Å·³¤Í´´õ¡¢Éþ¤Ï2980±ß¤ä3980±ß¡¡¼ÁÁÇ¤ÊÀ¸³è¤Ö¤êÌÀ¤«¤¹¡¡Êª»ý¤Á¤Ï¡Ö¤¶¤â¥¹¥Ã¥´¤¤¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¸å9¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ÁÁÇ¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¶µ¤¨»Ò¤Ë¾Ð´é¡ª21Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Å·³¤Í´´õ
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Å·³¤¤Î7ºÐ²¼¤«¤é¤ÎÄï¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢Å·³¤¤¬»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Ï1980±ß¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÅ·³¤¤Ï¡Ö¤»¤á¤Æ2980±ß¡×¤ÈÈ¿±þ¡£MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤é¤¬¡Ö¤½¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÉþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Å·³¤¤Ï¡Ö2980±ß¤È¤«3980±ß¤âÃå¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Êª»ý¤Á¤Ï¡Ö¤¶¤â¥¹¥Ã¥´¤¤¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¶µ¤¨»Ò¤Ë¾Ð´é¡ª21Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Å·³¤Í´´õ
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Å·³¤¤Î7ºÐ²¼¤«¤é¤ÎÄï¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢Å·³¤¤¬»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Ï1980±ß¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÅ·³¤¤Ï¡Ö¤»¤á¤Æ2980±ß¡×¤ÈÈ¿±þ¡£MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤é¤¬¡Ö¤½¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÉþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Å·³¤¤Ï¡Ö2980±ß¤È¤«3980±ß¤âÃå¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Êª»ý¤Á¤Ï¡Ö¤¶¤â¥¹¥Ã¥´¤¤¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£