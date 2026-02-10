¡È´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡É¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¡Ö1ÈÖ¥»¥ó¥¿¡¼¡×ÇíÃ¥¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀìÌç²È¤¬¡Ö¤à¤·¤í¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¥ï¥±
ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï2022Ç¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Èµ¬ÄêÅêµå²ó¤òÆ±»þ¤ËÃ£À®¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î·üÇ°¤âÊ§¤·¤ç¤¯¤·¡¢2023Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Âç²ñºÇÄ¹Èôµ÷Î¥¤È¤Ê¤ë137m¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ºÇÂ®164km¤Îµå¤òÅê¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¡È³«µÓ¡É¤â¡ª´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÈÈþµÓÈþ½÷¡É¤ÎÂçÃÀ»Ïµå¼°
¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î·è¾¡Ä¾Á°¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¡ÖÆ´¤ì¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÆüËÜ¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢Âç²ñMVP¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£WBC¤Ç¸«¤»¤¿Æ®º²¤Ë¤è¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤âÂç¤¤¯¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡È´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡É¤³¤È¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢º£²ó¤ÎWBC¤Ï½ÅÍ×¤ÊÂç²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
Âè1²óÂç²ñ¡Ê2006Ç¯¡Ë¤Î¥Ù¥¹¥È4¡¢Âè2²óÂç²ñ¡Ê2009Ç¯¡Ë¤Î½àÍ¥¾¡°Ê¹ß¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢º£²ó¤Ï¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¡Ê¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤È¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡Ê¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤é¼çÎÏ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ô¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÈá´ÑÅª¤ÊÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤ÎÉéÃ´¤Ï¤µ¤é¤Ë½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥á¥¸¥ã¡¼6Ç¯·ÀÌó¤Î3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¡£ºÇ½é¤Î2Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
1Ç¯ÌÜ¤Ï¸ª¤ÎÉé½ý¤Ç37»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï¡¢ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·150»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£Áí¹çÂÇ·âÎÏ¤Ï¥ê¡¼¥°Ê¿¶Ñ¤Î100¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡ÊwRC+107¡Ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬´üÂÔ¤·¤¿¿å½à¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢¼éÈ÷¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤¿¡£
¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ïµ¢¹ñµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼éÈ÷¤Ø¤Î¸·¤·¤¤É¾²Á¤Ë²ù¤·¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤¬Æñ¤·¤¤µå¾ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¡¢Ãæ·ø¼ê25¿ÍÃæ25°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¼éÈ÷¡ÊSDI¡Ë¤Ï¹âÉ¾²Á¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï¸½ºß¡¢¼éÈ÷Îý½¬¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ½Ð¹ñ¤·¤¿¿ôÆü¸å¡¢¤¿¤À¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ëÃæ·ø¼ê¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤È·ÀÌó¤·¤¿¡£¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¡¼¥¸¡¼¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤¬±¦Íã¼ê¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¡¢Ãæ·ø¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ·ø¼ê¤ÎºÂ¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÏÃæ·ø¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤È·ÀÌó¤·¤¿¡£Ãæ·ø¼ê¤ËÈæ¤Ù±¦Íã¼ê¤Ï¼éÈ÷¹×¸¥ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ¡ÊWAR¡Ë¤Î·×»»¤Ç¸ºÅÀ¤µ¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Î¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ¡ÊfWAR¡Ë¤Ï2.4¡ÊÌî¼ê111°Ì¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¾¤Ë±¦Íã¼ê¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï1.5¡ÊÌî¼ê161°Ì¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£±¦Íã¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¤ÇÁ°¸þ¤¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÃæ·ø¼ê¼éÈ÷¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¡¢Ãæ·ø¼ê¤Ï¼éÈ÷ÀìÌç·¿¤ÎÁª¼ê¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ê¼éÈ÷ÎÏ¤ò»ý¤ÄÃæ·ø¼ê¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¡¢¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹ÂÇÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿Ãæ·ø¼ê¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ·ø¼ê¤À¤±¤Ï¡¢¹¶·â¤È¼éÈ÷¤ÎÌò³ä¤òÊ¬Î¥¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ø²óµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
·ë¶É¡¢±¦Íã¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ãæ·ø¼ê¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤¿ÂÇ·âÎÏ¤ò¼¨¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤ÏºòÇ¯Ì³¤á¤¿1ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÌò³ä¤â¡¢º£Ç¯¤ÏÃ´¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¼ó°ÌÂÇ¼Ô3²ó¡¢ÄÌ»»ÂÇÎ¨¸½Ìò1°Ì¡Ê0.317¡Ë¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹¡Ê28¡Ë¤È·ÀÌó¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö°ì¿§¤Ë¸«¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥é¥¨¥¹¤Î²ÃÆþ¤Ï¡¢µåÃÄ¤ÎÊý¸þÀ¤¬¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤ËÍÍø¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÏÂÇÎ¨¤òÅ°ÄìÅª¤Ë·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2023Ç¯¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÏÂÇÎ¨0.197¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿¤Î215»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÏMVPÅêÉ¼¤Ç19°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£47ËÜÎÝÂÇ¡¢126»Íµå¤òµÏ¿¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥óGM¤Î¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×°Ê¹ß¡¢ÂÇÎ¨¤¬Äã¤¯¤Æ¤â½ÐÎÝ¤¬Â¿¤¯Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ëÍýÏÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¥¢¥é¥¨¥¹¤È¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤ÎÂÇ·â²ÁÃÍ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤ÎºÇÄã¶õ¿¶¤êÎ¨¤Ç¤Ï¥¢¥é¥¨¥¹¤¬Á´ÂÎ1°Ì¡Ê4.1¡ó¡Ë¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤¬10°Ì¡Ê12.1¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ÂåÌîµå¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤À¡£
ºòÇ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¶õ¿¶¤êÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿6¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤Ï¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¡Ë¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVPÅêÉ¼2°Ì¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤ËÂ³¤¥¢¥é¥¨¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ë¡£
¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎËÜµòÃÏPNC¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤µå¾ì¤À¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¤³¤Îµå¾ì¤ÇÄ¹ÂÇÃæ¿´¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤â¹¥·ë²Ì¤ÏÆÀ¤Ë¤¯¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç12Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¡¼¥¸¡¼¼ÒÄ¹¤¬ÊÑ³×¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï´ðËÜ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÂç³ØÌîµå·¿¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò¿·´ÆÆÄ¤Ë¿ø¤¨¡¢¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é¿·¤·¤¤ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤â¾·¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏÀµ³ÎÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÂÇ·âÀïÎ¬¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÇË¤ëÀ£Á°¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£µá¤á¤é¤ì¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÇ·â¡¦°ÂÂÇÀ¸»º
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤â¡¢Àµ³Î¤ÊÂÇ·â¤È½ÓÂ¤Ë¤è¤êÆóÎÝÂÇ¤ä»°ÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ºòÇ¯¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤ÏËÜÎÝÂÇ8ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢»°ÎÝÂÇ12ËÜ¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¡¢ÆóÎÝÂÇ31ËÜ¤Ï17°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÀË¤·¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ÏÂÇÎ¨0.266¤ÈÄã¤¯¡¢°ÂÂÇ¿ô149ËÜ¤Ç26°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£
Áªµå¤è¤ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï»Íµå¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ÂÂÇ¿ô¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£°ÂÂÇ¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÆóÎÝÂÇ¤È»°ÎÝÂÇ¤Ï¼«Á³¤ËÁý¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á£í¹âÂÇÎ¨¤¬ÀäÂÐÅª¤Ë½ÅÍ×¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï°ÂÂÇÎÌ»º¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¹âÂÇÎ¨¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÁê¼êÅê¼ê¤¬³°³Ñ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÆÍ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯7·î¤Þ¤ÇÂÇÎ¨0.248¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï³°³Ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¡¢8·î°Ê¹ß¤ÏÂÇÎ¨0.306¤òµÏ¿¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·ÆÀÅÀ·÷¤Ç¤Ï·èÄêÎÏ¤¬ÉÔÂ¤·¡ÊÂÇÎ¨0.256¡Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï6ÈÖ¤Þ¤¿¤Ï7ÈÖ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Áý¤¨¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥¢¥é¥¨¥¹¤Ë1ÈÖ¤ò¾ù¤ê¡¢5ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£5ÈÖ¤ÏÂÇÅÀÇ½ÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂÇ½ç¤À¡£
¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¿Ê½Ð¤·¤¿Åö»þ¡¢´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤¬Êú¤¤¤¿´üÂÔ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¼ê¡×¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2Ç¯¤Ç1ÈÖ¤âÃæ·ø¤â³°¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£¸å¤ÏÃæ·ø¼éÈ÷¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤ÆÂÇ·â¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¡¢½ÐÎÝ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¸º¤µ¤ì¡¢ËÜÍè¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¡¢Àµ³ÎÀ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤ÎÂÇ·â¤Ë¡¢¹¶·âÌÌ¤Î²ò·èºö¤ò¸«¤¤¤À¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡¢SPOTV¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°²òÀâ¼Ô
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë