Í§¿Í¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥áー¥ë¤¬¡Ú»Å»ö¤Î¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¡Û¤Ë¡ª¡© ¿ä¤·³è¥Èー¥¯¤¬Î®½Ð¡ª ¿¦¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡ÖÌÔ¾Ê¡×
»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÎÏ¢Íí¤¬º®ºß¤·¤ä¤¹¤¤¸½Âå¡£¤Õ¤È¤·¤¿ÌýÃÇ¤¬¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¼ºÂÖ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¡Ö»Å»öÍÑ¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ø¤Î¸íÁ÷¿®¡×¤È¤¤¤¦Îä¤ä´À¤â¤Î¤Î¼ºÇÔ¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤¿¶µ·±¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿µ¤¤Ê¤¤¾ðÊó³ÎÇ§¤Î»þ´Ö
»Å»ö´Ø·¸¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤Ï¤¢¤ë¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Âð¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÏ¢Íí¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Í§¿Í¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥áー¥ë¤ËÊÖ¿®¤·¡¢¤Þ¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¤Þ¤¿¥áー¥ë¡Ä¡Ä¡£