ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡È¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Îµû²°¤µ¤ó¡É¡¡¿©Æ²¤Î»É¿ÈÄê¿©¤âÌ¥ÎÏ¡ªµû¹¥¤28ºÐ¤¬±Ä¤àÁ¯µûÅ¹¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¿·Á¯¤Êµû¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢¸«»ö¤ÊÊñÃú¤µ¤Ð¤¡£
µû¤¬Âç¹¥¤¤Ê28ºÐ¤¬Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£¾¦Å¹³¹¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚNIB news every. 2026Ç¯1·î19ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Û
¡ÊÅ¹¼ç¡Ë
¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×
°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤¬¡¢¤Þ¤Á¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºê»Ô¤Î¿·Âç¹©Ä®¾¦Å¹³¹¤ËÀè·î¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö³¤Á¯²° µûÂÀÏº¡×¡£
Å¹¼ç¤Ï¡¢Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¤ÎßÀÃæ ¹¯ÂÀÏº¤µ¤ó(28)¤Ç¤¹¡£
Ä¹ºêÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê°é¤Á¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¡¢Éã¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿Á¯µûÅ¹¤Ç¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢µû¤¬Âç¹¥¤¤Ë¡£
10Âå¤Îº¢¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÁ¯µûÅ¹¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê³¤Á¯²° µûÂÀÏº ßÀÃæ ¹¯ÂÀÏº ÂåÉ½¡Ë
¡Ö(ÉÊ¤¾¤í¤¨¤Î)Ì¥ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤â°ã¤¦¤·¡¢Ç¯¤¬¤éÇ¯Ãæ¡¢ÀäÂÐ¤³¤Îµû¤¬»ÅÆþ¤ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Å¹¤Ëµû¤òÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¡£
ËÍ¤Ïº£¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æµû¤ò½àÈ÷¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤«¡×
Å¹¤Ë¤Ï¡¢ßÀÃæ¤µ¤ó¤¬ËèÄ« Çã¤¤ÉÕ¤±¤ë¡¢ËÉÙ¤Ê¼ïÎà¤Îµû¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡ÖÀÖ¥«¥Þ¥¹¡×¤È¡Ö¥Ò¥é¥¹( ¡á¥Ò¥é¥Þ¥µ)¡×¡£
3Ëç¤ª¤í¤·¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý¤â¡¢ßÀÃæ¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê³¤Á¯²° µûÂÀÏº ßÀÃæ ¹¯ÂÀÏº ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤¤¤¤µû¤¬¤¢¤ì¤Ð¸©³°¤«¤é¤â»ÅÆþ¤ì¤ë¤·¡¢Ä¹ºê(¤Îµû)¤À¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ä¹ºê¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µû¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¾å¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢ßÀÃæ¤µ¤ó¼«Ëý¤Î»É¿ÈÀ¹¤ê¤ä»ÑÂ¤¤ê¤ò·ÇºÜ¡£
µîÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ï¡¢3000±ß～1Ëü±ß¤Û¤É¤Î»É¿ÈÀ¹¤ê100»®¤ÎÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹¤Î±ü¤Ë¤Ï¿©Æ²¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»É¿È¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡Ö»É¿ÈÀ¹¤êÄê¿©¡×¤Ï¡¢°ì¿ÍÊ¬¤Î»É¿È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÊÎäÀî¾®äï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¸ü¤á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÆÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡£»é¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ßÀÃæ¤µ¤ó¤ÎÌ´¤Ï¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥µ¥¶¥¨¤ÎÌÖ¾Æ¤¤ä¡¢³«¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îµû¤ÎÃº²Ð¾Æ¤¤Ê¤É¡¢Á¯µûÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î ¡È±é½Ð¡É ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê³¤Á¯²° µûÂÀÏº ßÀÃæ ¹¯ÂÀÏº ÂåÉ½¡Ë
¡Ö³Ú¤·¤¤»Å»ö¤Ï¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤ÀÍýÁÛ¤È¤Ï¡¢Äø±ó¤¤¤±¤É¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Îµû²°¤¬Ä¹ºê¤âÂ¿¤¤¡£¿·¤·¤¤µû²°¤Î·Á¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×
µû¤¬Âç¹¥¤¤Ê¼ã¼Ô¤¬¡¢Á¯µûÅ¹¤«¤é¾¦Å¹³¹¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£