤ò¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥×¥í¤Ø¹Ô¤­¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢Âç¾¦Âç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸·¤·¤¤´ÆÆÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¡¡Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï147¥­¥í¡£¥«¡¼¥Ö¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤âÁà¤ë¡£ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç¤ÏÂÇ·â¤â¸÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÌÌ¤ÏÅê¼ê¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£·Ç¤²¤ëÌÜÉ¸¤ÏÂç¤­¤¤¡£¹­À¥¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¡¼¥à¤¬Âç³ØÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£

¡¡ÃÒÊÛ³Ø±à¤ÎÅÄÃæ¸¬¿´¤Ï±¦¤ÎËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¤À¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï145¥­¥í¡£¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ò»ý¤Ä¡£1Ç¯²Æ¡¢2Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£ÂçÉñÂæ¤ò¿ôÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤­¤Ê¶¯¤ß¤À¡£

¡¡ÃÒÊÛ³Ø±à¤Î2³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÃæ»³Í¥·î¤ËÆ´¤ì¡¢Âç¾¦Âç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£½éÎý½¬Á°¤ËÆ¬È±¤ò´Ý´¢¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤Éµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÂç³ØÆüËÜ°ì¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£

¡¡¹Ã»Ò±à½Ð¾ì·Ð¸³¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤­¤¤±¦ÏÓ¤¬¤¤¤ë¡£ÆàÎÉÂçÉÕ¤Ç1Ç¯½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ1¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¿ù»³ÎµÇ·Êå¤À¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï150¥­¥í¡£¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥·¥ó¥«¡¼¤È»ý¤Áµå¤ÎÀºÅÙ¤â¹â¤¤¡£

¡¡¡Ö´ØÀ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¥Á¡¼¥à¤òÅÝ¤·¤ÆÁ´¹ñÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£ÉÙ»³´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¤¡¢Âç¾¦Âç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ê¤éÁ´¹ñÍ¥¾¡¤âÁÀ¤¨¤ë¡£ÉÙ»³´ÆÆÄ¤ò¿®¤¸¤ÆÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

¡¡¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ËÀäÂÐÅª¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ä¡£Æ±³ØÇ¯¤Î¹­À¥¡¢ÅÄÃæ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ìÁÈ¤Ë¤â·ã¤·¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤ò¤¿¤®¤é¤»¤¿¡£¡Ö¡Ê¹­À¥¤äÅÄÃæ¤Ë¡Ëµå¤Î¥­¥ì¤È¿­¤Ó¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¡½¡½¡£Ì¥ÏÇ¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¤Ë´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¡£

¡¡Âç³ØÁª¼ê¸¢¤Ï1975Ç¯¤È76Ç¯¤Ë¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ï82Ç¯¤Ë½àÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÀ¾¤Î¶¯¹ë¡£ºò½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÏ¢ÌÁµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë7µ¨Ï¢Â³Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ºò½©¤Ï2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ç¼ç¾­¤òÌ³¤á¤ë½Õ»³ÍÛÅÐ³°Ìî¼ê¡Ê3Ç¯¡áÆØ²ìµ¤Èæ¡Ë¤Î²¼¡¢2µ¨¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥²ó¤òÁÀ¤¦º£½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ø¡¢½¼¼Â¤ÎÀïÎÏ¤ÇÎ×¤à¡£

¡¡¼ç¤Ê¿·ÆþÀ¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ê2·î10Æü»þÅÀ¡Ë¡ú¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì

¡¡¡ãÅê¡¡¼ê¡ä

¡ú¹­À¥¡¡¸­ÂÁ¡Ê¿ÔÀ¿³Ø±à¡Ë

¡úÅÄÃæ¡¡¸¬¿´¡ÊÃÒÊÛ³Ø±à¡Ë

¡ú²£»³¡¡¹¨¿­¡Ê¹âÃÎÃæ±û¡Ë

¡¡¹â¸¶¡¡²í¹¬¡ÊÂçÂÎÂçÏ²¾¦¡Ë

¡¡¿ù»³ÎµÇ·Êå¡ÊÆàÎÉÂçÉÕ¡Ë

¡¡¶¶ËÜ¡¡°ìµ±¡ÊÂçºåÐóÀ±³Ø±à¡Ë

¡¡ßÀ±Ê¡¡Í¥¿Í¡Ê¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡Ë

¡¡ÃæÀî¡¡¶ÇæÆ¡ÊÀ¹²¬ÂçÉÕ¡Ë

¡¡¡ãÌî¡¡¼ê¡ä

¡úÃæÆ»¡¡Í¥ÅÍ¡ÊÃÒÊÛ³Ø±à¡Ë

¡¡ÃÝÅÄ¡¡ÍÛæÆ¡Ê¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡Ë

¡¡Ë·Ìî¡¡¹¬¼ù¡ÊÆ£°æ³Ø±à´¨Àî¡Ë

¡¡µÈÅÄ¡¡ÎèÏÂ¿¿¡ÊÆ£°æ³Ø±à´¨Àî¡Ë

¡ú»Ô¸¶¡¡Íª´õ¡Ê¶á¹¾¡Ë

¡ú¾®À¾¡¡Âç¿´¡ÊÆØ²ìµ¤Èæ¡Ë

¡¡Æ£À¥¡¡±Í»Î¡ÊÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¡Ë

¡¡Ê¡±Ê¡¡É·²ï¡ÊÂçºåÐóÀ±³Ø±à¡Ë

¡¡ÉÙÅÄ¡¡°ìµ±¡ÊÆàÎÉÂçÉÕ¡Ë

¡¡³ÞÌÚ¡¡Å·Ëá¡ÊÃæµþ¡Ë

¡¡¿ÀÂå¡¡¡¡¿¸¡Ê¿À¸Í¹°ÎÍ¡Ë

¡¡Â¼ÅÄ¡¡Íª¿´¡Ê¾åµÜ¡Ë

¡¡´Ø¸ý¡¡¾¡Àµ¡ÊÏ²Â®¡Ë

¡¡¿¹¡¡¡¡¹ÀÌð¡ÊÂçºåÐóÀ±³Ø±à¡Ë

¡¡¡ã¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ä

¡¡¾¾ËÜ¡¡Çµ°¦¡ÊÀ¾¾ò¡Ë

¡¡ÇßÅÄ¡¡Í¼µ±¡ÊÂÀÀ®³Ø±¡Âç¹â¡Ë

¡¡ºä²¼¡¡¡¡ÁÛ¡Ê¹­ÎÍ¡Ë¡¡