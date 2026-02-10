¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26 Âè23Àá ¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë vs ¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë »î¹ç·ë²Ì
¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè23Àá ¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤È¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î10Æü05:00¤Ë¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥»¥é¥ß¥«¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï¥¸¥çー¥¸¥º¡¦¥ß¥«¥¦¥¿¥¼¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ú¥Ú¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥â¥ì¥¤¥í¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤Ï¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Æ¥£¥ê¥¹¡¦¥Éー¥é¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥¨¥É¥¥¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
35Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤Î¥¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ö¥¥ã¥Ê¥ó¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¸¥çー¥¸¥º¡¦¥ß¥«¥¦¥¿¥¼¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë41Ê¬¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£Áê¼ê¥Áー¥àÁª¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´ー¥ë¤Ë¤è¤ê2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£2-0¤È¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥«¥ì¥í¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥¯¥ì¥á¥ó¥¹¡¦¥êー¥Ç¥ë¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
50Ê¬¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥â¥ì¥¤¥í¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ú¥Ú¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç3-0¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë55Ê¬¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¸¥çー¥¸¥º¡¦¥ß¥«¥¦¥¿¥¼¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥â¥ì¥¤¥í¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç4-0¡£4ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
59Ê¬¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¨¥É¥¥¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¡ÊMF¡Ë¡¢¥Æ¥£¥ê¥¹¡¦¥Éー¥é¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥Ô¥Ã¥±¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥·¥ê¥ë¡¦¥Ì¥´¥ó¥¸¥å¡ÊFW¡Ë¡¢¥¥±¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
64Ê¬¡¢¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ö¥¥ã¥Ê¥ó¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¢¥¸¥ç¥»¡¦¥Ú¥ì¥¹¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
65Ê¬¡¢¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥Û¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥µ¥ó¥Æ¥£¡¦¥³¥á¥µー¥Ë¥ã¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
72Ê¬¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ú¥ì¡¦¥ß¥¸¥ã¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¢¥ó¥È¥Ë¥¦¡¦¥í¥Ã¥«¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
73Ê¬¡¢¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¸¥çー¥¸¥º¡¦¥ß¥«¥¦¥¿¥¼¡ÊFW¡Ë¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥â¥¦¥êー¥Ë¥ç¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¿¥Ë¡¦¥ª¥ë¥ï¥»¥¤¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
80Ê¬¡¢¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥â¥ì¥¤¥í¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¦ー¥´¡¦¥í¥Ú¥¹¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î88Ê¬¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤Î¥·¥ê¥ë¡¦¥Ì¥´¥ó¥¸¥å¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥«¥Ö¥ì¥é¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ4-1¤È3ÅÀº¹¤Ë¤Ê¤ë¡£
°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤¬4-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï16Ê¬¤Ë¥¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ö¥¥ã¥Ê¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢70Ê¬¤Ë¥Ñ¥×¡¦¥²¥¤¡ÊMF¡Ë¡¢89Ê¬¤Ë¥»¥ë¥¸¡¦¥«¥ë¥É¥Ê¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤Ï6Ê¬¤Ë¥Û¥»¡¦¥µ¥ê¥Ê¥¹¡ÊDF¡Ë¡¢53Ê¬¤Ë¥¨¥É¥¥¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¡ÊMF¡Ë¡¢57Ê¬¤Ë¥¯¥ì¥á¥ó¥¹¡¦¥êー¥Ç¥ë¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-02-10 07:00:13 ¹¹¿·