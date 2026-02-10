Æ¯¤¤¹¤®¤À¤è¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¡ª¡¡½°±¡²ò»¶Á°Æü¡¢´±Î½¤È¸øÍÑ¼Ö¤ÏÈô¤Ó²ó¤ê¡¢»ö¸Î¤âµ¯¤¤¿......
1·î22Æü¡¢´±Î½¤¿¤Á¤ÏÊ¬¹ï¤ß¤ÎÆüÄø¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼óÁê´±Å¡¤Ë¤Ï¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¤é¤¬¼¡¡¹¤ËÍèË¬¡£¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤äÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤ÎÊ¬²Ê²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¸øÍÑ¼Ö¤¬³¦·¨¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤¿¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¿¦°÷¤Ï²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö²ò»¶ÊóÆ»¤«¤é²ò»¶¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢´±Å¡¤Ï¡ØÁíÍý¤ÎÍ½Äê¤ËÃÙ±ä¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦²ò»¶¤Þ¤Ç¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤í¡Ù¤È¡£¤¢¤ÎÆü¤â¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç³Æ²ñµÄ¤Î±¿±Ä¤ä»ñÎÁºîÀ®¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Æ±Æü¤Î·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ½ªÎ»¸å¡¢´´Éô´±Î½2¿Í¤¬¸øÍÑ¼Ö¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¡¢´±Å¡¤ò½ÐÈ¯¡£Ä¾¸å¤Î¸á¸å6»þ35Ê¬º¢¡¢¸øÍÑ¼Ö¤ÏÀÖ¿®¹æ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É6Âæ¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃËÀ¾èµÒ¤¬»àË´¡£´±Î½2¿Í¤ò´Þ¤àÃË½÷8¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£¸òÄÌÁÜºº²Ý¤Ï¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢½Å½ý¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¡Ê69ºÐ¡Ë¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Î¿¦°÷¤ÏÈèÏ«´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¸ì¤ë¡£
¡ÖÁíÍý¤Ï»Å»öÇ®¿´¤ÇÆÍÈ¯Åª¤Ê»Ø¼¨¤ä¥ì¥¯¡Ê´±Î½¤é¤Ë¤è¤ë³Æ¼ï»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¡Ë¤ÎÍ×ÀÁ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁíÍý¤Î»ÑÀª¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¡ØÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡Ù¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë´±Å¡´´Éô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÎ®¤¬¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁªÂò¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤¯²¼Î®¤Î¶ÈÌ³¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡×
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÏºòÇ¯10·î21Æü¡¢¾åÌî¸°ìÏº¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤Ë¡Ö¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤È½¾¶È°÷¤ÎÁªÂò¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿Ï«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤¡×¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¹â»Ô°õ¤ÎàÆ¯¤¤¿¤¤²þ³×á¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡£»Ø¼¨¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼ÔÀ¯ºöÄ´ºº²ñ¤ÎÄó¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¡£Ï«Æ¯À¯ºö¡¦¿Í»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹Â¾å·ûÊ¸¡Ê¤ß¤¾¤¦¤¨¡¦¤Î¤ê¤Õ¤ß¡Ë»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÄó¸À¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¡¢½êÆÀ¸þ¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡ØÆ¯¤¯¤Ù¤¤È¤¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¤Æ¯¤¼ê¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¹ñ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌäÂê¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ãæ¾®´ë¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï¤À¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤ò´Þ¤á¹ñÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê´´Éô¤ÏÃ²Â©¤¹¤ë¡£
¡Ö¹ñ¤Ï¹âÎðÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÆ°°÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½À¯¸¢¤Ç²ÃÂ®¤·¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£´±Ä£³¹¤â¸øÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤ä³ÆÀßÈ÷¤Î°Ý»ý¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¹âÎðÏ«Æ¯¼Ô¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µëÍ¿¿å½à¤â·î¼ý20Ëü±ß¤Û¤É¤¬Áê¾ì¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤¬Íè¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
1·îËö¤ÎÁíÌ³¾ÊÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤Ï7004Ëü¿Í¡Ê25Ç¯Ê¿¶Ñ¡Ë¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹âÎð¼Ô¤È½÷À¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ëÏ«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤Î³ä¹ç¤Ï26.5¡ó¡ÊÁ°Ç¯Èæ0.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡Ë¡¢½¢¶ÈÎ¨¤Ï26¡ó¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¹Â¾å»á¤Ï¹âÎðÏ«Æ¯¼Ô¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö2024Ç¯¤ÎÏ«Æ¯ºÒ³²¤Ë¤è¤ë»à½ý¼Ô¿ô¡ÊµÙ¶È4Æü°Ê¾å¡ËÌó13Ëü6000¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢30¡ó¤¬60ºÐ°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£Å¾ÅÝ¤äÄÆÍî¤Ê¤É¹âÎð¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ö¸Î¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£4·î¤«¤é¤ÏË¡²þÀµ¤Ç¹âÎðÏ«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Î°ÂÁ´±ÒÀ¸ÂÐºö¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¸øÍÑ¼Ö»ö¸Î¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï69ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¹âÎðÏ«Æ¯¼Ô¤¬¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò·èºö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢·üÇ°¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤¹¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤ÎÏ«Æ¯´ð½àË¡¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯µ¬À©¤Î´ËÏÂ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¿³µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Îµ¬À©¶¯²½¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¿Ê¤á¤ëµÄÏÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Îµ¬À©´ËÏÂ»Ø¼¨¤Ç¿³µÄ²ñ¤Ï¶õÃæÊ¬²ò¾õÂÖ¤Ë¡£Æ¯¤¤¿¤¤²þ³×¤ÏÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ç·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¹Â¾å»á¡Ë
À®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤ÏAI¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É17¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¤Ë´±Ì±Åê»ñ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºòÇ¯11·î¤ËÈ¯Â¡£¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¡ÖÅê»ñ¤ÎÀ©Ìó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ðÈ×À°È÷¡×¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¡£
¸øÍÑ¼Ö»ö¸Î¤ÇÉé½ý¤·¤¿2¿Í¤Î´±Å¡´´Éô¤Ï¡¢¤³¤Î²ñµÄ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò