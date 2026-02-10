²¤½£¤Ë»ÊÎá´±¥Ý¥¹¥È°Ñ¾ù¡¡NATOÅý¹ç·³»ÊÎáÉô
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï9Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ê¥Ý¥ê¤ÈÊÆ¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ëËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤ÎÅý¹ç·³»ÊÎáÉô¤Î»ÊÎá´±¥Ý¥¹¥È¤ò¡¢ÊÆ·³¤¬²¤½£Â¦¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£²¤½£¤ÎNATO²ÃÌÁ¹ñ¤ËºâÀ¯ÉéÃ´Áý¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤òÃ´¤¦¤è¤¦µá¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î°Õ¸þ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Æ°¤¡£
¡¡ÊÆ·³½àµ¡´Ø»æ¡ÖÀ±¾ò´ú¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤ÎNATOËÜÉô¤Ç12Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¹ñËÉÁêÍý»ö²ñ¤Ç¡¢ÊÆÂ¦¤¬´ØÍ¿¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡NATOÅý¹ç·³»ÊÎáÉô¤Ï´É³íÃÏ°è¤ÎºîÀï¤Î·×²è¤È¼Â»Ü¤òÃ´Åö¡£¥Ê¥Ý¥ê¤ÎÅý¹ç·³»ÊÎáÉô¤ÏÃÏÃæ³¤¤ä¹õ³¤¡¢¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÂçÀ¾ÍÎ¤äËÌ¶Ë·÷¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¤¤¤º¤ì¤âÊÆ³¤·³½Ð¿È¼Ô¤¬¥È¥Ã¥×¡£