¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢ÄÌ»»296ËÜÎÝÂÇ¤Î¥ª¥º¥Ê¤ò³ÍÆÀ¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÄãÂÇÀþ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ØÀÑ¶ËÊä¶¯
¢¡ ¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ2ÅÙ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÂÇ¼Ô¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ø
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬FA¤Î¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥ª¥º¥ÊÁª¼ê¡Ê35¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÊÆÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£·ÀÌó¤Ï1Ç¯1200Ëü¥É¥ë¤È¤µ¤ì¡¢Íèµ¨¤ÎÁê¸ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥ª¥º¥Ê¤Ï2013Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤ÇMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢ÄÌ»»296ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2017Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.312¡¢37ËÜÎÝÂÇ¡¢124ÂÇÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎÃ»½Ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÂÇ·â2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î40ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Íâ2024Ç¯¤Ë¤ÏÁ´162»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.302¡¢39ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.925¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¡¼¥°3·æ¤ËÆþ¤ë³èÌö¤ò¼ý¤á¡¢MVPÅêÉ¼4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ºòµ¨¤Ï145»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.232¡¢21ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.756¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï¥Á¡¼¥àÁíÆÀÅÀ¡¦ËÜÎÝÂÇ¡¦OPS¤¬ºòµ¨30µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¤ÈÄãÌÂ¡£º£¥ª¥Õ¤Ïºòµ¨31ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥í¥¦¡¢µå±ã½Ð¾ì¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ª¥Ï¡¼¥ó¤é¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÂÇÀþ¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£