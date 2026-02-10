ÉÔ¶þ¤ÎÎ¶¡¦ÃçÎÓ·½¡¢ÃÎÎ¬¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿Æ¨¤²ÀÚ¤ê¥È¥Ã¥×¡¢ÂçµÕÅ¾¤ØÂ³Ý¤«¤ê¤Î¸Ä¿Í4¾¡ÌÜ¡Ö¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¸±¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÌÜÀè¤Î°ì¾¡¤òÄÏ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÉÔ¶þ¤ÎÎ¶¤¬²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×2·î9Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏU-NEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬ºòÇ¯12·î°ÊÍè¤Î¸Ä¿Í4¾¡ÌÜ¤ò³ÍÆÀ¡£»î¹ç¸å¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÄü¤á¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ´¤Æ¤ª¸«ÄÌ¤·¡ªÃçÎÓ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥×¥í¤Îµ»¤¬¸÷¤ëÀäÉÊ¡Èº¹¤·¹þ¤ß¡É
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢ÃçÎÓ¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¡£ÃçÎÓ¤ÏÅì1¶É¤Ë1¿Í¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Ç3000ÅÀ¤òÆÀ¤ë¤È¡¢¼¡¶É¤Ï¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Î¢¥É¥é¤Î4000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤ò²ÃÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤â·Ú²÷¤ÊÇ×¤µ¤Ð¤¤Ç¾ì¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ê¡¢Æî¾ì¤Ø¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡Æî2¶É¡¢ÃçÎÓ¤Ï¥É¥é¤Î2Åû¤¬°Å¹ï¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¼ê¡£ÂÐ»Ò¤Îâ¤¤¬ÌÄ¤±¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃæÈ×¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥ó5º÷ÂÔ¤Á¤Ç¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£¥¿¥ó¥ä¥ª»Å³Ý¤±¤ÎÀõ¸«¤¬¥Æ¥ó¥Ñ¥¤ÂÇÇ×¤Ç5º÷¤òÀÚ¤ê¡¢ÃçÎÓ¤Ï¥ê¡¼¥Á¡¦¥É¥é3¤Î1Ëü2000ÅÀ¤ÇÂçÉý²ÃÅÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Æî3¶É2ËÜ¾ì¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÀõ¸«¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ë¤è¤ë¥ê¡¼¥Á¹çÀï¡£¤³¤³¤ÇÃçÎÓ¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æº´¡¹ÌÚ¤Ø´í¸±Ç×¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ó¥º¤Ç¡Èº¹¤·¹þ¤ß¡É¤òÁªÂò¤·¡¢¤³¤ì¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¥ª¡¼¥é¥¹¤Ø¡£Æî4¶É¤Ï3ËÜ¾ì¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Àõ¸«¤¬¥é¥¹²óÈò¤Î¥¢¥¬¥ê¤ò·è¤á»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡12Àï¤Ö¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¤â¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¼êÊü¤·¤Ç¤Ï´î¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿ÃçÎÓ¡£¥ª¡¼¥é¥¹¤Çº´¡¹ÌÚ¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶¯¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÆÍÇË¤Ë¤Ï¡Ö14¾¡¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Î1¾¡¤¬¤ä¤Ã¤È°ì¤Ä¾Ã¤»¤¿¡×¡Ö¥È¥Ã¥×¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¼è¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¯¥¦¥¤¥ó¥¯¤ò¤¹¤ëÍÛ¥¥ã¤Ã¤×¤ê¤âÈäÏª¡£¥Á¡¼¥à¤Ï²áµî2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤Û¤ÜÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢²¿¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤¯¡¢¡Ö¤¤¤±¤ë¤¾ÃçÎÓ¡×¡Ö¤¢¤È13¾¡¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¥¡ª¡×¤ÈÇ®¤¤À¼±ç¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë4Ëü4700ÅÀ¡¿¡Ü64.7
2Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë3Ëü2500ÅÀ¡¿¡Ü12.5
3Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü5200ÅÀ¡¿¢¥14.8
4Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡Ý2400ÅÀ¡¿¢¥62.4
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë