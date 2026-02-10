»³ÅÄ¾ÍÊ¿¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Íå¿ËÈ× Âè528²ó Amazfit Active Max¼Âµ¡¤ò»î¤·¤¿¡¢¡ÈÁ´ÉôÆþ¤ê¡É¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤¤¡©
Zepp Health Corporation¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥ÉAmazfit¤«¤é¿·À½ÉÊ¡ÖAmazfit Active Max¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï28,900±ß¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ²Á³ÊÂÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤À¡£Æü¾ï¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Active¥·¥ê¡¼¥º¤ÏActive 2 Square¡¢Active 2¡¢Active¡¢Active Edge¤¬´ûÂ¸À½ÉÊ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎActive Max¤Ï¤½¤ÎºÇ¾å°Ì¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍ×Ë¾¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿µ¡Ç½¤È¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
3Ëü±ß°Ê²¼¤ÇÁ´ÉôÆþ¤ê¡¢Active¥·¥ê¡¼¥ººÇ¾å°Ì¥¦¥©¥Ã¥Á
¤Þ¤º¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ºÇÂçµ±ÅÙ¤¬MAX¤À¡£3,000¥Ë¥È¤È¤¤¤¦ÌÀ¤ë¤µ¤Ê¤éÄ¾¼ÍÆü¸÷²¼¤Ç¤â»ëÇ§À¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£
¼¡¤Ë¡¢1.5¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿AMOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£¤µ¤é¤ËºÇÂç25Æü´Ö¶îÆ°¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤ÎÂß¤·½Ð¤·ÉÊ¤òÏÓ¤ËÁõÃå¤·¡¢1Æü¿ôÉ´·ï¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯¾õÂÖ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢15Æü´Ö¤ò·Ð²á¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç»Ä¤êÍÆÎÌ¤Ï13%¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎµÏ¿¤ò¤µ¤»¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é25Æü´Ö¶îÆ°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢É®¼Ô¤Î»ÈÍÑ´Ä¶¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë°ìÅÙ½¼ÅÅ¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½½Ê¬¤ËÄ¹¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢OpenAI¤ÎGPT-4o¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿AI²»À¼Áàºî¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖZepp Flow¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢ÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ëÁàºî¤ä¡¢AI¤È¤Î²ñÏÃ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤â4GB¤È¡¢²»³Ú¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥×¤ÎÍøÍÑ¤ËÉÔ¼«Í³¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ»îÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazfit Active Max¡×¡£5Ê¬¤Î¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È
¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¤Æ5Ê¬¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë
Zepp Flow¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È
²Á³Ê¤Î¹â¤¤¾å°Ìµ¡¼ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬3Ëü±ß°Ê²¼¤Î²Á³Ê¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤À½ÉÊ¤À¡£
ÀßÄêÍÑ¤ÎZepp¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢Â¬Äê¤·¤¿¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤òGoogle Fit¤È¶¦Í¤·¤ÆÅý¹ç¤·¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¼ê¸µ¤Ç¤Ï¥¨¥ì¥³¥à¤ÎÂÎÁÈÀ®·×¤È¤ÎÏ¢Æ°¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
ÅëºÜAI¤ÎZepp Flow¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤âÎÉ¹¥¤À¡£µ¯Æ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ï2»þ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ëÀÖ¤È4»þ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ëÀÄ¤Î2¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢ÀÖ¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢²»À¼¤ÎÄ°¤¼è¤ê¥â¡¼¥É¤Çµ¯Æ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ·×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤ì¤Ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ã±½ã¤ÊÄ¹²¡¤·¤Ç¤ÏZepp Flow¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÅÙ¡¢¥Ü¥¿¥ó¤òÃ»¤¯²¡¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¥â¡¼¥É¤ò²ò½ü¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÄ¹²¡¤·¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤Ï²þÎÉ¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡£
2½µ´Ö°Ê¾åÏÓ¤ËÁõÃå¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤â¤Æ¤ÐËþÂ¤À
¡Ö²èÌÌ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¡×¡¢¡Ö¡û¡û¤Î²ñ°÷¥«¡¼¥É¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¡×¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁàºî¤ò²»À¼¤À¤±¤Ç»Ø¼¨¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó°ìÈÌÅª¤ÊÀ¸À®AI¤È¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÌÀÆü¤ÎÅ·µ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¡û¡û±Ø¤«¤é¡û¡û¹Ô¤¤Î¼¡¤ÎÅÅ¼Ö¤Ï²¿»þ²¿Ê¬¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡Ö5Ê¬¤¿¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¡×¤ÏÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ö5Ê¬¤Î¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡×¤Ê¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ê¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤É¤í¤Ã¤³¤·¤¤¡£
ÆüËÜ¸ì²»À¼¤ÎÇ§¼±Î¨¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¿Íº®¤ß¤Ê¤É¤Ç¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²óÅú¤Ï»þ·×¤¬²»À¼¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë¡£ÀÖ¥Ü¥¿¥ó¤ò¤â¤¦°ìÅÙ²¡¤¹¤Ê¤É¡¢ÆÉ¤ß¾å¤²¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢²èÌÌ¾å¤Î²óÅú¥Æ¥¥¹¥È¤â¤í¤È¤â¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²óÅú¼«ÂÎ¤â¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤âÄ´À°¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£
²»À¼±þÅú¤òTPO¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÀßÄê¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤«¤¤¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤â¡Ö²»À¼±þÅú¤ò¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤ÇÀßÄê¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Î¤ÏÊØÍø¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò»È¤¦Â¿¤¯¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁàºîÊýË¡¤ò³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¤¿¤É¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ßÀ¸À®AI¤Ï¡È¿·¤·¤¤Åö¤¿¤êÁ°¡É¤Ë¤Ê¤ë
¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Ï¤«¤Ê¤êÁêÀ¤Î¤¤¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£²¿¤·¤í¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¤³¤È¤ÏÅ¬Åö¤Ê¼«Á³¸À¸ì¤ÇÍê¤á¤Ð²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢ÀßÄê¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦µ¤·Ú¤µ¤¬¤¤¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢Bluetooth¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ò»È¤¤¡¢ÄÌÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¿Í¡¹¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤È¤¡¢ÆÈ¤ê¸À¤ò¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Çµ¤Ì£¤¬°¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¿ÍÎà¤Ï¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤Ë¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤êÍê¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¸÷·Ê¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¿·¤·¤¤Åö¤¿¤êÁ°¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Ãø¼Ô : »³ÅÄ¾ÍÊ¿ ¤ä¤Þ¤À¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤ ¥Ñ¥½¥³¥óóÕÌÀ´ü¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥Õ´ØÏ¢¤Îµ»ö¤ò³Æ»æ»ï¤Ë´ó¹Æ¡£¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÊë¤é¤·¤òÄó°Æ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤Åö¤¿¤êÁ°¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥×¥ì¥¹´©¤Î¡Ö¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¤Ç¤¤ëOutlook¡×¤Ê¤É¤ÎÃø¼Ô¡£¢£¸Ä¿Í¥Ö¥í¥°¡§»³ÅÄ¾ÍÊ¿¤Î No Smart, No Life ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
