¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤Î»³ÅÄÍü±û¤Ï9Æü¡¢Ì´¸«¤¿Åßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ß¡¢1Ê¬15ÉÃ16¤Ç7°ÌÆþ¾Þ¤È·òÆ®¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤ËÂåÉ½Æþ¤ê¸å¡¢ÁÛÁü¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ß¥é¥Î¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡£¡Ö¾¯¤·¶ÛÄ¥¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î±þ±ç¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ÆÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´¶·ã¤ÎÌÌ»ý¤Á¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ½÷²¦¤Î¾®Ê¿Æà½ï¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Ä¹Ìî¡¦°ËÆáÀ¾¹â¡¢¿®½£Âç¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢Ä¹¤¯°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡£°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤¬µ±¤¤¤¿ÉñÂæ¤Ë28ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¹âÌÚÈþÈÁ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¡¢¥æ¥¿¡¦¥ì¡¼¥ë¥À¥à¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë