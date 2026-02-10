¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÆ¤ÇÈ¯Çä¡£¼¡´üGoogle Pixel 10a¡¢²¿¿§¤¬¤¢¤ë¡©
Google¤Ï¡¢¼¡´ü¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖPixel 10a¡×¤ÎÅÐ¾ì¤ò¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï2·î18Æü¤«¤éÍ½ÌóÃíÊ¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢À½ÉÊ¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À´°Á´¤Ë¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Pixel 10a¤ÎÁ´¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤µ¤ì¤ë¸ø¼°¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡ÊCG¡Ë²èÁü¤¬Î®½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¥Æ¥Ã¥¯·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎAndroid Headlines¤Ï¡¢Pixel 10a¤Î¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ï¡Ö¥Ù¥ê¡¼¡×¡Ö¥Õ¥©¥°¡×¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡×¡Ö¥ª¥Ö¥·¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤Î4¿§¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢Á´¿§¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Google¼«¿È¤â¤¹¤Ç¤Ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡Ê¥Ö¥ë¡¼¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Pixel 10a¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Pixel 9a¤ò¤Û¤ÜÆ§½±¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÇØÌÌ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥«¥á¥é¥Ð¥ó¥×¡Ê¥«¥á¥éÉôÊ¬¤Î½Ð¤ÃÄ¥¤ê¡Ë¤¬¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï0.6mm¤Û¤É¤ÎÆÍµ¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10a¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¤µ¤é¤ËÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥ê¡¼¥«¡¼¡¦Evan Blass»á¤¬¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤: 6.3¥¤¥ó¥Á¡¢120Hz¡¢HDR¡¢ºÇÂç2700¥Ë¥È ¥×¥í¥»¥Ã¥µ: Google Tensor G4¡ÊPixel 9a¤È¶¦ÄÌ¡Ë ¥á¥â¥ê¡¿¥¹¥È¥ì¡¼¥¸: ¥á¥â¥ê 8GB¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ 128GB¡¿256GB ÇØÌÌ¥«¥á¥é: 48MP¡Ê¹³Ñ¡Ë+ 13MP¡ÊÄ¶¹³Ñ¡Ë ¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é: 13MP ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼: 5100mAh¡¢µÞÂ®½¼ÅÅÂÐ±þ ¤½¤ÎÂ¾: IP68ËÉ¿ÐËÉ¿å¡¢¥µ¥¤¥º 153.9¡ß72.9¡ß9mm¡¢½ÅÎÌ 188g
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢Pixel 9a¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤ÎÀÇ½¤ä¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËPixel 9a¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿··¿Pixel 10a¤Î²Á³ÊÀßÄê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Source: Android Headlines
