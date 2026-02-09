¡Ö¿ÕÂ¡¤¬¤ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¡Ö°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¡×¤Ï²¿¤È²¿¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤È¤Ï¿ÕºÙË¦¤¬¤ó¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é´ü¾É¾õ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¤¯¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤äÂ¾¤Î¼À´µ¤Î¸¡ºº¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ÇÙ¡¦´ÎÂ¡¡¦Ç¾¡¦¹ü¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÂ¡´ï¤ËÅ¾°Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¾É¾õ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¸¡ºº¡¦¼£ÎÅË¡¤â²òÀâ¡ª¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
Â¼¾å ÃÎÉ§¡ÊÌô±¡¤ÒÇ¢´ï²Ê°å±¡¡Ë
Ä¹ºêÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²Ê Â´¶È / ¶å½£Âç³Ø ÈçÇ¢´ï²Ê Î×¾²½õ¶µ¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï°åÎÅË¡¿Í Ìô±¡¤ÒÇ¢´ï²Ê°å±¡ ¶ÐÌ³ / ÀìÌç¤ÏÈçÇ¢´ï²Ê
¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤È¤Ï?
¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µÊ±ì
ÈîËþ
¹â·ì°µ
¿Í¹©Æ©ÀÏ
VLH¡Ê¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥Ú¥ë¡¦¥ê¥ó¥É¥¦ÉÂ¡Ë
BHD¡Ê¥Ðー¥É¡¦¥Û¥Ã¥°¡¦¥Ç¥å¥Ù¾É¸õ·²¡Ë
¸åÅ·À¤Î¤¦Ë¦
°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢µÊ±ì¤ÈÈîËþ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÈîËþ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢È¯À¸Î¨¤Ï4ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤¬¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤ë³ÎÎ¨¤Ï¤¬¤óÁ´ÂÎ¤Î2¡óÄøÅÙ¤ÈÄã¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³è½¬´·¤¬±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¼À´µ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢VLH¤äBHD¤È¤¤¤Ã¤¿°äÅÁ°ø»Ò¤Ë¤è¤ë¼À´µ¤Ï¡¢¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¿ÕºÙË¦¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤Ë¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¿ÕºÙË¦¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤³¤Ç¤Ï¿ÕºÙË¦¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¼µ¤Î4¹àÌÜ¤Ë±è¤Ã¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ
¿ÇÃÇ
ÉÂ´ü¡Ê¥¹¥Æー¥¸¡Ë
Í½¸å
¾åµ¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾É¾õ
¿ÕºÙË¦¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ï¤Û¤Ü¤ß¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ðáç¤¬¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¿Ê¹Ô¤·¼ðáç¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ç¢¤Ë·ì¤¬º®¤¸¤ë¡Ê·ìÇ¢¡Ë¡¦Ê¢Éô¤Î¤·¤³¤ê¡ÊÊ¢Éô¼ðáî¡Ë¡¦Ê¢Éô¤ÎÄË¤ß¡Ê¹øÇØÉôÄË¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÙ¡¦´ÎÂ¡¡¦¹ü¡¦Ç¾¤Ê¤É¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¾°Ü¤ËÈ¼¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸ÆµÛ¾É¾õ¤ä´Î¾ã³²¡¦ÉÂÅª¤Ê¹üÀÞ¡¦¿À·Ð¾ã³²¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¬¤óºÙË¦¤Ë¤è¤ê¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢ÀÖ·ìµåÁýÂ¿¾¯¤ä¹â·ì°µ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î¾É¾õ¤¬¿ÕºÙË¦¤¬¤ó¤¬¸¶°ø¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¼À´µ¤Î²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿ÇÃÇ
¿ÕºÙË¦¤¬¤ó¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤ËÊ¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¡¦Ê¢ÉôCT¡¿MRI¸¡ºº¡¦·ÐÈéÅª¿ËÀ¸¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤òÁí¹ç¤·¤Æ¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ÏÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤ë¸¡ºº¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÊ¢Éô¤Î¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ÎÄê¿ÇÃÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬Ê¢ÉôCT¡¿MRI¸¡ºº¤Ç¤¹¡£Â¤±ÆºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëCT¸¡ºº¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤¬¤ó¤ÎÂç¤¤µ¤äÀ¾õ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼þ°Ï¤ÎÂ¡´ï¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£CT¸¡ºº¤Ï¼ðáç¼þÊÕ¤Î·ì´É¤ÎÁö¹Ô¤âÊ¬¤«¤ë¤¿¤á¡¢¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î°å»Õ¤Î»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¸¡ºº¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
MRI¸¡ºº¤Ï¡¢Â¤±ÆºÞ¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ÇCT¸¡ºº¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢CT¤Î²èÁü¿ÇÃÇ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£CT¸¡ºº¤äMRI¸¡ºº¤ÇÉÂÊÑ¤Î¾õ¶·¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢·ÐÈéÅª¿ËÀ¸¸¡¤ò¹Ô¤¦¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ðáç¤¬¾®¤µ¤¤¾ì¹ç¡¦¤¹¤Ç¤ËÂ¾Â¡´ï¤ØÅ¾°Ü¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤«¡¦°ÀÅÙ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤Î¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÍ¸ú¤Ê¸¡ºº¤Ç¤¹¡£
¶É½êËã¿ì¤ò»È¤¤·ÐÈéÅª¤ËºÙ¤¤¿Ë¤ò¿ÕÂ¡¤ËÀü»É¤·¡¢¿ÕÂ¡¤ÎºÙË¦¤Î°ìÉô¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¸¡ºº¤Î¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤Î¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¸¡ºº¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÂ´ü¡Ê¥¹¥Æー¥¸¡Ë
ÉÂ´ü¡Ê¥¹¥Æー¥¸¡Ë¤È¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÄøÅÙ¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÕºÙË¦¤¬¤ó¤ÏI´ü～IV´ü¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¿ôÃÍ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢TNM¤È¤¤¤¦²¼µ¤Î3¼ï¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
T¥«¥Æ¥´¥êー¡§¤¬¤ó¤ÎÂç¤¤µ¤ä¹¤¬¤ê¤ÎÄøÅÙ
N¥«¥Æ¥´¥êー¡§¥ê¥ó¥ÑÀá¤ØÅ¾°Ü¤Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
M¥«¥Æ¥´¥êー¡§¤¬¤ó¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤«¤éÎ¥¤ì¤¿Â¡´ï¤ä¥ê¥ó¥ÑÀá¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
Âç¤¤µ¤Ï¡¢4cm°Ê²¼¡¦4～7cm°Ê²¼¡¦7～10cm°Ê²¼¡¦10cm°Ê¾å¤È¤¤¤¦¶èÊ¬¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Í½¸å
Í½¸å¤È¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ä¼ê½Ñ¡¦¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Î¸å¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤²óÉü¤¹¤ë¤Î¤«¡¦Í¾Ì¿¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£¿ÕºÙË¦¤¬¤ó¤Ï¡¢Áá´ü¤Ë¾®¤µ¤Ê¼ðáç¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼ðáç¤òÅ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Çº¬¼£¤¬²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼£¤ê¤ä¤¹¤¤¼À´µ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿ÕºÙË¦¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¤ê¡¢Â¾Â¡´ï¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Í½¸åÉÔÎÉ¤È¤Ê¤ê5Ç¯À¸Â¸Î¨¡¦10Ç¯À¸Â¸Î¨¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿ÕºÙË¦¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤ä¸¡ººÊýË¡¡¦¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÕºÙË¦¤¬¤ó¤Ï¡¢¿Õ¼Â¼Á¤ÎºÙË¦¤¬°À¼ðáç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½é´ü¤Ë¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ê¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎÉÂ´ü¤Î¸¡ºº¤ä¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¶öÈ¯¤¬¤ó¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¢¤Ë·ì¤¬º®¤¸¤ë¡Ê·ìÇ¢¡Ë¡¦Ê¢Éô¤Î¤·¤³¤ê¡ÊÊ¢Éô¼ðáî¡Ë¡¦Ê¢Éô¤ÎÄË¤ß¡ÊÊ¢¹øÉôÄË¡Ë¤ò¼«³Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Â¾¤ÎÂ¡´ï¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ÕºÙË¦¤¬¤ó¤Ï50～70ºÐÂå¤ÇÂ¿¤¯È¯¾É¤·¡¢ÃË½÷Èæ¤Ï7¡§3¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
50ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¤«¤éÄê´üÅª¤Ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÂ¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ï8¸Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤éMedical DOC¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥Ú¥ë¡¦¥ê¥ó¥É¥¦ÉÂ¡ÊVHL¡Ë
¥Ðー¥È¡¦¥Û¥Ã¥Ö¡¦¥Ç¥å¥Ù¾É¸õ·²¡ÊBHD¡ËÇÙ¤¬¤ó
´ÎÂ¡¤¬¤óç¹Â¡¤¬¤óÇ¾¼ðáç
¥ê¥ó¥ÑÀáÅ¾°Ü
¸¶°øÉÔÌÀ¤Ê¹üÀÞ
¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Ï¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÂ¡´ï¤Î¸¡ºº¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£Äê´üÅª¤Ê¸¡¿Ç¤ÇÁá´ü¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Ê¹Ô¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤º¬¼£¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¡Ö¿ÕÂ¡¤¬¤ó¡×¤Î¾É¾õ¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ï8¸Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤éMedical DOC¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¿©ÍßÉÔ¿¶
ÂÎ½Å¸º¾¯
·ìÇ¢¡ÊÇ¢¤Ë·ì¤¬º®¤¸¤ë¡ËÊ¢ÄË
Ê¢Éô¤Î¤·¤³¤ê
ÉÏ·ì¹â·ì°µ
²¼»è¤Î¤à¤¯¤ß
¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Ï½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¼À´µ¤Ç¤¹¡£¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤Ï¡¢¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¼À´µ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤È¤Î¼±ÊÌ¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼À´µ¤â¡¢Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤ÇÀ¸Â¸Î¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¿ÕÂ¡¤¬¤ó¡Ê¿ÕºÙË¦¤¬¤ó¡Ë¡Ê¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¿ÕÂ¡¤¬¤ó¡Ê¿ÕºÙË¦¤¬¤ó¡Ë¼£ÎÅ¡Ê¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë