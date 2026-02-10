¡Úº£À¾ÏÂÃË¡¡²æ¤¬Æ»10¡Û¹Åç¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿ÆüËÜ¥ê¡¼¥°1Ç¯ÌÜÍ¥¾¡
¡¡Âè1²óÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë6·î6Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Þ¡¼¤µ¤ó¤ÎÄó¸À¤«¤éÈ¾Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤Î¡Ö²¿¤È¤«ÆüËÜ¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¶ÈÃÄÂç²ñ¤äÅ·¹ÄÇÕ¤ÎÀïÀÓ¤«¤é¡¢È¬È¨À½Å´¤È¸Å²ÏÅÅ¹©¤¬Í¥¾¡¸õÊä¡¢¤½¤ì¤òÅìÍÎ¹©¶È¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìÍÎ¹©¶È¤ÏGKÁ¥ËÜ¹¬Ï©¡¢MF¾®¾ëÆÀÃ£¡Ê¤¢¤ê¤¿¤Ä¡Ë¡¢FW¾¾ËÜ°éÉ×¡¢·¬¸¶¹°Ç·¤µ¤ó¤Î¼ÂÄïFW·¬¸¶³ÚÇ·¡Ê¤ä¤¹¤æ¤¡Ë¡¢FW·¬ÅÄÎ´¹¬¤é¼ã¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤ÆÀïÎÏ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤ÎËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡Àï¤Ï°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥ê¡¼¥°½é½Ð¾ì¤Ï¡¢¸åÈ¾Àï¤ÎÂè6Àá¡¢9·î12Æü¤ÎÌ¾¸Å²°Áê¸ß¶ä¹ÔÀï¡Ê¹ÅçÂç³ØÉÕÂ°¹â¹»¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¤Ç¡¢»ä¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ï¡¼¥Õ¡ÊCH¡Ë¡¢º£¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤ËÅö¤¿¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢3¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¼¡Àï¤Î9·î19Æü¤Î¸Å²ÏÅÅ¹©Àï¡Ê»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¡Ë¤Ï½éÀèÈ¯¤·¡¢2¡½1¤Ç¾¡Íø¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å¤â¾¡¤ÁÂ³¤±¤¿¡£10·î10Æü¤ËÅìµþ¸ÞÎØ1¼þÇ¯¤È¤·¤Æ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿È¬È¨À½Å´Àï¤Ï¡¢7¾¡2Ê¬¤±¤ÎÌµÇÔÆ±»Î¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡£Æþ¾ìÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ4Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢ÅìÍÎ¹©¶È¤¬3¡½2¤Ç¾¡Íø¡¢¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îº¢¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÉé¤±¤ë¤â¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤ì¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÀï¤Î11·î7Æü¤Î¹ÅçÂç³ØÉÕÂ°¹â¹»¤Ç¤Î¥ä¥ó¥Þ¡¼¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÀï¤â±«¤ÎÃæ¡¢11¡½0¤ÇÂç¾¡¤·¡¢12¾¡2Ê¬¤±¤ÎÌµÇÔ¤Ç¡¢È¬È¨À½Å´¤òÍÞ¤¨¤ÆÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ¥ê¡¼¥°1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤Î¹Åç¥«¡¼¥×¤è¤ê¤âÀè¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ¡¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Îº¢¡¢¹Åç»ÔÆâ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µì¹Åç¶õ¹Á¶á¤¯¤Î¹Åç¸©±Ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï67Ç¯²Æ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹Åç¹ñÂÙ»û¹â¹»¡¢¹ÅçÂç³ØÉÕÂ°¹â¹»¡¢¹Åç³§¼Â¹â¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¡£¹Åç¤ÎÅÚ¤ÏÇ´ÅÚ¼Á¤ÇÆð¤é¤«¤¯¡¢±«¤¬¹ß¤ë¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÁö¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÀª¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¤³¤ÎÇ¯¡¢14»î¹çÃæ9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Âè6Àá°Ê¹ß¤ÏÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯ÅÙ¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤¬ÆüËÜ¥ê¡¼¥°½ªÎ»¸å¤Î1·î13Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¡¢8¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤ÆÅìµþ¤Î¶ðÂô¶¥µ»¾ì¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÅìÍÎ¹©¶È¤ÏÃæ±ûÂç³Ø¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤òÇË¤Ã¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿È¬È¨À½Å´¤ò¡¢¾¾ËÜ¤ä·¬ÅÄ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç3¡½2¤ÇÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¡¢2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¹Åç»Ô¤ÏÈïÇú¤·¤Æ¾Æ¤±Ìî¸¶¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤«¤é¤ÎÉü¶½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹Åç¥«¡¼¥×¤¬¤Ç¤¤Æ»ÔÌ±¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¡ÖÅìÍÎ¹©¶È¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤â¡¢¹Åç¤Î¿Í¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þº£À¾¡¡ÏÂÃË¡Ê¤¤¤Þ¤Ë¤·¡¦¤«¤º¤ª¡Ë1941Ç¯¡Ê¾¼16¡Ë1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç»Ô½Ð¿È¤Î85ºÐ¡£¹Åç»ÔÎ©½®Æþ¹â¤«¤éÅìµþ¶µ°éÂç¡Ê¸½ÃÞÇÈÂç¡Ë¤ò·Ð¤ÆÅìÍÎ¹©¶È¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡ËÆþ¤ê¡£½ÓÂ¤È¥Ï¡¼¥É¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¬Éð´ï¤ÎDF¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆüËÜ¥ê¡¼¥°42»î¹ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½11»î¹ç½Ð¾ì¡£°úÂà¸å¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤Î´ÆÆÄ¡¢Áí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ½é¤ÎGM¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎÀßÎ©¤Ë¿ÔÎÏ¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¶¯²½°Ñ°÷¡¢FC´ôÉì¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£