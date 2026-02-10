¥ß¥é¥ó¥À¡¦¥«¡¼¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¥ï¥ó¥Ô¡ß¥³¡¼¥È¤ÎÅß¥³¡¼¥Ç...¿À¥¹¥¿¥¤¥ëßÚÎö¥·¥ç¥Ã¥È¡¡É×¤Ï7ºÐÇ¯²¼¥¤¥±¥á¥óÄ¶ÂçÊªCEO
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¥ß¥é¥ó¥À¡¦¥«¡¼¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬2026Ç¯2·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖHi New York¡×
¥ß¥é¥ó¥À¡¦¥«¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖHi New York¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£¥³¡¼¥È¤«¤é¾¯¤·¸ª¤ò½Ð¤·¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤Æ¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ÆÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£5ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¤òÃ¦¤®¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖGorgeous¡×¡ÖBeautiful¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ß¥é¥ó¥À¡¦¥«¡¼¤µ¤ó¤Ï2017Ç¯5·î¡¢²èÁü¡¦Æ°²è¶¦ÍSNS¡ÖSnapchat¡×¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ë¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¡¢Snap Inc.¤ÎCEO¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥·¥å¥Ô¡¼¥²¥ë¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¡£