¥Æ¥ì¥Ó²°¤ÎÀ¼ Âè102²ó ¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¥¥¦¥¤D¤³¤È¾®¹âÀµÍµ»á¡¢ÀéÄ»¤¬¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Þ¤¯¤ë¡ÈÊÑ¤Ê¸½¾Ý¡É¤òÀ¸¤à¡Ö¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÆ°¤¡×¤Î°Õ¼±
¡ü¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÊüÁ÷ºî²È¡¢µÓËÜ²È¤¿¤Á¤ò¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÂº·É¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤Æ¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢ºî¤ê¼ê¤ÎÁÇ´é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¥Æ¥ì¥Ó²°¤ÎÀ¼¡×¡£º£²ó¤Î¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË23:17¡Á)¤Ç¡¢¥¥¦¥¤ÊÁ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¡Ö¥¥¦¥¤D¡×¤³¤È¾®¹âÀµÍµ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¥ï¥«¥á¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Î²è¤ä¡¢¥·¡¼¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤Î²»¤òÍî¤È¤¹ÊÔ½¸¤ò²¿ÅÙ¤âÆþ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥»¥ó¥¹¤ËÀéÄ»¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤¯¤ë¾®¹âD¤ÎVTR¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÉáÄÌ¤Ë(±ÇÁü¤ò)¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¤è¤ê¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¸½¾Ý¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡½¡½¡£
¾®¹âÀµÍµ1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¡£°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢À©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¸¥ç¡¼¥º¡×¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¡Ø¤Á¤Á¤ó¤×¤¤¤×¤¤¡Ù¡Øº£¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡×¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦Éüµ¢¸å¤Ï¡¢¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡û¡Ö¤¿¤À¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡×
¡½¡½Á°²óÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀéÍÕÍªÌð¤µ¤ó¤¬¡¢¾®¹â¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤¯ÀéÄ»¤µ¤ó¤Ë¡Ø²¿¤ä¤³¤ÎV¡Ù¡Ø¤ªÁ°¥Ü¥±¤¹¤®¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¥¦¥¤D¤µ¤ó¤ÎVTR¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤»Å³Ý¤±¤¬Â¿¤¯¤Æ¥¯¥»¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹(¾Ð)¡£Ì¾¸Å²°½Ð¿È¤Ç¾Ð¤¤¤ÎÊ¸²½¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Âçºå¤ËÍè¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Âçºå¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¾Ð¤¤¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤ò¾Ð¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡£
¡½¡½ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤ò¡ÖVTR¤òºî¤Ã¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬ÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ã¤Æ¡¢ÁêÅöÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀéÄ»¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î´ä°æ(Í¦µ¤)¤µ¤ó¤Î²ó¤Ç¥ï¥«¥á¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Î¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤º¤ó¤Î¤ä¤¹¤µ¤ó¤Î²ó¤Ç¡¢³Æ¥·¡¼¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤Î²»¤ò¥ª¥Õ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²¿¥·¡¼¥ó¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦±é½Ð¤Ç¤¹¡£ÊÔ½¸¤ò¡Ö°ìÃ¶ÉáÄÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤ÎÁ°¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤ò¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¾¯¤¢¤ê¡¢Á´ÎÏ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)
¡½¡½¤ª¤«¤·¤Ê´¶¤¸¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬¤ÇºÇ¶áµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥ï¥«¥á¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Î¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ï¥«¥á¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤·¿§¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤³¤ó¤ÊºÇ¹â¤Ê¤ä¤Ä¡¢¤·¤«¤âÁ¥¤Î¾å¤Ç¤ä¤ó¤Î!?¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤È¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¥×¥ì¥Ó¥å¡¼(»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯)¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÂ¿¤¤¤ó¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤¹¤«? ¤³¤ó¤Ê¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤¤¤ó¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¹âÌÚ¿Ìé¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÉáÄÌ¤è¤êÂ¿¤¤¤±¤É¡¢º£¸À¤¦¤Æ¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤è¤ê¶¯Ä´¤·¤í¡¢¤È¡£
¤º¤ó¤Î¤ä¤¹¤µ¤ó¤Î»þ¤â¡¢¤ä¤¹¤µ¤ó¤¬½÷¤Î»Ò¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Á¤ç¤Ã¤È²»¤ò¥ª¥Õ¤Ã¤Æ»Ä¤·¤¿¤é¡¢¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤éÂ¾¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇËÜÈÖ¤ÇÀéÄ»¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤ª¤«¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¤¤¤¦(¾Ð)
³§¤µ¤ó¡¢ËÍ¤¬¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ê¥¹¥¯¤À¤È»×¤¦¤ó¤¹¤±¤É¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹âÌÚ¤µ¤ó¤¬³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¡×¤È¡£¤½¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤Ç¡¢½é´ü¤Îº¢¤ÎÊÑ¤Ê¸½¾Ý¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡û¿åÌÌ¤Ë±Ç¤ë¾®äØ¡Ä¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤
¡½¡½ÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¤Î²ó¤Ç¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í(¢¨ÆÍÇ¡¡¢´Å¤¤À¼¿§¤È¤Ê¤ê¡ÖÁêÀî¼·À¥¤ÏÆ¹Ä¹¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤è¡Á¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡Á¡×¤Ê¤É¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤¿)
Æ±¤¸²ó¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÎ¹¿Í¤¬ÆîÌîÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¹¥¿¡¼²Î¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤éÆîÌî¤µ¤ó¤ÎÃ´ÅöD¤È¡Ö¤¤¤¤Î¹»£¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤¼¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¥í¥±¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºî¶È¾ì¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎVTR¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤¤¤¤Î¹¤À¤Ã¤¿¤Í¤¨¡Á¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤¤¤ä¡¢ÉáÄÌ¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÖÂç¾æÉ×¤«?¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎÎ¹¤Ç¡¢ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖÆ°¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤É¤³¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢ÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¤¬Æ¹Ä¹Ãå¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤ó!¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤«¤Ê¤¢¡¢¤È¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤¬Èà½÷¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÄ(¾»¿Í)¤µ¤ó¤Ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾®äØÀéË¤µ¤ó¤Î²ó¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê±ÕÂÎ¤Ë¾®äØ¤µ¤ó¤Î´é¤¬±Ç¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÀéÄ»¤µ¤ó¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)
¾®äØ¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢°ÊÁ°¡Ø¤Á¤Á¤ó¤×¤¤¤×¤¤¡Ù(MBS¥Æ¥ì¥Ó)¤ä¡Øº£¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡×¡Ù(ABC¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¥í¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¤Õ¤È¿åÌÌ¤Ë´é¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¾®äØ¤µ¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Ã¤ÁÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¿åÌÌ¤Ë´é¤ò±Ç¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®äØ¤µ¤ó¤â²÷¤¯¡Ö¤¢¡¢¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ´é¼Ì¿¿¤ÎÁÇºà¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Î±ÇÁü¤ò»£¤ë»þ¤Ë¡¢»£±Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ö¤³¤ì¤òÈ¿¼Í¤µ¤»¤¿¤¤¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¨¤¨?¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢µ»½Ñ¥Á¡¼¥à¤¬Í¥½¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤¨! ÊÔ½¸¤ÇÆþ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í!?
¸å¤«¤éÊÔ½¸¤Ç²Ã¤¨¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤éËÍ¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£ÀéÄ»¤µ¤ó¤â¡Øº£¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¼Â¤Ï¡×¡Ä¡Ù¤Ç¡¢¾®äØ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÀÎ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿(¾Ð)
¡ü¾×·â¤ò¼õ¤±¤ëÀéÄ»¤Î»ëÌî¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¸«¤Æ¤ë!?¡×
¡½¡½ÀéÄ»¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«?
»ëÌî¤Î¹¤µ¤¬¤â¤¦¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£¡Ö¤½¤³¸«¤Æ¤ó¤Î!?¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ä°æ¤µ¤ó¤Î²ó¡£ºÇ¸å¡¢Á¬Åò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÆþÍá¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ë¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¡¢½ë¤¤¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÃ¦¤¤¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢°ìÈÖÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÃ¦°á½ê¤Î¥«¥´¤Î°ìÈÖ²¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ò½Ð¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢Ã¼¤Ã¤³¤Ë¤Á¤é¤Ã¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÔ½¸¤Ç»¶¡¹¸«¤¿¤Î¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Û¤ó¤Ê¤éÂç¸ç¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤ªÁ°¤âÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤È¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¸«¤Æ¤ë!?¡×¤È»×¤Ã¤Æ¾×·â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤ÇºÇ½é¤ËÃ´Åö¤µ¤ì¤¿²£ß·²Æ»Ò¤µ¤ó¤Î²ó¤«¤é¡¢ÀéÄ»¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÉþÁõ¤ÈÉ÷ËÆ¤Ç¡Ö¥«¥Ý¥¨¥¤¥é¡×¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼«Ê¬¤¬ÀÎ¡¢°û¿©Å¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢ÉþÁõ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÇÉ¼ê¤Ê¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±Ç¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢ËÜÅö¤Ï(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¬´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤ÎÎ¾¼´¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤â¤¦ÐªÎ¥¤·¤Æ¤Æ¡£¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹(¾Ð)
¡½¡½¤½¤ì¤Ï°Õ³°¤Ç¤¹¡£
ÅÄ¼Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤È¤«¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¿§¤ÎÉþÃå¤È¤ó¤Í¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö(º£Ãå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤ÎÊÁ¤¬)¥ì¥â¥ó¤ä¤í¡×¸À¤¦¤Æ¡¢¡ÖÃ¦¤¤¤À¤éÃæ¡¢»ÞÆ¦¤ä!¡×¤È¤«¸À¤¦¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤È¤«¤Ï¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡û¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿°û¿©¶È»þÂå
¡½¡½Àè¤Û¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
ËÍ¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢´ØÀ¾¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£À©ºî²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤é¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À©ºî²ñ¼Ò¤Ã¤Æ°ìÄê¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤éÆÈÎ©¤¹¤ë¤â¤ó¤ä¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¤Ç¤â¡¢3Ç¯¤¸¤ã¤Ê¤ó¤Ë¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢6Ç¯¤Ç¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¡¢9Ç¯²á¤®¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢ËÍ¤Î»×¤¦ÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éºî¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼¡¤Î¤³¤È¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Øº£¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡×¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤«¤é¡¢¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡Ö¼¡¤Î¤³¤È¡×¤È¤Ï?
³Ø¹»Ë¡¿Í¤ÇÆ¯¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢²Ç¤«¤é¡Ö¤¤¤¤²Ã¸ºÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë?¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°û¿©Å¹¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢²´éÚ¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ»ëÄ°Î¨¤Ç¤·¤«¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬²´éÚ¤Î¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ä¾ÀÜ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤Æ¡£À¹¤ê¾å¤²¤ì¤ÐÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Û¤É¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¤¿¤À¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ê¤ó¤ÇËÜÉô¤«¤é¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¡×¡Ö¸¶²ÁÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡¢Íø±×Î¨¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢¤â¤¦³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Ì£¤¬60ÅÀ¤Ç¤â¡¢40ÅÀ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤é100ÅÀ¤Î°õ¾Ý¤Çµ¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¡¢¤¹¤´¤¤È¯¸«¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
¥Æ¥ì¥Ó¶È¤â°û¿©¶È¤ÎËµ¤éºÙ¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢3Å¹ÊÞ¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤¿Å¹¤âÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤ÆÇäµÑ¤·¤Æ¡¢¡Ö°û¿©Íî¤ÁÃå¤¯¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Øº£¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡×¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿·¤·¤¤ÈÖÁÈ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤·¤¿¤È¤¤«¤é»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥Æ¥ì¥Ó¤òºî¤ë¿¦¿Í¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë»þ¤¬É¬¤º¤¯¤ë
(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¿ÍÀ¸¤Ç»Õ¾¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?
2¸Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤ÎÄÅÌî°ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Çº£¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤Î¿ÍÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Î¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ï²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï±é½Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥í¥Ï¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤µ¤ó¤È¤«Èþ½Ñ¤µ¤ó¤È¤«¡¢À©ºî¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¡¢ÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»Õ¾¢¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£¤ÏÇÛ¿®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤âÁ´¹ñ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«?
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÎ¾¿Æ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î10¡Á15Ç¯¤°¤é¤¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤â²¿¤·¤Æ¤ó¤Î?¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤ò¡¢TVer¤Î¥ê¥ó¥¯Á÷¤Ã¤¿¤é´¶ÁÛÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
¡½¡½YouTube¤ä¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤òºî¤ë¿¦¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÀè¡¢Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ºÇ½é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤Ç¤¤¿º¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¤ª¤â¤í¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤³¤Î½é¤á¤Æ¸«¤ë¤ï¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¤À¤ó¤À¤óÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ë°¤¤¬Íè¤Æ¡¢¤½¤³¤ËYouTube¤¬Íè¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Þ¤¿¼«Í³¤Ë¤ä¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤Î¤ä¡¢¿·¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¤ï¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£
¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿À°¤¦»þÂå¤¬Íè¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤Ë¡¢¤¤¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Ê¤¬¤éË°¤¤µ¤»¤º¤Ëºî¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¡¢ÀäÂÐ¤Þ¤¿ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë»þ¤¬¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌò³ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿¦¿Í¤ÎÌò³ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤Þ¤¿¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ûÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡ØSPEC¡Ù¤òºÆ¸½
¡½¡½º£¸åºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤³¤ó¤À¤±¼ã¤¤»Ò¤¬¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤¦Êý¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤¦¤ï¡¢²¶¥Æ¥ì¥Ó±Ç¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥Æ¥ì¥Ó¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ï¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¸À¤¦¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Ã¤«¤é10Ç¯¤Ê¤ó¤«¡¢¤½¤Î»×¤¤½Ð¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤ï¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ °ìÈÖ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÈÖÁÈ¤ò°ì¤Äµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é?
¤³¤ìÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¥É¥é¥Þ¤Î¡ØSPEC¡Á·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¸ø°ÂÂè¸Þ²Ý Ì¤¾Ü»ö·ïÆÃÊÌÂÐºö·¸»ö·ïÊí¡Á¡Ù(TBS)¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÍ¤ÏÄé(¹¬É§)´ÆÆÄ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£ÊÔ½¸¤ËÇº¤ó¤À¤ê¡¢¹½À®¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¼¤Ã¡×¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢°ì¸Ä¤º¤Ä¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ö¤ï¡¼¤Ã¤Æ»æ¤Ë½ñ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÅöËã(¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á)¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ö¥Ð¡¼¤Ã¡×¤ÆÇË¤¤¤Æ¾å¤ËÅê¤²¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥µ¡¼¤Ã¡×¤Æ»¶¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«²¿¤«¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ã¤Æ¡£¼ÂºÝ¡¢²¿¤â·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡¢¹àÌÜ¤ò½ñ¤½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¡¢³Ú¤·¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤(¾Ð)
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢°ìÈÖ¤ÏÄé´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£Äé´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¡Ø¤Ü¤¯¤é¤ÎÍ¦µ¤ Ì¤ËþÅÔ»Ô¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¡¢¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡Ø¥±¥¤¥¾¥¯¡Ù(TBS)¡¢¡ØTRICK¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¡Ä¡Ä¡Ö¤¢¤ì¡¢¤³¤ì¤â¤³¤ì¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
±Ç²è¤È¤«¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ´ðËÜÅª¤ËÎ®¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò»£¤ë¤Î¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤Î´¶¾ð¤¬Æ°¤¯¤È¤³¤í¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸½¾ì¤ò°ìÀ¸·üÌ¿Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äé¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ã¤Æ´¶¾ð¤ÎÆ°¤Êý¤¬¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Î®¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤Î´¶¾ð¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ì¤òÅð¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£Wikipedia¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤éËÍ¤Î¹â¹»(°¦ÃÎ¹â¹»)¤ÎÀèÇÚ¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤â±¿Ì¿¤«¤È»×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²¿¤«°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹!
¼¡²ó¤Î¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤Ï¡Ä
¡ØDARK13 ÍÙ¤ë¥¾¥ó¥Ó³Ø¹»¡ÙÄé¹¬É§´ÆÆÄ¡¡(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
¸ÍÉôÅÄÀ¿(¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ) ¤È¤Ù¤¿¤Þ¤³¤È ¥é¥¤¥¿¡¼¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¿¥â¥ê³Ø¡Ù¡Ø1989Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ã»Ò¡Ù¡Ø¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓÏÀ¡Ù¡ØÁ´Éô¤ä¤ì¡£¡Ù¡ØÇä¤ì¤ë¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø»Ë¾åºÇÂç¤ÎÌÚÍËÆü¡Ù¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î»þÂå¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø²¦¼Ô¤ÎÄ©Àï¡Ù¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÊüÁ÷ºî²È¡¢µÓËÜ²È¤¿¤Á¤ò¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÂº·É¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤Æ¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢ºî¤ê¼ê¤ÎÁÇ´é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¥Æ¥ì¥Ó²°¤ÎÀ¼¡×¡£º£²ó¤Î¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË23:17¡Á)¤Ç¡¢¥¥¦¥¤ÊÁ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¡Ö¥¥¦¥¤D¡×¤³¤È¾®¹âÀµÍµ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¾®¹âÀµÍµ1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¡£°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢À©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¸¥ç¡¼¥º¡×¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¡Ø¤Á¤Á¤ó¤×¤¤¤×¤¤¡Ù¡Øº£¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡×¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦Éüµ¢¸å¤Ï¡¢¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡û¡Ö¤¿¤À¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡×
¡½¡½Á°²óÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀéÍÕÍªÌð¤µ¤ó¤¬¡¢¾®¹â¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤¯ÀéÄ»¤µ¤ó¤Ë¡Ø²¿¤ä¤³¤ÎV¡Ù¡Ø¤ªÁ°¥Ü¥±¤¹¤®¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¥¦¥¤D¤µ¤ó¤ÎVTR¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤»Å³Ý¤±¤¬Â¿¤¯¤Æ¥¯¥»¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹(¾Ð)¡£Ì¾¸Å²°½Ð¿È¤Ç¾Ð¤¤¤ÎÊ¸²½¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Âçºå¤ËÍè¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Âçºå¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¾Ð¤¤¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤ò¾Ð¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡£
¡½¡½ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤ò¡ÖVTR¤òºî¤Ã¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬ÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ã¤Æ¡¢ÁêÅöÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀéÄ»¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î´ä°æ(Í¦µ¤)¤µ¤ó¤Î²ó¤Ç¥ï¥«¥á¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Î¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤º¤ó¤Î¤ä¤¹¤µ¤ó¤Î²ó¤Ç¡¢³Æ¥·¡¼¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤Î²»¤ò¥ª¥Õ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²¿¥·¡¼¥ó¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦±é½Ð¤Ç¤¹¡£ÊÔ½¸¤ò¡Ö°ìÃ¶ÉáÄÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤ÎÁ°¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤ò¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¾¯¤¢¤ê¡¢Á´ÎÏ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)
¡½¡½¤ª¤«¤·¤Ê´¶¤¸¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬¤ÇºÇ¶áµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥ï¥«¥á¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Î¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ï¥«¥á¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤·¿§¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤³¤ó¤ÊºÇ¹â¤Ê¤ä¤Ä¡¢¤·¤«¤âÁ¥¤Î¾å¤Ç¤ä¤ó¤Î!?¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤È¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¥×¥ì¥Ó¥å¡¼(»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯)¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÂ¿¤¤¤ó¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤¹¤«? ¤³¤ó¤Ê¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤¤¤ó¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¹âÌÚ¿Ìé¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÉáÄÌ¤è¤êÂ¿¤¤¤±¤É¡¢º£¸À¤¦¤Æ¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤è¤ê¶¯Ä´¤·¤í¡¢¤È¡£
¤º¤ó¤Î¤ä¤¹¤µ¤ó¤Î»þ¤â¡¢¤ä¤¹¤µ¤ó¤¬½÷¤Î»Ò¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Á¤ç¤Ã¤È²»¤ò¥ª¥Õ¤Ã¤Æ»Ä¤·¤¿¤é¡¢¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤éÂ¾¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇËÜÈÖ¤ÇÀéÄ»¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤ª¤«¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¤¤¤¦(¾Ð)
³§¤µ¤ó¡¢ËÍ¤¬¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ê¥¹¥¯¤À¤È»×¤¦¤ó¤¹¤±¤É¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹âÌÚ¤µ¤ó¤¬³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¡×¤È¡£¤½¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤Ç¡¢½é´ü¤Îº¢¤ÎÊÑ¤Ê¸½¾Ý¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡û¿åÌÌ¤Ë±Ç¤ë¾®äØ¡Ä¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤
¡½¡½ÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¤Î²ó¤Ç¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í(¢¨ÆÍÇ¡¡¢´Å¤¤À¼¿§¤È¤Ê¤ê¡ÖÁêÀî¼·À¥¤ÏÆ¹Ä¹¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤è¡Á¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡Á¡×¤Ê¤É¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤¿)
Æ±¤¸²ó¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÎ¹¿Í¤¬ÆîÌîÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¹¥¿¡¼²Î¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤éÆîÌî¤µ¤ó¤ÎÃ´ÅöD¤È¡Ö¤¤¤¤Î¹»£¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤¼¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¥í¥±¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºî¶È¾ì¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎVTR¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤¤¤¤Î¹¤À¤Ã¤¿¤Í¤¨¡Á¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤¤¤ä¡¢ÉáÄÌ¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÖÂç¾æÉ×¤«?¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎÎ¹¤Ç¡¢ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖÆ°¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤É¤³¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢ÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¤¬Æ¹Ä¹Ãå¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤ó!¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤«¤Ê¤¢¡¢¤È¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤¬Èà½÷¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÄ(¾»¿Í)¤µ¤ó¤Ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾®äØÀéË¤µ¤ó¤Î²ó¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê±ÕÂÎ¤Ë¾®äØ¤µ¤ó¤Î´é¤¬±Ç¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÀéÄ»¤µ¤ó¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)
¾®äØ¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢°ÊÁ°¡Ø¤Á¤Á¤ó¤×¤¤¤×¤¤¡Ù(MBS¥Æ¥ì¥Ó)¤ä¡Øº£¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡×¡Ù(ABC¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¥í¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¤Õ¤È¿åÌÌ¤Ë´é¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¾®äØ¤µ¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Ã¤ÁÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¿åÌÌ¤Ë´é¤ò±Ç¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®äØ¤µ¤ó¤â²÷¤¯¡Ö¤¢¡¢¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ´é¼Ì¿¿¤ÎÁÇºà¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Î±ÇÁü¤ò»£¤ë»þ¤Ë¡¢»£±Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ö¤³¤ì¤òÈ¿¼Í¤µ¤»¤¿¤¤¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¨¤¨?¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢µ»½Ñ¥Á¡¼¥à¤¬Í¥½¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤¨! ÊÔ½¸¤ÇÆþ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í!?
¸å¤«¤éÊÔ½¸¤Ç²Ã¤¨¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤éËÍ¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£ÀéÄ»¤µ¤ó¤â¡Øº£¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¼Â¤Ï¡×¡Ä¡Ù¤Ç¡¢¾®äØ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÀÎ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿(¾Ð)
¡ü¾×·â¤ò¼õ¤±¤ëÀéÄ»¤Î»ëÌî¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¸«¤Æ¤ë!?¡×
¡½¡½ÀéÄ»¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«?
»ëÌî¤Î¹¤µ¤¬¤â¤¦¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£¡Ö¤½¤³¸«¤Æ¤ó¤Î!?¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ä°æ¤µ¤ó¤Î²ó¡£ºÇ¸å¡¢Á¬Åò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÆþÍá¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ë¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¡¢½ë¤¤¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÃ¦¤¤¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢°ìÈÖÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÃ¦°á½ê¤Î¥«¥´¤Î°ìÈÖ²¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ò½Ð¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢Ã¼¤Ã¤³¤Ë¤Á¤é¤Ã¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÔ½¸¤Ç»¶¡¹¸«¤¿¤Î¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Û¤ó¤Ê¤éÂç¸ç¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤ªÁ°¤âÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤È¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¸«¤Æ¤ë!?¡×¤È»×¤Ã¤Æ¾×·â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤ÇºÇ½é¤ËÃ´Åö¤µ¤ì¤¿²£ß·²Æ»Ò¤µ¤ó¤Î²ó¤«¤é¡¢ÀéÄ»¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÉþÁõ¤ÈÉ÷ËÆ¤Ç¡Ö¥«¥Ý¥¨¥¤¥é¡×¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼«Ê¬¤¬ÀÎ¡¢°û¿©Å¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢ÉþÁõ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÇÉ¼ê¤Ê¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±Ç¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢ËÜÅö¤Ï(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¬´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤ÎÎ¾¼´¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤â¤¦ÐªÎ¥¤·¤Æ¤Æ¡£¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹(¾Ð)
¡½¡½¤½¤ì¤Ï°Õ³°¤Ç¤¹¡£
ÅÄ¼Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤È¤«¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¿§¤ÎÉþÃå¤È¤ó¤Í¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö(º£Ãå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤ÎÊÁ¤¬)¥ì¥â¥ó¤ä¤í¡×¸À¤¦¤Æ¡¢¡ÖÃ¦¤¤¤À¤éÃæ¡¢»ÞÆ¦¤ä!¡×¤È¤«¸À¤¦¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤È¤«¤Ï¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡û¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿°û¿©¶È»þÂå
¡½¡½Àè¤Û¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
ËÍ¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢´ØÀ¾¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£À©ºî²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤é¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À©ºî²ñ¼Ò¤Ã¤Æ°ìÄê¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤éÆÈÎ©¤¹¤ë¤â¤ó¤ä¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¤Ç¤â¡¢3Ç¯¤¸¤ã¤Ê¤ó¤Ë¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢6Ç¯¤Ç¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¡¢9Ç¯²á¤®¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢ËÍ¤Î»×¤¦ÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éºî¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼¡¤Î¤³¤È¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Øº£¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡×¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤«¤é¡¢¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡Ö¼¡¤Î¤³¤È¡×¤È¤Ï?
³Ø¹»Ë¡¿Í¤ÇÆ¯¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢²Ç¤«¤é¡Ö¤¤¤¤²Ã¸ºÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë?¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°û¿©Å¹¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢²´éÚ¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ»ëÄ°Î¨¤Ç¤·¤«¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬²´éÚ¤Î¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ä¾ÀÜ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤Æ¡£À¹¤ê¾å¤²¤ì¤ÐÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Û¤É¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¤¿¤À¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ê¤ó¤ÇËÜÉô¤«¤é¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¡×¡Ö¸¶²ÁÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡¢Íø±×Î¨¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢¤â¤¦³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Ì£¤¬60ÅÀ¤Ç¤â¡¢40ÅÀ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤é100ÅÀ¤Î°õ¾Ý¤Çµ¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¡¢¤¹¤´¤¤È¯¸«¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
¥Æ¥ì¥Ó¶È¤â°û¿©¶È¤ÎËµ¤éºÙ¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢3Å¹ÊÞ¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤¿Å¹¤âÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤ÆÇäµÑ¤·¤Æ¡¢¡Ö°û¿©Íî¤ÁÃå¤¯¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Øº£¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡×¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿·¤·¤¤ÈÖÁÈ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤·¤¿¤È¤¤«¤é»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥Æ¥ì¥Ó¤òºî¤ë¿¦¿Í¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë»þ¤¬É¬¤º¤¯¤ë
(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¿ÍÀ¸¤Ç»Õ¾¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?
2¸Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤ÎÄÅÌî°ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Çº£¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤Î¿ÍÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Î¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ï²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï±é½Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥í¥Ï¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤µ¤ó¤È¤«Èþ½Ñ¤µ¤ó¤È¤«¡¢À©ºî¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¡¢ÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»Õ¾¢¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£¤ÏÇÛ¿®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤âÁ´¹ñ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«?
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÎ¾¿Æ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î10¡Á15Ç¯¤°¤é¤¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤â²¿¤·¤Æ¤ó¤Î?¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤ò¡¢TVer¤Î¥ê¥ó¥¯Á÷¤Ã¤¿¤é´¶ÁÛÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
¡½¡½YouTube¤ä¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤òºî¤ë¿¦¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÀè¡¢Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ºÇ½é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤Ç¤¤¿º¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¤ª¤â¤í¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤³¤Î½é¤á¤Æ¸«¤ë¤ï¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¤À¤ó¤À¤óÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ë°¤¤¬Íè¤Æ¡¢¤½¤³¤ËYouTube¤¬Íè¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Þ¤¿¼«Í³¤Ë¤ä¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤Î¤ä¡¢¿·¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¤ï¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£
¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿À°¤¦»þÂå¤¬Íè¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤Ë¡¢¤¤¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Ê¤¬¤éË°¤¤µ¤»¤º¤Ëºî¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¡¢ÀäÂÐ¤Þ¤¿ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë»þ¤¬¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌò³ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿¦¿Í¤ÎÌò³ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤Þ¤¿¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ûÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡ØSPEC¡Ù¤òºÆ¸½
¡½¡½º£¸åºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤³¤ó¤À¤±¼ã¤¤»Ò¤¬¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤¦Êý¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤¦¤ï¡¢²¶¥Æ¥ì¥Ó±Ç¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥Æ¥ì¥Ó¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ï¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¸À¤¦¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Ã¤«¤é10Ç¯¤Ê¤ó¤«¡¢¤½¤Î»×¤¤½Ð¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤ï¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ °ìÈÖ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÈÖÁÈ¤ò°ì¤Äµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é?
¤³¤ìÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¥É¥é¥Þ¤Î¡ØSPEC¡Á·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¸ø°ÂÂè¸Þ²Ý Ì¤¾Ü»ö·ïÆÃÊÌÂÐºö·¸»ö·ïÊí¡Á¡Ù(TBS)¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÍ¤ÏÄé(¹¬É§)´ÆÆÄ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£ÊÔ½¸¤ËÇº¤ó¤À¤ê¡¢¹½À®¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¼¤Ã¡×¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢°ì¸Ä¤º¤Ä¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ö¤ï¡¼¤Ã¤Æ»æ¤Ë½ñ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÅöËã(¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á)¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ö¥Ð¡¼¤Ã¡×¤ÆÇË¤¤¤Æ¾å¤ËÅê¤²¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥µ¡¼¤Ã¡×¤Æ»¶¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«²¿¤«¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ã¤Æ¡£¼ÂºÝ¡¢²¿¤â·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡¢¹àÌÜ¤ò½ñ¤½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¡¢³Ú¤·¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤(¾Ð)
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢°ìÈÖ¤ÏÄé´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£Äé´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¡Ø¤Ü¤¯¤é¤ÎÍ¦µ¤ Ì¤ËþÅÔ»Ô¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¡¢¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡Ø¥±¥¤¥¾¥¯¡Ù(TBS)¡¢¡ØTRICK¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¡Ä¡Ä¡Ö¤¢¤ì¡¢¤³¤ì¤â¤³¤ì¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
±Ç²è¤È¤«¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ´ðËÜÅª¤ËÎ®¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò»£¤ë¤Î¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤Î´¶¾ð¤¬Æ°¤¯¤È¤³¤í¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸½¾ì¤ò°ìÀ¸·üÌ¿Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äé¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ã¤Æ´¶¾ð¤ÎÆ°¤Êý¤¬¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Î®¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤Î´¶¾ð¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ì¤òÅð¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£Wikipedia¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤éËÍ¤Î¹â¹»(°¦ÃÎ¹â¹»)¤ÎÀèÇÚ¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤â±¿Ì¿¤«¤È»×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²¿¤«°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹!
¼¡²ó¤Î¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤Ï¡Ä
¡ØDARK13 ÍÙ¤ë¥¾¥ó¥Ó³Ø¹»¡ÙÄé¹¬É§´ÆÆÄ¡¡(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
¸ÍÉôÅÄÀ¿(¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ) ¤È¤Ù¤¿¤Þ¤³¤È ¥é¥¤¥¿¡¼¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¿¥â¥ê³Ø¡Ù¡Ø1989Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ã»Ò¡Ù¡Ø¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓÏÀ¡Ù¡ØÁ´Éô¤ä¤ì¡£¡Ù¡ØÇä¤ì¤ë¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø»Ë¾åºÇÂç¤ÎÌÚÍËÆü¡Ù¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î»þÂå¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø²¦¼Ô¤ÎÄ©Àï¡Ù¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é