¾²ÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Ç¤È¿Í¤¬´°Á´¤Ë¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ñ¡£ÌîÀ¸¤Î¤«¤±¤é¤â¤Ê¤¤»Ñ¤Ç¿²Å¾¤ÖÇ¤È¿Í¤Ë1.2Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÈ¿¶Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó¤È¥Í¥³¤â¾²ÃÈ¤ËÉé¤±¤ë¡×¡Ö¾²ÃÈË¼¤Ë¤Æ¡¢Ó®ÆýÎà¤ÏÁ´¤Æ¿¤Ó¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§´¨¤¤Æü¡¢¾²ÃÈË¼¤ò¶¯¤á¤ËÀßÄê¤·¤¿¤é¡Ä´°Á´¤Ë¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ø£³É¤¤ÎÇ¤È¿Í´Ö¡Ù¤ËÇú¾Ð¡Û
¾²¤Î¾å¤ÇÍÏ¤±¤ëÇ¤È¿Í
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¥¨¥¥¾¤Î¤¤Ê¤³¤µ¤ó¡£¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾²ÃÈË¼¤Î¾å¤ÇÇ3É¤¤È¿Í¤Î»Ñ¡£
¤¢¤ëÆü¡¢´¨¤¤¤Î¤Ç¾²ÃÈË¼¤ò¶¯¤á¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾²¤Î¾å¤Ë¤Ï4É¤¤ÎÇ¡Ä¡Ä¤¤¤¨¡¢3É¤¤ÎÇ¤È1¿Í¤Î¥Ò¥È¤Î»Ñ¤¬¡£
¼êÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤¯¤ë¤ó¤È´Ý¤Þ¤êµ¤Ì£¤Ë¿²Å¾¤Ö»Ò¤¬¡£ÌµËÉÈ÷¤Ê´é¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡ª
¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ï¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¶Ê¤²¤ë»Ò¡£ÃÈ¤«¤µ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤È¤«¡£
¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢Ãë¿²¤Î¤¢¤È¤Ë¿¤Ó¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Î¾¼êÎ¾Â¤ò¿¤Ð¤¹»Ò¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¡£ÊÌ¡¹¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¤«¤é½ç¤Ë¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖ±ü¤Ë¤Ï4É¤ÌÜ¤ÎÇ¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿²Å¾¤ó¤À¿Í¤Î»Ñ¤¬¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¾²¤Î¾å¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡ª
¡ÖÂç¤¤¤Ç¤¬4É¤¤âµï¤Æ¤â¤Õ¤â¤Õ¤·¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÇ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¿Í´Ö¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤ë～¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢3É¤¤È1¿Í¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤Ê3É¤
Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¿Æ»Ò¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¤Ê¤³¡×¤Á¤ã¤ó¡¢Â©»Ò¤Î¡Ö¤Ò¤ë¤Í¡×¤¯¤ó¡¢Ì¼¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤¬Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ç¤ÏÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3É¤ÃçÎÉ¤¯¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤È¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²£¤Ç¿²Å¾¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¡ª
¤ªµû¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¡¢¥¥é¥¥é¤ªÌÜ¡¹¤Ê»Ñ¤Ï¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¤È¤¤¤¦µ¼²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤ò¾ù¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬É½¾ð¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¿Æ»Ò¤ÎÇ¤¿¤Á¤ÎÆü¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ò¤ë¤Í¤¯¤ó¡¢¤³¤ó¤Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¥¨¥¥¾¤Î¤¤Ê¤³¤µ¤ó¡£¡Ù¤ò¥Õ¥©¥íー¡ª ¿Æ»Ò¤Î¥Û¥ó¥ï¥«¤·¤¿ËèÆü¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
