·Ð±Ä¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÃÎ¤ë¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
²ñ¼Ò¤ò¿¤Ð¤¹¼ÒÄ¹¡¢¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¼ÒÄ¹¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«¤Ê°ã¤¤¤È¤Ï²¿¤«¡© Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¸ü¤¤¿®Íê¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¾®µÜ°ì·Ä»á¤ÎºÇ¿·´©¡Ø[ÁýÊä²þÄûÈÇ]·Ð±Ä½ñ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î30Ç¯¤Î·Ð¸³¤«¤é¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿·Ð±ÄÏÀ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëËÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤ÏÆ±½ñ¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀµ¤·¤¤ÅØÎÏ¡×¤ä¡ÖÀµ¤·¤¤¿®Ç°¡×¤È¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»ö¾Ý¤«¤é
ÏÀÍýÎ©¤Æ¤Æ¹Í¤¨¤ë
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢»ä¤¬Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¹Í¤¨¤ë³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡³°Éô´Ä¶Ê¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Êµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë»ö¾Ý¤ä¿ô»ú¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÏÀÍýÎ©¤Æ¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡Ê1¡Ë
AI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÈ¯Ã£¤ÏÂè»Í¼¡»º¶È³×Ì¿
¡¡³§¤µ¤ó¤âºÇ¶á¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤ªµ¤¤Å¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£AI¤¬°Ï¸ë¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤ê¡¢AI¤ò¶î»È¤·¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ChatGPT¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿À¸À®AI¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢AI³èÍÑ¤ÎÎÎ°è¤¬³ÊÃÊ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ä¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤¬¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹È¯Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢·üÇ°¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡AI¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤´Â¸¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢AI¤Ï¼«Ê¬¤ÇÏÀÍý¡Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿ÏÀÍý¤ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë³Ð¤¨¹þ¤Þ¤»¡¢¤½¤ÎÏÀÍýÄÌ¤ê¤Ë¤·¤«¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÏÆ°¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿Í´Ö¤È¥´¥ê¥é¤ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¶èÊÌ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢´é¤Î¤Ä¤¯¤ê¤äÆÃÄ§¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤ò¤Þ¤ºÏÀÍý¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¶µ¤¨¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢AI¤Î¾ì¹ç¡¢¿Í´Ö¤È¥´¥ê¥é¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¤¯¸«¤»¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬¤½¤Î°ã¤¤¤ò¼«Ê¬¤ÇÏÀÍýÎ©¤Æ¡¢¼«¿È¤Ç¤½¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òºî¤ê½Ð¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤¬³Ø½¬¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸Í×ÎÎ¤Ç¡¢AI¤¬³Ø¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡°Ï¸ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤â¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼ê¤òAI¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨½Ð¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤ò¿ÊÊâ¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤â½½Ê¬¤Ë¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢AI¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àè¤Û¤É¤Î°Ï¸ë¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¡¢4¾¡1ÇÔ¤ÇAI¤¬¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÔ¤ì¤¿ÂÐÀï¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â²¼¼ê¤Ê¼ê¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¡¢´°ÇÔ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÏÀÍýÅª¤Ë¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¼ê¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£AI¤¬¡ÖË½Áö¡×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦AI¤ÎË½Áö¤¬°åÎÅÊ¬Ìî¤ä¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¤¾¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢AI¤ÎË½Áö¤òËÉ¤°¼êÎ©¤Æ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¤Ä¤Ï¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤¿AI¤Î³«È¯¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡AI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¿Ê²½¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê¤à¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ò¿Í´Ö¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦»È¤¨¤ë¤Î¤«¡£¸¶»ÒÎÏ¤ÈÆ±¤¸ÌäÂê¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¶ÛµÊ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡Ê2¡Ë
Ä¶Æó¶Ë²½¼Ò²ñ¤ÎÅþÍè
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Î·üÇ°¤Ï¡¢AI¤¬¿Í´Ö¤Î»Å»ö¤òÃ¥¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢AI´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼ïÎà¤Î»Å»ö¤ÏÁý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î»Å»ö¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ê¤ÎÊÛ¸î»Î¤ä²ñ·×»Î¤Î»Å»ö¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AI¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤Î²òÀÏ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾ÚµòÄ´¤Ù¤äÈ½ÎãÄ´¤Ù¤òAI¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢´Æºº¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÁÉ¼¥Ç¡¼¥¿¤òAI¤¬²òÀÏ¤·¤¿¤ê¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡À¸À®AI¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î²¼Ä´¤Ù¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¹ü»Ò¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤âAI¤¬½½Ê¬¤Ë¤³¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¹©¾ì¤Ç¤ÎÀ©¸æ¤ä¼«Æ°¼Ö¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤É¤¬¿Ê¤à¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÛÍÑ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍýÏÀÅª¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»Å»ö¤ÇAI¤¬¤È¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃ±½ãÏ«Æ¯¤Ê¤É¤¬¡¢AI¤ä¤½¤ì¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢½êÆÀ¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê¤à¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»º¶È³×Ì¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤Ï19À¤µª¤Ë¾øµ¤µ¡´Ø¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ÏÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ÈÆó¶Ë²½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤·¤¿À¸»ºÀ¤Ç¡¢ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Û¤É¾å¤¬¤é¤º¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾åÊ¬¤Ï¡¢»ñËÜ²È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¶ËÃ¼¤ÊÆó¶Ë²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Åö»þ¤Î±Ñ¹ñ¤Ç¤ÏÇÀ¶È¿Í¸ý¤¬ËÄÂç¤Ë¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Ï«Æ¯±¿Æ°¤Î·ã²½¤ä¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ì¡¼¥Ë¥ó¼çµÁ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¤³¤È¤¬¡¢2000Ç¯Á°¸å¤ÎÃæ¹ñ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°»ñ¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê½Ð¤Ç¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÀ¸»ºÀ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆâÎ¦Éô¤ÎËÄÂç¤ÊÇÀ¶È¿Í¸ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÄÂ¶â¤ÏµÞÂ®¤Ë¤Ï¾å¾º¤»¤º¡¢»ñËÜ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬À¸»ºÀ¸þ¾åÊ¬¤òÆÈ¤êÀê¤á¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢Æó¶Ë²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢19À¤µª¤«¤é20À¤µª¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î±Ñ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢21À¤µª¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆâÎ¦Éô¤Î³«È¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤Î¶¡µë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¸«¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô³¬µé¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢Æó¶Ë²½¤Ï½Ì¾®¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢AI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¡µë¤Ï¤Û¤ÜÌµÀ©¸Â¤Ëµ¯¤³¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏÌµÀ©¸Â¤ËÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿Ì¤Íè
¡¡2016Ç¯¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç¹ñÌ±ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤¬¡¢¥É¥é¥Ã¥«¡¼ÀèÀ¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ö¤¹¤Ç¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿Ì¤Íè¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½»Ì±¤Ë¡Ö¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥¤¥ó¥«¥à¡×¤È¤·¤ÆËè·îÂç¿Í¤Ë¤ÏÌó27Ëü±ß¡Ê»Ò¤É¤â¤Ï4Ê¬¤Î1¡Ë¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ê·ë¶É¡¢¹ñÌ±ÅêÉ¼¤ÏÈÝ·è¡Ë¡£
¡¡Àè¤Ë¤âÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢AI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÂè»Í¼¡»º¶È³×Ì¿¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶¡µë¤ÏÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤éÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤é¤ò»È¤¦Â¦¤Î¿Í¤È¿¦¤ò¼º¤¦¿Í¤È¤Î´Ö¤Ç¤Î³Êº¹¤Ï¹¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬Ê¬ÇÛ¤òÊÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥¹¤Ï¤½¤ì¤ËÀè¤ó¤¸¤¿¤À¤±¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢AI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿Ê²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ºÀè¿Ê¹ñ¤«¤é¤³¤ÎÊ¬ÇÛ¤ÎÌäÂê¤òÂç¤¤¯°·¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤âÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¡Ê»ñËÜÆ¨Èò¡Ë¤ä°Ü½»¤âÉÑÈ¯¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
