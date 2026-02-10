¡Ö1Ç¯´Ö¥±¥¬¤ò¤»¤º¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×DeNA¡¦¥Ó¥·¥¨¥É¤¬ÍèÆü¡¡ºòµ¨7·îÆþÃÄ¸å2HR¤âÂ¤òÄË¤áCS½Ð¾ì¤»¤º
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï9Æü¡¢¥Ó¥·¥¨¥ÉÁª¼ê¤¬ÍèÆü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥·¥¨¥ÉÁª¼ê¤Ïºòµ¨7·î¤ËDeNA¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢43»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.259¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÂ¤òÄË¤á¡¢ºå¿À¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ó¥·¥¨¥ÉÁª¼ê¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï1Ç¯´Ö¥±¥¬¤ò¤»¤º¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£