Â¼À¥¿´³ñ¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾¤ÇÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û

¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¶¥µ»¤Ç¤ÏÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
10Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¡¢Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤à¤é¤»¡¦¤³¤³¤â¡ËÁª¼ê¡Ê21¡Ë¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ç½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
3²ó¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¤2²ó¤Î¹ç·×ÅÀ¤Ç¶¥¤¦·è¾¡¡£
¤Þ¤º¤Ï3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î´äÞ¼Îï³Ú¡Ê¤¤¤ï¤Ö¤Á¡¦¤ì¤¤¤é¡ËÁª¼ê¡Ê24¡¢ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯4°Ì¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢2°Ì¡Ë¤¬1²óÌÜ¤«¤éÂçµ»¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤¤¤¤Ê¤ê¹âÆñÅÙ¤Îµ»¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É1260¤ò·è¤á¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¤½¤Î´äÞ¼Áª¼ê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Í½Áª2°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½÷²¦¤ÎÂ¼À¥Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
½Ä3²óÅ¾¡¢²£¤Ë4²óÅ¾²ó¤ëÂçµ»¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃåÃÏ¤µ¤»89ÅÀÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢1²óÌÜ¤ò½ª¤¨Â¼À¥Áª¼ê¤¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¾Ð´é¤Ç´ÑµÒ¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£
½é½Ð¾ì¤ÎÎëÌÚË¨¡¹Áª¼ê¡Ê18¡¢º£µ¨WÇÕÂè2Àï3°Ì¡Ë¤Ï2ËÜÌÜ¤Ë4²óÅ¾¤ò·è¤áÀÚ¤ê¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿¼ÅÄçýè½Áª¼ê¡Ê19¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢3°Ì¡¦º£µ¨WÇÕ1¾¡¡Ë¤â3²óÅ¾È¾¤ò¤¤Ã¤Á¤êÃåÃÏ¤·¡¢3²óÌÜ¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
ºÇ½ª3²óÌÜ¤ÇµÕÅ¾¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¿¼ÅÄÁª¼ê¡¢´äÞ¼Áª¼ê¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÃåÃÏ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤·¤Æ»ÃÄê3°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿Â¼À¥Áª¼ê¤ÏºÇ½ª3²óÌÜ¡£
½Ä3²óÅ¾¡¦²£4²óÅ¾¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ò´°àú¤Ë·è¤á¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó89ÅÀÂæ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·ÂçµÕÅ¾¡£
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¶â¥á¥À¥ë¡¢º£¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼À¥¿´³ñÁª¼ê¡§
¤¤¤ä¡¼¤â¤¦¸½¼Â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤«¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¡¢Ì´¸«¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤Ç¤âËÜÅö3ËÜ¤È¤â¹¶¤á¤¿»ÑÀª¤ÇÄ©¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°¤«¤é·è¤á¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢1ËÜÌÜ¤«¤é40¤ä¤Ã¤Æ¡¢2ËÜÌÜ¤Ï40ÁÀ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢12¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤ËÂç²ñ¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¼¥á¥À¥ë¤Î»þ¤â½Å¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶â¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿½Å¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë½Å¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚË¨¡¹Áª¼ê¤Ï6°Ì¡¢¿¼ÅÄçýè½Áª¼ê¤Ï9°Ì¡¢´äÞ¼Îï³ÚÁª¼ê¤Ï11°Ì¤À¤Ã¤¿¡£