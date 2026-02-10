Åí·î¤Ê¤·¤³¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤Ç¡È´°À®¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤Î¶ËÃ×¤Ø¡É¡¡²áµîºÇÂç¸Â¤ËÈþ¤·¤¯Ïª¤ï¤Ê»Ñ¤â
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¤¬¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¤ò4·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£1st¼Ì¿¿½¸¡ØÌ¤´°¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤«¤é6Ç¯¡£É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Åí·î¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅí·î¤Ê¤·¤³¤¬´°À®¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤Î¶ËÃ×¤Ø
¡¡2019Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡ØÌ¤´°¡Ù¤Ï¡¢Í½ÌóÃÊ³¬¤«¤é2¥õ·î°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æºß¸ËÀÚ¤ì¤¬Â³¤¯¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤¢¤ì¤«¤é6Ç¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿Åí·î¤¬¡¢¡Ö´°À®¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤Î¶ËÃ×¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤¬º£ºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Åí·î¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã½£¡£Îò»Ë¤ò¹ï¤àÀÐ¾ö¤Î³¹ÊÂ¤ß¡¢ÃÏÃæ³¤¤Î¤Þ¤Ð¤æ¤¤¥Ó¡¼¥Á¡¢ÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ëÅÄ¼Ë¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¡¢°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£20ÂåºÇ¸å¤Î³¤³°¥í¥±¤È¡¢30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¾¸å¤ÎÅìµþ¤Ç¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÈÌ¤´°¡É¤À¤Ã¤¿Â¸ºß¤¬¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÁ¯Îõ¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¡¢²áµîºÇÂç¸Â¤ËÂçÃÀ¤ÇÏª¤ï¤Ê»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢8Ç¯Á°¤Î½éÉ½»æÅÐ¾ì»þ¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê1Ëç¤â¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥¹¥È»£±Æ»þ¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò½é¸ø³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿²µ¯¤¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ê¤É¡¢ÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÊÑÁ«¤òÃ©¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡Åí·î¤Ï¡Ö2nd¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ò¡¢1st¼Ì¿¿½¸¤«¤é5Ç¯È¾¤â¤Î´Ö¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤È¿ÌÌ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤Þ¤À¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç30ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢½Ð¤¹¤È¤·¤¿¤é¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢º£²ó½ÐÈÇ¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¡Ö5Ç¯È¾¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢Ç¯Îð¤ä·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿º£¤Î¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½»Ä¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Êº£¤Î»ä¤ò¡¢ºÆ¤Ó¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤µ¤ó¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»Ä¤»¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î»£±ÆÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¡¢»ä¤¬¤º¤Ã¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë»öÌ³½ê¤Î¸µÀèÇÚ¡¢Àîºê¤¢¤ä¤µ¤ó¤¬¡¢·ÝÇ½³¦°úÂàÁ°¤ËºÇ¸å¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¤Î»£±ÆÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤Ë¶¯¤¤Æ´¤ì¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¬ºÆ¤Ó¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤«Æ±¤¸ÃÏ¤Ç»£±Æ¤·¡¢¤¢¤ä¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿·Ê¿§¤ò»ä¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶¯¤¤¸÷¤ä±Æ¡¢³¹¤Î¶õµ¤´¶¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢ºî¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò¼«Á³¤Ë¼Ì¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ò»£±ÆÃÏ¤ËÁª¤ó¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
