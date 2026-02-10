¹õÌøÅ°»Ò¡¢¿ì¤ÃÊ§¤¤¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤¿!? ·Ù»¡¤È¤ÎÇú¾Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ä¤½¤ÎÅ·Á³¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÇú¾Ð
2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¡ØÅ°»Ò¡õ½ã¼¡¡õÎÉ½ã¤ÎÀ¤³¦¾Ð·â±ÇÁü¤Î²ñ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¾Ð·â¡É±ÇÁü¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¾Ò²ð¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£
¹õÌøÅ°»Ò¡¢¹âÅÄ½ã¼¡¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤ÎÄ¶°Û¿§¤ÊMC3¿Í¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¡õ¾Ð¤¤¤Þ¤¯¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¤«¤é»ûÈøæâ¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤«¤éÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡Ë¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¡£
Å°»Ò¤¬Âç¹¥¤¤ÊÆ°Êª¤Î¾Ð·â±ÇÁü¤ä¡¢Â©¤òÆÝ¤àÀ¤³¦¤Î¶ÃØ³¤Ê½Ö´Ö¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿±ÇÁü¤Ê¤É¤¬ËþºÜ¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÅÁÀ÷ÉÂ¤«¤éÆüËÜ¤ò¼é¤ëÆ°¿¢Êª¸¡±ÖÃµÃÎ¸¤¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥Ã¥°¡É¤ËÌ©Ãå¡£ÌµÃÇ¤Ç¶Ø»ßÊª¤ò»ý¤Á¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤òÃµÃÎ¸¤¤¬È¯¸«¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡ºÇ¶¯¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤ËÅ°»Ò¤âÉÍÊÕÈþÇÈ¤âÂç¶½Ê³¡ª
¸¤¤Æ°Êª¤ä¤·¤ã¤Ù¤ëÆ°Êª¤Ê¤ÉºÇ¶¯¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤Î±ÇÁü¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¶±éµ»ÇÉ¤Ê¸¤¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ûÈø¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦±éµ»¤Î¾å¼ê¤¤¸¤¤Ë¶µ¤ï¤é¤Ê¤¤ã¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
Àã»³¤ò²¿ÅÙ¤â³ê¤êÂ³¤±¤ë¡È³ê¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¸¤¡É¤ä¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÆ¬¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤ë!?¡×¤È¶ÃØ³¤¹¤ë¡¢¸¤¹¤®¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤Ë°î¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å°»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡È¤·¤ã¤Ù¤ëÆ°Êª¡É¤âÂç½¸¹ç¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ç¤Ë¡Ö¤³¤ï¡Á¤¤¡×¤È¶±¤¨¤ëÇ¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤ÎÌÄ¤À¼¤ò´°àú¤Ë¥Þ¥Í¤¹¤ë¸¤¤Ë¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÅ°»Ò¤â¤´Ëþ±Ù¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ìÌþ¤ä¤µ¤ì¥à¡¼¥É¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ì¥±¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤âËþºÜ¡£¹ÈÃã¤òÊ¨¤«¤¹ÃËÀ¤Ëµ¯¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤ÎÈá·à¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¶ÃØ³¡õÇú¾Ð¡£Æý»õ¤ò»å¤ÇÈ´¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ò¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï°ìÆ±»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¡£
»×¤ï¤ºÂ©¤òÆÝ¤à¥®¥ê¥®¥ê²óÈò±ÇÁü¤âÅÐ¾ì¡£Àã¤ÈÉ¹¤ÎÈï³²±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ä¤é¤é¤¬Ä¾·â¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Á¤ç¤¦¤É¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¡©¡×¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤â»×¤ï¤º½Â¤¤É½¾ð¤Ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢°û¿©Å¹¤«¤éµÞ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Á´°÷¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å°»Ò¤Î¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¡ÖÏ»ËÜÌÚ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡£¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡©
Å°»Ò¤¬¿ì¤ÃÊ§¤¤¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤¿!?¡¡·Ù»¡¤È¤ÎÇú¾Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÅ·Á³¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤À¡£
¢¡¡Ö¤³¤ì¤¬Æ÷¤¤¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢Í¢Æþ¶Ø»ßÉÊ¤òÓÌ¤®Ê¬¤±¡¢ÅÁÀ÷ÉÂ¤«¤éÆüËÜ¤ò¼é¤ë¡ÈÆ°¿¢Êª¸¡±ÖÃµÃÎ¸¤¡É¤ËÌ©Ãå¡£
Ì©ÃåÃæ¡¢¤¢¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Î²ÙÊª¤ËÃµÃÎ¸¤¤¬È¿±þ¡£¡ÖË¡Î§¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤â¤Î¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÊ°¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆùÀ½ÉÊ¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤µ¤³¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬Æ÷¤¤¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î!? ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¶ÃØ³¤·¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤«¤é¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤í¤¸¤ã¤ó¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£
º£²ó¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¡£°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¾×·â±ÇÁü¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£