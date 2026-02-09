¡Ö1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡×¤È¡Ö2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡×¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«? Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¡È10¤Î¾É¾õ¡É¤â°å»Õ¤¬²òÀâ!
¹ñÌ±ÉÂ¤È¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô¿ô¤¬µÞ·ã¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¡×¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¾É¾õ¤ä¼£ÎÅÊýË¡¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¾É¾õ¡¦¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¤ÀÆâ²ÊÅüÇ¢ÉÂ¡¦¹Ã¾õÁ£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ½ÂÃ«±ØÆ»¸¼ºä±¡¡×¤Î±òÅÄÀèÀ¸¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤â¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
±òÅÄÀèÀ¸
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ï¡Ö1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡×¤È¡Ö2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¡¢°µÅÝÅª¤Ë´µ¼Ô¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Ç¤¹¡£1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Ïç¹Â¡Æâ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤òÊ¬Èç¤¹¤ë¦ÂºÙË¦¤¬¡¢¼«¸ÊÌÈ±Ö¤Î°Û¾ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬»ºÀ¸¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¡¢°äÅÁÅªÍ×°ø¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Åü¼Á¤Î²á¾êÀÝ¼è¡¢ÈîËþ¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·¤Ê¤É¤ÎÊ£¹çÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬É½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
±òÅÄÀèÀ¸ÅüÇ¢ÉÂ¤Î½é´ü¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤ä¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬É½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÎ×¾²·Ð¸³¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖHbA1c¡×¤Î¿ôÃÍ¤¬8¡ó°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬É½¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤Ë¤Î¤É¤¬³é¤¯
¤ä¤¿¤é¤È¿åÊ¬¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
ÇÓÇ¢²ó¿ô¤äÇ¢ÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿
¿çÌ²Ãæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ëµ¯¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¿©¤Ù¤Æ2～3»þ´Ö¤Ç¶õÊ¢¤Ë¤Ê¤ë
·ñÂÕ´¶¤¬Â³¤¯
Á´¿È¤¬¤À¤ë¤¤
Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿
Êâ¤Â³¤±¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¯¡¢µÙ¤ßµÙ¤ßÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿
½ý¤¬²½Ç¿¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
ÍÍ¡¹¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
±òÅÄÀèÀ¸
¤Ï¤¤¡£¤µ¤é¤ËHbA1c¤¬10¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤â°Û¾ï¤ËÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾É¾õ¤Î½Ð¸½¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤é¡¢Áá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±òÅÄÀèÀ¸
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£½é´ü¤Î¤¦¤Á¤Ë¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ì¤Ð¡¢¿©»ö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤Ç·ìÅüÃÍ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
±òÅÄ ·û»Ê¡Ê¤½¤Î¤ÀÆâ²Ê ÅüÇ¢ÉÂ¡¦¹Ã¾õÁ£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯½ÂÃ«±ØÆ»¸¼ºä±¡¡Ë
ÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÅìµþÎ×³¤ÉÂ±¡½é´ü¸¦½¤¡¢ÅìµþÅÔºÑÀ¸²ñÃæ±ûÉÂ±¡¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤½¤Î¤ÀÆâ²Ê ÅüÇ¢ÉÂ¡¦¹Ã¾õÁ£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯½ÂÃ«±ØÆ»¸¼ºä±¡¤ò³«±¡¡£¹â¹»»þÂå¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÉã¿Æ¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤ò»Ö¤¹¡£³°Íè¿ÇÎÅ¤ÇÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ìÅüÃÍ²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¿©»ö¤ä±¿Æ°¤ÎÊýË¡¤ò¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤°å»Õ¡Ö·ìÅü¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¤·¤ÆYouTube¤äInstagram¡¢½ñÀÒ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¯¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÆâ²ÊÇ§Äê°å¡£ÆüËÜÅüÇ¢ÉÂ³Ø²ñÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¡£
