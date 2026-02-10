¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüÊÆ·èÀï¡¢µÒÀÊ¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¶ÄÅ·¤ÎÄ¶ÂçÊª¡¡¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¥¹¥±¡¼¥¿¡¼È¯¸«¤Î¿ÍÊª¤Ï
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È¼ó°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ª¤ÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿ÂçÇ®Àï¡£Ä¶ÂçÊª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬µÒÀÊ¤Ç´ÑÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¹ñºÝÃæ·Ñ¤ËÈ´¤«¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤â¤½¤Î¾×·â¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µÒÀÊ¤Ç¥ê¥ó¥¯¤òÇ®¿´¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤À¡£38ºÐ¤ÇÌ¤¤À¥Æ¥Ë¥¹³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î±éµ»Ä¾¸å¤Ë¤Ï¹ñºÝ±ÇÁü¤Ë¤â¿ôÉÃ´ÖÈ´¤«¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î200.03ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Êì¹ñ¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤â¤³¤Î»ö¼Â¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¸ø¼°X¤Ï¡ÖºÍ¿Í¤¬ºÍ¿Í¤Ë·É°Õ¡ª¡¡¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¥Á¡¼¥àUSA¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¸ÞÎØ¥Æ¥Ë¥¹²¦¼Ô¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶½Ê³¡×¤ÈÊ¸ÌÌ¤Ëµ¤·¡¢ËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡²èÁüÆâ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¡Ä¡ÄËÍ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ÇÃåÉ¹¤·¤¿¸å¡¢Èà¤¬¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¾¼ê¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡£¤½¤ì¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»×¤ï¤º¶ÄÅ·¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¸ÀÍÕ¡£¾×·â¤Ï³ÆÊýÌÌ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë